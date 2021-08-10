Копейск, Челябинская область, 10 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту обнаружения тела человека в междупутье железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Труп нашли 10 августа в районе станции Челябинск-Южный. Личность погибшего устанавливается.

Челябинский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа выехали на место ЧП. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железной дороге и качества эксплуатации железнодорожного транспорта.