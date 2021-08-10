Минск, 10 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Литве пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Литовцы выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы», — сообщили в Госпогранкомитете.

По данным ведомства, 10 августа на участке поста «Полесье» белорусские пограничники зафиксировали десять нелегалов, в том числе трое детей, все они были насильно выдворены литовской стороной.

При этом иностранец из данной группы зафиксировал на видео «вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям».

«На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют её там», — говорится в сообщении.

Белорусские пограничники оказали женщине первую помощь, она в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Литвы приняло решение о выделении на строительство проволочного ограждения на границе с Белоруссией €4,8 млн из резервных фондов. При этом власти страны намерены отгородиться от Белоруссии не только проволочными заборами, но и стеной, стоимостью €41 млн.

Ранее в Литве сократили сроки строительства заграждения на участке более 500 км на границе Литвы с Белоруссией. Его планируют возвести на год раньше, чем предполагалось изначально.

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