Обнинск, Калужская область, 10 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и ряд других преступлений. Об этом 10 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

В августе 2019 года в ночное время, с тремя соучастниками, находясь на неохраняемой стоянке в Обнинске подсудимый подошёл к мужчине, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, и потребовали отдать личный автомобиль. Вместе с потерпевшим злоумышленники совершили на машине поездку в личных целях, а затем под угрозами физической расправы потребовали передать им 400 тыс. рублей. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший через приложение «Сбербанк онлайн» перевел на счёт одного из злоумышленников 68 тыс. рублей.

Государственным обвинителем представлены суду достаточные доказательства, на основании которых подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.