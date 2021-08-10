Орел, 10 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Администрация Орла рассчитывает, что счета всех 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования, ранее заблокированных из-за долгов, будут разблокированы до 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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На погашение задолженности направляются средства, выделенные региону в качестве дотации Правительством РФ. За период с 4 по 6 августа на оплату задолженностей уже было направлено 703,4 млн рублей, в том числе 130,4 млн рублей — в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства. Полностью профинансирована кредиторская задолженность прошлых лет и в пределах лимитов бюджетных обязательств — исполнительные листы, сформировавшиеся по состоянию на 2 августа 2021 года.

«На настоящий момент беспрепятственно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность могут 46 организаций. Планируется, что к 16 августа 2021 года будут разблокированы счета всех 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования», — уточнили в мэрии.

Также 9 августа городу выделено ещё 54 млн рублей на погашение просроченной задолженности текущего года по питанию и около 100 млн рублей — на погашение задолженности, сформировавшейся за полугодие 2021 года, за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Орловской области была выделена дотация в сумме один миллиард рублей на осуществление мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Деньги направлены на погашение долгов Орла.

По данным Минфина РФ, госдолг Орловской области на 1 июня 2021 года составляет 19 млрд 528 млн рублей, на 1 июля госдолг Орла, согласно данным на сайте администрации города — 2 млрд 570 млн рублей.