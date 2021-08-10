Выборг, Ленинградская область, 10 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области начала проверку после побега из здания мирового суда города Выборга двух братьев, услышавших приговор. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Prokuror.kaluga.ru Молоток судьи

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из зала мирового суда №25 Выборга вечером 9 августа сбежали два брата, один из которых был ранее судим. Их приговорили к одному году и 2,5 годам колонии строгого режима за причинение легкого вреда здоровья и угрозу убийства. Как только судьба закончила зачитывать приговор 35-летний и 40-летний мужчины выпрыгнули в окно.

«Выборгской городской прокуратурой организована проверка по факту «побега» осуждённых к лишению свободы после оглашения приговора из зала суда. В настоящее время время их местонахождение устанавливается, сотрудниками полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой находится на контроле в прокуратуре», — уточнили в ведомстве.