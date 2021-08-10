Астана, 10 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вакцину Pfizer, которую должны поставить в Казахстан в октябре, будут распределять только среди детей и беременных женщин. Об этом заявил глава минздрава республики Алексей Цой 10 августа в ролике, опубликованном в официально телеграм-канале coronavirus2020.kz.

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer

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«В октябре месяце вакцина Pfizer будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только», — сказал глав казахского минздрава.

Он призвал остальных жителей республики не ждать поступления Pfizer и прививаться теми препаратами от COVID-19, которые доступны в Казахстане. Цой добавил, что вскоре в страну доставят новую партию инактивированной вакцины из Китая.

Стоит отметить, что в Казахстане в настоящее время доступны российская вакцина «Спутник V», казахстанская Qazvac, а также два препарата из Китая Hayat-Vax и CoronaVac.