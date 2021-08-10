Уфа, 10 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Территорию лесных пожаров в Башкирии облетает глава республики Радий Хабиров. Об этом 10 августа он сообщил на своей странице в социальной сети.

Yarregion.ru Лесной пожар

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«Облетаем территорию лесных пожаров. Пока оцениваем ситуацию сверху, выводы сделаем на земле», — написал Хабиров.

По информации некоторых СМИ, в настоящее время глава республики находится с рабочей поездкой в Хайбуллинском районе.

«Лесные пожары в Хайбуллинском районе могли уничтожить детский лагерь «Аксарлак». Ребят оперативно эвакуировали. А благодаря совместной работе пожарных и волонтёров угрозу удалось ликвидировать в кратчайшие сроки», — сообщает пресс-служба администрации этого района.