Киев, , 13:09 — REGNUM В ходе состоявшегося 9 августа в Минске пропагандистского мероприятия «Большой разговор с президентом» Александр Лукашенко предложил посадить украинского пропагандиста Дмитрия Гордона в белорусский следственный изолятор «за болтовню» и назвал его «мерзавцем». В тот же день оскорблённый медийный деятель в своём видеообращении ответил белорусскому политику в стиле президента России.

«Как тут не вспомнить заклятого друга Александра Лукашенко Владимира Путина и его знаменитую фразу: «Кто как обзывается, тот так и называется», — ответил Гордон, комментируя хамский выпад Лукашенко.

Гордон напомнил обстоятельства своего визита в Минск накануне финала белорусской президентской кампании 2020 года. Тогда они записали большое интервью, в ходе которого Лукашенко изложил свои претензии к России и даже пообещал высокопоставленному российскому чиновнику «оторвать яйца». Интервью просмотрели миллионы зрителей, став поводом для множества обсуждений.

Позже, реагируя на подавление многотысячных протестных выступлений в десятках городов Белоруссии, Гордон подверг Лукашенко критике и поддержал противников его бессменного правления (с 1994 года).

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«Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде, потому что не может в XXI веке лидер государства вытворять такое с собственными людьми», — сказал Гордон.