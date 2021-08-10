Мурманск, 10 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В деле о массовом отравлении несовершеннолетних пассажиров поезда «Мурманск-Адлер» появились подозреваемые. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в первом отделе по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, задержаны директор вагона-ресторана, повар и официант.

Цитата из м/ф «Рататуй». реж Брэд Бёрд. 2007. США Антисанитария

«Установлено, что повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следствие предъявит им обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 6 августа от детей, следовавших в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани, поступили жалобы на пищевое отравление. Прибывшие к поезду медицинские работники, осмотрев несовершеннолетних, приняли решение о госпитализации 31 пассажира в учреждения здравоохранения Белореченска и Апшеронска, по прибытии состава в пункт назначения свыше 70 детей направлены в больницу.