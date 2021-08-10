Сеул, 10 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания Genesis представила новый среднеразмерный седан G80 Sport. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis G80 Sport

В отличие от стандартной версии G80 модель с приставкой Sport получила иное оформление передней части. Так, у седана появилась затемненная решетка радиатора с хромированными деталями, а передний бампер выполнен в форме крыла.

Также черная окантовка присутствует вокруг фар модели, что придает машине спортивный вид. Genesis G80 Sport оснащен 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с темным напылением и узором G-Matrix. Суппорта окрашены в два дополнительных оттенка — черный и красный.

Внутренняя отделка модели выполняется в трех различных цветовых решениях. Кроме того, модель получила новое трехспицевое рулевое колесо и панель приборов, доступную в трех различных версиях.

Среди оборудования можно выделить функцию Active Sound Design (ASD), которая меняет звучание мотора через динамики аудиосистемы.

Моторная линейка G80 Sport состоит из бензиновых турбированных двигателей объемом 2,2 и 3,5 л и мощностью 300 и 375 л. с. соответственно. Также доступен 2,2-литровый дизельный агрегат с отдачей 207 л. с. Моторы идут в паре с 8-ступенчатым «автоматом» со спортивным режимом Sport+.

Напомним, новый кроссовер Genesis GV70 будет представлен в России в пяти комплектациях, цена которых составит от 4 150 000 рублей до 6 150 000 рублей.

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