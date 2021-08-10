Киев, , 13:09 — REGNUM Наилучший баланс доверия и недоверия у украинских топ-политиков в настоящий момент — у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Дмитрий Разумков Gov.ua

Соответствующие результаты соцопроса, проведенного центром Разумкова, обнародованы сегодня, 10 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что ко всем политикам и государственным чиновникам, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. Для Разумкова соответствующие показатели 32% и 49%, у президента Зеленского — 33% и 61%.

Наихудший баланс доверия среди представителей действующей власти — у премьер-министра Дениса Шмыгаля (-58,5%) и бывшего главы МВД Арсена Авакова (-57,9%).

Бывшему президенту, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко не доверяют 75,5%, и доверяют всего 18%.

Социологи информируют, что опрос был проведен с 29 июля по 4 августа при участии 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.