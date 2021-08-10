Варшава, 10 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Правительство Польши приняло план по строительству автомобильных дорог до 2030 года. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире TVP Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, правительство Польши выделит более 290 млрд злотых (почти 63,5 млрд евро) на строительство дорог в ближайшие 9 лет.

«Мы очень благодарны за средства из ЕС, но в данном случае более 80% всех расходов покроют средства из государственного бюджета», — подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что одной из приоритетных задач представленного плана является увеличение пропускной способности крупнейших автомагистралей.