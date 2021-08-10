Чебоксары, 10 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» корректируют затраты на проведение мероприятий конкурсного производства. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru АКБ «Чувашкредитпромбанк»

Отмечается, что смета текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства с 1 июля по 30 сентября увеличена на 1 701,2 тыс. рублей.

«В части административно-хозяйственных расходов. В основном в связи с необходимостью оплаты вознаграждения за организацию и проведение торгов имуществом банка», — говорится в сообщении.

С учётом внесённых изменений смета вырастет с 21 336 тыс. рублей до 23 037,2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, среди расходов большую часть составляют административно-хозяйственные траты — 16 387 тыс. рублей.

Напомним, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.