Сеул, 10 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На военных базах США, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

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По их словам, с 6 по 9 август коронавирус был выявлен у пяти военнослужащих и одного члена их семей. В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в медучреждения базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазы в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1169.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1540 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 213 987.

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