Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Группа американских сенаторов-республиканцев подготовила план, в рамках которых вводится запрет на обязательную регистрацию женщин для призыва в армию США, сообщает New York Post.

«Женщины героически служили в вооруженных силах Америки с момента основания нашей страны», — указал сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

«Одно дело — позволять американским женщинам выбирать эту жизнь, и совсем другое — навязать ее нашим дочерям, сестрам и женам», — добавил он.

Помимо Хоули резолюцию, которая получила название «Не призывайте наших дочерей» (Don't Draft Our Daughters), поддержали шесть сенаторов-республиканцев: Майк Ли, Марко Рубио, Джеймс Ланкфорд, Стив Дейнс и Роджер Уикер.

Закон о санкционировании национальной обороны Сената, одобренный Комитетом Сената по делам вооруженных сил в июле, содержал поправку, в рамках которой впервые женщин в возрасте от 18 до 25 лет заставят регистрироваться для последующего возможного военного призыва на военную службу. В настоящее время этот шаг является обязательным для мужчин этого возраста. Те, кто этого не делает, не имеют права на получение федеральных студенческих ссуд и не могут получить работу в правительстве.

Тем не менее авторы документа указали на то, что они поддерживают право женщин идти в армию, но выступают против обязательной регистрации призывников. При этом республиканцы, внесшие резолюцию на рассмотрение, заявили, что женщины в целом не соответствуют требованиям физической подготовки наравне с мужчинами.