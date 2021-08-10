Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 20-летнего студента. Ранее сообщалось, что молодой человек умер от испуга, когда его ударили по ягодице, сообщили 10 августа в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

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ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге скончался молодой мужчина, которого хозяин иномарки принял за автоугонщика и, по его словам, ударил по ягодице ладонью. Однако, как показали судебно-медицинского исследования тела, 21-летнему мужчине была нанесена тупая травма живота, которая привела к разрыву брыжейки толстой кишки.

«В настоящее время следователями совместно со следователями-криминалистами ГСУ, сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица причастного к совершению указанного преступления и привлечения его к уголовной ответственности», — подытожили в ведомстве.