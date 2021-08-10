Сеул, , 16:01 — REGNUM Первая леди Южной Кореи Ким Чжон Сук подчеркнула необходимость солидарности и сотрудничества международного сообщества для совместного преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на видеообращение супруги главы государства Мун Чжэ Ина.

Первая леди Южной Кореи Ким Чжон Сук Цитата из видео на YouTube

Данное заявление она сделала 10 августа на церемонии открытия Молодёжного саммита Южная Корея — АСЕАН, в котором приняли участие около 100 человек из девяти стран.

Супруга главы государства подчеркнула, что будущее отношений между Южной Кореей и странами АСЕАН зависит только от молодого поколения. Она также выразила надежду на то, что данное мероприятие станет возможностью для свободного обмена мнениями во имя процветания стран.