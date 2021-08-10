Минск, 10 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 10 августа опубликовало на своей странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране никто с диагнозом COVID-19 не скончался.

Отмечается, что с начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 884 298 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 285.

В больницах по состоянию на 10 августа находятся 307 пациентов с COVID-19, из них 48 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.