Казань, 10 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. С нового учебного года 24 школы Татарии станут пилотными площадками по реализации совместного проекта Российского футбольного союза и минобразования РТ «Футбол в школе». Соответствующие уроки введут в образовательных учреждениях Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского и Высокогорского районов, сообщает министерство спорта РТ.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В Татарии создается дорожная карта по развитию физкультуры в образовательных учреждениях. В нее вошли курсы по повышению квалификации для преподавателей физической культуры, индивидуальные планы развития детей и педагогов в рамках подготовки к олимпиаде по физкультуре.

По словам руководителя образовательного центра «Сириус», сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. Дети смогут участвовать в любом спортивном календаре благодаря такому подходу.

ИА REGNUM напоминает, Министерство образования Китая призвало к обеспечению надлежащего учебного расписания для того, чтобы учащиеся средних школ ежедневно занимались физическими активностями по одному часу как во время, так и после уроков.

Читайте также: Матыцин заявил о необходимости реформ в российском футболе