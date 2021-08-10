Москва, 10 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» рассчитывают расширить свои позиции на мировом рынке производства чипов. Об этом 10 августа сообщил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

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Глава особой экономической зоны отметил, что по оценке ряда экспертов, дефицит чипов на глобальных рынках продлится еще два или три года. Это создает возможности для российских производителей этой продукции.

«Отечественные предприятия, в том числе флагманы отрасли из ОЭЗ Москвы, могут в этот период освоить новые рынки и внести свой вклад в развитие импортозамещения. Так, в кластере микроэлектроники особой экономической зоны столицы работают более 30 инновационных компаний, которые обеспечивают более половины объемов выручки всех предприятий московской ОЭЗ. На этот кластер приходится и большая часть нематериальных активов компаний ОЭЗ», — сказал Дегтев.