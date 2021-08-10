Москва, , 12:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял такую же позицию, как и многие другие действительные или мнимые союзники России, которые ждут поддержки России, но при этом не готовы отстаивать позицию по Крыму. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Что касается взаимоотношений с Россией и другими странами, это тоже показательно, что он задел тему Крыма. На самом деле, эта тема, о которой я тоже часто говорю нашим так называемым или действительным союзникам по разным структурам, в том числе оборонительным и военно-политическим», — заявил Калашников.

«На Южном Кавказе заваруха произошла, вы говорите, мы союзники, бегите защищайте нас. Но при этом какие вы союзники, говорю я, не называя страну, если завтра у нас война за Крым? Вы же Крым не признали? А раз Крым не признали, то не пойдёте воевать за Крымский полуостров. Когда ставишь эти прямые вопросы, даже у руководителей государств нет прямых ответов», — указал он.