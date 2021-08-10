Так ли страшен COVID-19 и кто заинтересован в панике? – все новости
Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников:
«Сегодня у нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже чем от других пневмоний. И обеспечивают это и в том числе карантинные мероприятия. Мы так или иначе за какой-то промежуток времени переболеем в массе своей и так приобретём коллективный (стадный) иммунитет.
Но главное сейчас — максимально безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш, человеческий. А она всегда бывает бурной — далеко же не первая (и — увы — не последняя эпидемия!). И ещё — паника убивает больше людей, чем сама инфекция. Мы видим это по всплеску инфарктов и инсультов, ведь все эти ужасы по ТВ в первую очередь воздействуют как раз на ту же самую ранимую группу людей, что и коронавирус».
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов: «Может, этот вирус и родился в Китае, но гуляет там и по миру уже лет пять или больше, и без специализированной тест-системы его попросту не выявляли».
Цитатаbusiness-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов: «Напуганный человек легче отдает деньги и становится более управляемым. Именно в этом, как мне кажется, кроется корень данной проблемы».
Цитата business-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов:
«Кому-то и зачем-то понадобилось очень сильно напугать человечество. Скажите, пожалуйста, если это сделано искусственно, то какова цель? Для того чтобы нанести ущерб здоровью людей? Тогда какой это должен быть ущерб? Высокая летальность, тяжелая клиника, высокая контагиозность и так далее. А здесь что мы видим? Летальность у нас какая?
Высокопатогенный «птичий грипп» H5N1 — у него летальность 52,8 процента. Это значит, что половина людей, которые заражались этим гриппом, умирали. При этом смертность и заболеваемость были абсолютно не зависимы от возраста, пола, расовой принадлежности и того, чем человек занимается. Была больная птица, от нее заражался человек, и это было тупиком. Этот вирус значительно страшнее, чем коронавирус».
Цитата — business-gazeta.ru.
Смертность среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией составляет в России на текущий момент 0,016%. Это следует из данных оперштаба по коронавирусу, опубликованных 17 апреля.
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Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов пояснил, что коронавирус — один из респираторных вирусов, известных давно:
«Эти вирусы в обычной респираторной инфекции, которую мы называем ОРЗ, в определенной доле присутствуют, причем давно. Ну и что? Вот этот новый, у него летальность 3,4, ну максимум 4 процента! О чем это говорит? Да ни о чем. Это обычная респираторная инфекция. И вдруг такой бум! Почему? Почему такой бум возникает, когда оснований к нему нет? Дети и подростки не болеют практически вообще. Болеют взрослые и старики». (business-gazeta.ru).
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов рассказал, что причин для раздувания ажиотажа вокруг коронавируса не существует:
«Макрофаг — клетка-дирижер иммунной системы. Микроб, токсин, что бы ни воздействовало на нее, часть макрофагов реагирует физиологическим путем, это нормальная реакция, а часть становится гиперактивной. Доля этой гиперактивной части больше всего у людей возрастных. Когда макрофаг у таких людей встречается с разными возбудителями, он начинает очень сильно раздражаться и дает иммунной системе команду на мобилизацию и самую активную защиту организма. А что такое активная защита? Это приток к месту возбуждения лейкоцитов, в данном случае — в легкие. А что такое приток лейкоцитов в легкие? Это же воспаление. И если вот эту гиперактивность снять, никакой пневмонии не будет.
И вообще ничего не будет при этом коронавирусе! Поэтому говорить о том, что это что-то глобально-ужасное, сделанное в лабораториях каким-то врагом человечества, я бы не стал. Не тот возбудитель он тогда сделал. Он новый, иммунитета к нему пока ни у кого нет. Пройдет естественная иммунизация населения, и все закончится. Вот он сейчас походит, погуляет, на детях поциркулирует, вирулентность свою окончательно потеряет, и мы получим что? Какую-то долю иммунной прослойки, и все забудут про этот вирус. Он станет очередным коронавирусом».
Цитата business-gazeta.ru.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов напомнил, что любых возбудителей насчитывается десятки, сотни, тысячи:
«Возьмите грипп H1N1, в его «послужном списке» названий половина городов Юго-Восточной Азии и многих других. Даже Москва есть. По-моему, в 2002 году мы выделяли новый вариант вируса H1N1, который в ВОЗ имеет имя «Москва». Так же, как вирус A (H1N1)2009 «Калифорния», там он в этот период был выделен. И что такой бум пандемический был? А что такое пандемия? Это эпидемическое распространение на всех континентах. Оно было, но бума не случилось».
Цитата —business-gazeta.ru.
Александр Мясников. (сс) Dmitry Rozhkov.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов: «Идем дальше. «Свиной грипп»: летальность 17 процентов, в три раза выше, чем от нынешнего коронавируса. И о нем что-то ничего не слышно».
Власти Санкт-Петербурга решили отменить ряд остановок общественного транспорта вблизи крупных православных храмов в ночь на Пасху, с 18 на 19 апреля. Об этом сообщили 17 апреля в городском комитете по транспорту.
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В мире начинается соревнование — кто быстрее победит коронавирус, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он заявил комментируя слова представителя ВОЗ, который сказал, что эта организация обеспокоена ситуацией в России.
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Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатовсомневается, что от коронавируса нужна защита:
«Вот вы говорите, что выявили этот вирус у человека. Ну и что? Он что, нанес вред его здоровью, если симптомов никаких нет? Саморегуляция паразитарных систем — а эта система представляет собой симбиоз возбудителей и человека-хозяина — в любом случае уравновешивается. Все возбудители гетерогенные, неодинаковые, и если мы возьмем один вирус, посадим его в культуру клеток и начнем искусственно размножать, то каждый изолят будет отличаться от других по вирулентности, по устойчивости во внешней среде, по еще целому ряду факторов.
Да, у них общее «фамилия, имя, отчество», да, это коронавирус, его отипировали, что это именно он, но скажите, пожалуйста, а в чем он страшнее всех остальных? Что он творит, чтобы так напугать людей? Тем более что клиника у молодых и здоровых людей, со здоровой иммунной системой, незначительная или вообще никакая».
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов:
«Вирус, как известно, был впервые выявлен в Китае. Заболело какое-то количество человек. Несколько умерли. Их обследовали вирусологически и выявили этот новый вирус. Против него сделали тест-систему. Когда вирус выявлен, тест-систему сделать — это три дня. Весь порядок его секвенирования был опубликован, и тут же сделали аналогичные системы и французы, и итальянцы, и немцы, и у нас, на «Векторе», сделали.
Ну и начали выявлять при помощи этой тест-системы: кто-то кашлянул, а то и те, кто без симптомов, просто обратился. И сразу что? Стали звучать какие слова? «Косит», «расползается», — даже у вас прозвучало. Как чума, как черная оспа! «Выкашивает» города и селения! Где все это в реальности?!».
Законопроект, вводящий в правовое поле понятие «режим повышенной готовности», внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наукНиколай Филатов высказал предположение, что летом ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и о том, кому нужна истерия вокруг эпидемии:
«Давайте по аналогии с гриппом. Как только становится много тепла и ультрафиолета, вирус гриппа расти перестает. Он просто спит летом, и всё. У него как будто есть календарик. Как поведет себя именно этот коронавирус, предсказать сложно, но я склонен считать, что когда будет больше света и тепла, то для него это будет неудачный сезонный период, как и для большинства респираторных вирусов, а это такой явный респираторный вирус, поэтому, скорее всего, летом картина изменится.
Но здесь дело немножко в другом, в страхе. Страны одна за другой закрываются от приезжих. Туристическая индустрия и так уже пострадала больше всех. Но вот от китайских товаров, от китайских комплектующих и даже сельхозпродукции никто не закрылся и не отказался. Если и здесь начнется обвал, то это будет означать, что разжигаемая истерия целенаправленно чего-то добивается, какой-то цели».
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов:
«Сказать, что маски не защищают, было бы неправильно. Человек без маски находится в зоне распыления выдыхаемых аэрозолей других людей в пределах 2,5−3 метров и, естественно, подвергается их воздействию. Маска такому воздействию будет препятствовать, но она, конечно, не панацея».
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов предостерёг граждан от попыток самолечения при подозрении на коронавирус. П его словам, многие противовирусные препараты и вовсе бесполезны, а некоторые — могут нанести вред:
«Самолечение — это очень и очень плохо. Дело в том, что противовирусные препараты —это очень тяжелые для организма химические соединения. Они вызывают в первую очередь разрушение печени, влияют на костный мозг, и многое-многое другое, поэтому принимать без веских оснований какие-то противовирусные препараты чревато. Тем более что в большинстве случаев человек применяет их впустую. Чаще всего у него совсем другие проблемы, требующие совсем другого воздействия и совсем иными лечебными комплексами».
Законопроект, расширяющий возможность терапии при помощи донорской крови при лечении коронавируса, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Пик заболеваемости COVID-19 в Коми прогнозируется на начало мая.
Об этом: 50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии
Развитие эпидемии коронавируса в глобальном масштабе и в европейском регионе ВОЗ можно сравнить с огромным ураганом, эпицентр которого смещается из одной точки в другую. Об этом заявил сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию нового коронавируса европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко. Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге о том, что оптимистичные сигналы омрачаются сообщениями из Великобритании, Украины, России, Турции и Белоруссии.
Подробности в материале: Представитель ВОЗ объяснил, почему там обеспокоены ситуацией в РФ
Введение пропускной системы в Петербурге по примеру Москвы не принесет должных результатов в борьбе с коронавирусом и является избыточной мерой, не имеющей отношения к здравоохранению. Такого мнения придерживается руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ольга Ходунова, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Вирус гораздо легче цепляется к банкноте, чем к монете, и соответственно легче передается через бумажные деньги. К такому выводу пришли немецкие ученые.
Подробности в материале: Банкноты легче загрязняются микробами, чем монеты — ученые
Показатели по заболеваемости корью среди населения Петербурга сравнимы с теми же, что были и год назад. В регионе с начала 2020 года отмечено 38 случаев заражения, при этом большая часть — среди детей.
Читайте подробнее: В эпоху коронавируса некоторые петербуржцы продолжают болеть корью
Леонид Рошаль посоветовал россиянам поменьше паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей.
Один вопрос и два ответа. Подписчики губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram спрашивают, почему в детсадах в связи с COVID-19 перестали выводить детей на улицу, ведь территория огорожена, да и полезно в такую погоду гулять.
Краевой минобр отвечает, что так и надо, все ради безопасности и что родители должны все понимать, а если не понимают, то им в декрете все объяснят.
Комитет по образованию Барнаула оказался намного адекватнее. Оказывается, дети должны продолжать гулять, никаких изменений, предписывающих ограничить прогулки в детсадах не было.
Двоевласти, не иначе! Мы в этом батле на стороне города — позиция явно взвешеннее. А вот что делать заведующим детсадов, когда одна власть говорит одно, а другая противоположное? Цитата из канала «Алтайские крайности».
У половины всех заразившихся коронавирусом в России болезнь протекает без симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как сообщает канал Lshot, 80% заболевших CoViD-19 младше 60 лет. Каждые сутки проводится больше ста тысяч исследований. За последние полтора месяца РФ продвинулась в количестве и качестве тест-систем. Из-за этого растёт и количество выявленных случаев инфицирования.
Цифры по количеству пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией относительно низкие в математическом выражении. Но это только абсолютные результаты, в реальности же эти цифры сопряжены с готовностью или неготовностью медицины принимать такой вызов, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Подробности в материале: Цифры низкие, но перспективы неизвестны: о данных по коронавирусу
Проект резолюции о необходимости противостояния «агрессивной российской и китайской пропаганде» внесен на рассмотрение Европарламента. Необходимость противостояния нехорошему влиянию России и Китая напрямую связывается авторами проекта с заболеванием COVID-19.
Об этом: В Европарламенте намерены «противостоять агрессивной пропаганде РФ и КНР»
Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин: «Вспоминаю как пережили эпоху понимания вирусов гриппа, когда осознали, что их МНОГО. А вот теперь погружаемся и в многообразие коронавирусов… Их тоже должно быть МНОГО…».
Леонид Рошаль. Фото: premier.gov.ru
Александр Лукашенко высказался о распоряжении возобновить со следующей недели работу школ в Белоруссии:
«Нет проблем — ОРВИ уже закончилась. Ну и надо же понимать, что мы деток кормим, а все на посевной — куда девать детей?».
Пропускной режим в Петербурге приведет к еще большему хаосу, в то время как чиновникам и полиции следует более напряженно работать в борьбе с распространением коронавируса. Такого мнения придерживаются в петербургском отделении политической партии «Коммунисты России».
Об этом: «Виноваты чиновники»: коммунисты в Петербурге выступили против пропусков
Существенная разница в заболеваемости коронавирусной инфекцией и летальности от нее между странами, где делалась прививка БЦЖ, и теми, где ее не было, нуждается в дальнейшем исследовании. Но если верна гипотеза о том, что такая прививка защищает от заражения SARS-CoV-2, то Россия находится в очень выгодном положении.
Читайте также: Если верна гипотеза о БЦЖ, России вообще нечего бояться — ученый СПбГУ
Главный санитарный врач России Анна Попова. Фото: Council.gov.ru
От губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова потребовали воздержаться от введения пропускного режима в Северной столице по примеру Москвы.
Подробности в материале: Вводить пропуска в Петербурге и скрывать эти планы недопустимо — депутат
Мужчина в медицинской маске. Дарья Драй © ИА REGNUM
Не имеющей под собой научных оснований назвал версию об искусственном происхождении нового коронавируса руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфы. Его слова приводит 18 апреля малайзийское издание The Straits Times.
Читайте подробнее: Сингапурские ученые не поверили в искусственное происхождение коронавируса
Главврач городской клинической больницы № 71 в МосквеАлександр Мясников:
— Вопрос: уйдёт ли новый короновирус в небытие, как его предшественники образца 2002 и 2014 года или останется с нами навсегда, присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми мы сосуществуем, по факту разрешился в пользу второго варианта. Что бы новый короновирус стал просто «одним из», человечество должно приобрести коллективный «стадный» иммунитет. До появления вакцины это обозначает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, не приятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе не заметно (в этом-то и ее коварство в плане распространения).
Но это обозначает, что до этого времени болезнь будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь. Кстати: вы и правда думаете, что эти короновирусы от летучих мышей (да и другие зоонозы) — это что-то эксклюзивное для 21 века (это уже 3-я эпидемия в нем)?! Вспомните мудрую Книгу: «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Только не было вирусологии, СМИ, все протекало естественным путём. Но все идёт так как оно идёт, человек считает, что он лучше знает, как устраивать свою жизнь и теперь определённый период времени нам придётся жить в условиях небывалого ранее эксперимента тщательного наблюдения за распространением этого коллективного иммунитета (займёт годы).
Коллектив, как известно, состоит из индивидуумов и теперь каждого индивидуума вероятно ждёт иммунный паспорт. (По новостям только об этом и говорят). Есть антитела — ты «чист», нет — «не чист» (при условии, что эти антитела обеспечивают иммунитет‑ и это пока не очень ясно!). Можно уже перенять опыт индийцев и кастовую принадлежность маркировать на лбу. С антителами можно летать на самолетах, ходить в рестораны и театры. В них будут пилоты с антителами, официанты с антителами, актеры с антителами… А люди без антител будут жить в резервациях куда те, кто с антителами, будут доставлять продукты и лекарства (при условии, что остальные болезни не будут законодательно отменены). Понятно, что это гротеск (а то Навальный меня опять в чем-то обвинит). Я даже и не против иммунных паспортов в принципе. Но какой-то холодок внутри меня поселился…
Цитата из канала drmyasnikov.
Литва, которая ещё с 16 апреля начала постепенное снижение режима карантина, а прирост новых заражённых за сутки на протяжении последнего, достаточно длительного времени, составлял по 8−9 человек, максимум два десятка при 5 тыс. исследований, сегодня, 18 апреля, переживает самую большую вспышку новых заражений коронавирусной инфекцией за всё время пандемии.
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В условиях длительных нерабочих дней и карантинных мероприятий, в России возникло немало проблем. Но судя по правительственным совещаниям, которые ежедневно проводит президент РФ Владимир Путин, государство оперативно реагирует на возникающие вызовы. Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев в интервью ИА REGNUM ответил на вопрос, действительно ли стоило в России вводить такие жёсткие карантинные меры и останавливать работу многого бизнеса?
Илья Ломакин-Румянцев: Если вы имеете в виду Швецию, то я бы на вашем месте подождал недели полторы — две. Дело в том, что та картинка, которую мы видим снаружи, она существенно отличается от того, как её видят шведы. У меня есть там знакомая, я обращался к ней с просьбой рассказать, как это всё выглядит изнутри, она отметила, что ситуация совсем не так хороша, как нам кажется. Вся эта история существенно сложнее, поэтому прежде тем всерьёз говорить о том, что они правы, лучше подождать.
Слишком высокие темпы развития эпидемии. Кто мог предположить, что у нас теперь ежедневно будут выявлять по 2−4 тысячи инфицированных. И это, к сожалению, не финал. Кто-то очень хорошо сказал: «При возникшем выборе что спасать: жизнь или экономику, у того кто выберет экономику, не будет ни жизни, ни экономики».
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Струник ВГТРК Андрей Медведев:
«Вообще в истории с вирусом, не покидает ощущение, что это всё очень важно для Первого мира, для крупных экономических и политических игроков.Вот, скажем, в Нигерии с начала года боевики Боко Харам и кочевники фулани убили больше 900 человек. В Конго каждый день убивают десятки людей в войне за колтановые шахты. В Бангладеш, в кожевенных мастерских Хазирабагха, без всякого вируса люди до тридцати лет не доживают.В Афганистане или ЮАР COVID тоже мало кого беспокоит. В первом случае, потому что ты скорее погибнешь в результате теракта, во втором — СПИД куда ближе прочих болезней.Не то, чтобы с вирусом бороться не надо. Но явно, что далеко не для всех стран в мире именно это сейчас задача номер один». Цитата из его телеграм-канала.
Система распознавания лиц может быть внедрена в 20 регионах России. Необходимость внедрения технологии объясняют контролем над соблюдением режима самоизоляции.
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Распространение недостоверной информации, коронавирусные «ужастики», наносят человеческому организму вполне конкретный урон — не только моральный, но и физический. Из-за постоянного информационного напряжения, необходимости носить маски и перчатки (хотя вирусологи говорят, что на улице эти действия бессмысленны), нарастают тревога и страх, а там и до более серьёзных последствий недалеко.
Но врач психиатр-психотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг считает, что объявленная ВОЗпандемия коронавирусной инфекции — она больше в головах людей. Нужно не забывать, что у всех жителей России неожиданно появилась исключительная возможность ‑ и даже везение — прожить жизнь иначе.
В интервью редакции ИА REGNUM он рассказал также о том, как поступать, чтобы минимизировать психологические травмы, и чтобы карантин прошёл совершенно незаметно:
«Вред, который возникает в связи с пуганием, бесконечные напоминанием, какой-то фейковой информацией, приводит к тому, что люди становятся чрезвычайно напряжёнными, у них повышается уровень тревоги, а самое главное — агрессии к окружающим. Именно эти люди устраивают скандалы в магазинах, в транспорте, кричат — «Не подходите!» и так далее. Нагнетает это всё тот вал информации, который идёт из СМИ. Причём, он такой-то такой — неконтролируемый.
Всё это приводит к возникновению страхов, потому что тревога — это общий уровень повышения гормонов защиты, потому, что тревога и страх — это два симптома защитной функции нашего организма. Но если тревога — она всегда беспричинна, то страх — это вторая стадия тревоги, которая формируется уже в боязнь определённого чего-то.
Нам всё время говорят, что опасно, что нужно надевать перчатки, перчатки, хотя, на самом деле, специалисты-вирусологи говорят, что на улице это вообще бессмысленно делать. Тем не менее, это приводит к общей невротизации населения, которая заканчивается, конечно, конкретными страхами.
И я вас уверяю, что после окончания всех этих процессов самоограничения и самоизоляции, мы получим ещё и пик суицидальных попыток, потому что эта внешняя агрессия, которая накапливается у каждого человека, выльется в аутоагрессию.
Читайте подробнее: Вирус страха: в чём опасность фейковых новостей?
Доказательств искусственного происхождения коронавируса никаких нет, заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью телеканалу CGTN.
Читайте подробнее: Вирусолог из КНР заявил о невозможности синтеза коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении нового коронавируса 19 апреля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».
Лукашев считает, что искусственно создать вирус с заданными характеристиками практически невозможно, а самый реальный сценарий искусственного происхождения COVID-19 он видит в обычном вирусологическом эксперименте — попытке адаптировать вирус к другому животному. Учёный отметил, что такой процесс невозможно отследить по геному вируса.
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Заболевание COVID-19 развивается вразрез законам классической эпидемиологии и характеризуется странными симптомами, заявил глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА РФ Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
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Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
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Коронавирус проявляется у жителей Грузии не так, как во многих странах Европы. Об этом 19 апреля в интервью телекомпании «Мтавари архи» заявил директор Первой Университетской клиники при Тбилисском государственном медицинском университете профессор Леван Ратиани.
Об этом: В Грузии коронавирус проявляется не так, как в странах Европы — врач
Дискуссия об искусственном происхождении нового коронавируса уже запущена в среде крупнейших экспертов и ее не остановить, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Дискуссия об искусственном происхождении коронавируса состоялась — Кургинян
Ажиотаж вокруг коронавируса, несоизмеримый по масштабу с явлением, говорит о том, что кем-то замышляется какая-то гадость, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
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В Чувашии 65% пациентов, у которых выявлено заражение коронавирусом, не имеют симптомов.
Подробности в материале: Большинство заразившихся коронавирусом в Чувашии не имеют симптомов
В России у 45,3% новых заразившихся коронавирусом нет клинических проявлений. Об этом 20 апреля сообщили в оперативном штабе Москвы.
Читайте также: У 45% новых заразившихся коронавирусом в России нет симптомов
Коронавирус нового типа, вызывающий заболевание COVID-19, выбивается из канонов классической эпидемиологии и патогенеза ОРВИ. За вполне хорошим самочувствием больного может последовать катастрофическое ухудшение.
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Изоляция населения практически не влияет на последовательность и длительность отдельных фаз развития «национальных» эпидемиологических очагов, однако снижает риск заболевания и тем более уровень смертности. Оправдывает ли себя такой подход экономически, вопрос, прежде всего, этический и политический.
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В 2019 году в Литве в общей сложности скончались 38 281 человек, что на 1293 человека меньше, нежели в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 апреля. Новые данные о смертности и причинах огласил литовский Институт гигиены.
Читайте подробнее: «COVID-19 и рядом не стоял»: в Литве названы причины смертности в 2019 году
Максимальные значения прирост количества заражённых коронавирусом в России придётся на середину апреля. Об этом 20 апреля заявила доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В данной ситуации надо рассматривать два основных вопроса. Это развитие эпидемического процесса и второй вопрос — влияние общества на этот эпидемический процесс. По опыту наших китайских коллег эпидемический процесс будет идти около 100 дней. Пик будет в середине апреля, дальше — спад. Второй вопрос очень важный — наше влияние на эпидемический процесс. Он тоже имеет определенные градации. И здесь вопрос карантина», — заявила специалист.
Читайте подробнее: Специалист Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса в РФ
Большинство жителей России — 77% опасаются заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 20 апреля на официальном сайте.
В какой-то мере опасаются заразиться 55% опрошенных, 22% — очень боятся заражения, 12% — не задумывались над этим вопросом, 10% — уверены, что с ними ничего не случится.
Министерство здравоохранения Белоруссии по состоянию на 15.00 понедельника 20 апреля не располагает данными по распространению коронавируса в республике. Последнее сообщение датировано 18 апреля с данными о ситуации накануне.
Всемирная организация здравоохранения использует данные официальной статистики, поэтому в отчётах ВОЗ ситуация в Белоруссии представлена невероятно оптимистично: ни одного нового случая заражения за последние дни, ни одного смертельного исхода от COVID-19
Министр здравоохранения Литвы, который возглавляет штаб по чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции Аурелиюс Верига, сегодня, 20 апреля, выразил уверенность в необходимости продления карантина.
Читайте также: В Литве предлагают продлить карантин из-за пандемии коронавируса
Россия по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей находится на 64-м месте, заявил 20 апреля советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
«Это значительное достижение, что количество летальных относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает Reuters.
«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку», — сказал Джокович.
Более 700 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии в России. Об этом 20 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
Глава Минздрава РФ пояснил, что на сегодняшний день в стране создан специальный федеральный консультативный центр, в котором ставятся на учёт все пациенты, состояние которых оценено медиками как тяжёлое.
Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Испании к настоящему моменту составляет 20 210 человек, 20 апреля сообщает агентство Reuters.
По информации медицинских чиновников Испании, погибли от COVID-19 в стране 20 852 человек, из них 399 — за последние 24 часа.
При благополучном исходе пик заражения коронавирусом придётся на начало мая или раньше, после чего наступит плато. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
На сегодняшний день около 30% заболевших COVID-19 в России имеют симптомы лёгкой формы — как у обычной ОРВИ. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Познер» на Первом канале.
При этом она не исключила версию с искусственным происхождением коронавируса, поскольку «здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования».
Продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
Как подчеркнул Гебрейесус, постепенное снятие ограничений в ряде стран не означает конец пандемии, так как победа над болезнью требует «устойчивых усилий» со стороны как правительств, так и отдельных общин и граждан, которым нужно продолжать борьбу с пандемией и контролировать коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения не скрывает никаких данных о коронавирусной пандемии SARS-CoV-2 ни от США, ни от других стран, заявил 20 апреля на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что с первых дней пандемии представители США из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работали с ВОЗ.
Массовое отравление произошло в Грузии в одной из гостиниц Батуми, которую оборудовали под карантинную зону. Об этом 20 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.
Читайте подробнее: В Грузии в одной из гостиниц произошло массовое отравление
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Официальные данные утром 21 апреля разместили на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии выросло число случаев заражения коронавирусом
Преодоление кризиса российской экономикой будет зависеть от того, насколько быстро страны Евросоюза снимут карантин и вернутся к нормальной жизни. Об этом 21 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Сперва эксперт отметил, что находиться на карантине России позволяют накопленные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) резервы. Без них РФ не смогла бы вводить режим самоизоляции.
Вопрос о том, как быстро будет преодолен экономический кризис в России зависит не столько от действий внутри страны, сколько от внешних факторов. Ключевой из них — восстановление экономической активности в странах Евросоюза.
Читайте подробнее: Преодоление кризиса в России зависит от сроков карантина в Евросоюзе
Люди в медицинских масках в общественном транспорте. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Традиционный юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом журналист телеканала TSN Боб Маккензи 21 апреля сообщает на своей странице в Twitter.
Об этом: Юниорский хоккейный Кубок Глинки/Гретцки отменят из-за коронавируса — СМИ
Бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: «COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла».
Читайте также: Кто же изобрёл коронавирус?
На фоне пандемии коронавируса буквально за пару месяцев бизнес по пошиву индивидуальных средств защиты стал весьма прибыльным. На этой волне в одном из производителей медицинских масок сменился собственник и адрес «прописки». Именно у этой компании крупную партию продукции ранее закупили власти Москвы. Что связывает производителя масок и один из департаментов мэрии Собянина?
Читайте также: Что связывает производителя медицинских масок и мэрию Собянина?
Такая симптоматика, как слабость в руках, потеря обоняния и даже необъяснимая бодрость, несмотря на низкий уровень кислорода в организме зараженного коронавирусного инфекцией, вызывает опасения у шведских ученых, которые обращают внимание на скрытое развитие болезни COVID-19. Об этом 22 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.
Об этом: Шведские ученые заинтересовались странными симптомами заболевания COVID-19
Компенсационные выплаты медикам, которые ведут работу с больными коронавирусом, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Ранее результаты нового исследования показали, что у 11% жителей Стокгольма были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, что означает, что они уже переболели COVID-19. Но теперь шведские ученые вынуждены отказаться от результатов этого тестирования.
Читайте также: Ученые в Швеции опровергли результаты исследований о коронавирусе
Хирургические маски и маски из хлопковой ткани неэффективны для защиты здоровых людей от коронавируса при кашле заболевших. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine, сообщает «Медвестник».
Читайте также: Исследование показало неэффективность масок для защиты от коронавируса
О важности соблюдения режима самоизоляции напомнила 22 апреля врач-инфекционист Брянской областной инфекционной больницы СветланаТычинина. По словам медика, главное сейчас не паниковать, сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: Брянский инфекционист призвала не поддаваться панике
Информацию о введении в России дистанционного обучения на постоянной основе опровергли в министерстве образования и науки Самарской области. Соответствующее заявление 21 апреля было сделано сотрудниками этого министерства в соцсети Twitter.
Читайте также: В Самаре опровергли слухи о внедрении постоянного дистанционного обучения
По мнению ученых из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна, главный путь распространения коронавируса — это длительный и тесный контакт больших групп людей на массовых мероприятиях.
Читайте также: Ученые из Германии назвали наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
У Черногории есть уникальный шанс найти материал для изготовления противовирусных препаратов, которые будут эффективны в лечении в том числе и COVID-19. Такое мнение высказал профессор Герман Эрлих из технического университета Bergakademie Freiberg.
Об этом: Черногория ищет лекарство от коронавируса на дне Адриатики
Появление коронавиурсной инфекции в России схоже с вирусом гриппа — «испанкой», эпидемия которого произошла в 1918 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов.
Читайте также: Ростовский учёный сравнил коронавирус с «испанкой»
Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, и ей придется долго жить с этим, заявила в четверг канцлер Ангела Меркель. «Мы живем не в финальной фазе пандемии, а все еще в самом начале», — сказала Меркель нижней палате парламента Бундестага.
Подробности в материале: Меркель считает, что в Германии эпидемия коронавируса только началась
Пациент дома престарелых в израильской Тверии госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.
Для прикрытия своих планов власть всё ещё употребляет понятие «самоизоляция», хотявведением тотальных наказанийонауже давно перевела эту изоляцию в категорию принудительной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о внедрении системы цифровых пропусков еще в 21 регионе страны.
Подробности в материале: Коронавирус и принудительная изоляция: некоторые выводы
Распространение коронавируса в Москве может достигнуть своего пика в период майских праздников. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передаёт РИА Новости.
«Пик придется на майские праздники, если по Москве, если по России, то это вообще может быть к концу мая», — сообщил Тимаков.
Об этом: Пик распространения коронавируса в Москве ждут на майские праздники
Запасов продовольствия в Петербурге хватает на два месяца, логистика их пополнения отработана, никаких причин для паники нет.
Читайте также: У Петербурга есть запасы продовольствия на 2 месяца и нет повода для паники
Вспышка коронавируса оказывает глубокое воздействие на личную жизнь жителей США различными способами, показывает новое исследование центра Pew.
Читайте также: Жители США рассказали, как коронавирус повлиял на их жизнь
Коронавирус повлиял на религиозное поведение американцев, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного исследования.
Читайте также: Опрос: коронавирус сделал жителей США более религиозными
Под Петербургом в ускоренном режиме достраивают военный медцентр. Иван Петров © ИА REGNUM
С середины до конца марта процент жителей США, следящих за новостями j COVID-19, очень сильно вырос среди групп среднего возраста, в то время как самые молодые взрослые оставались наименее вовлеченными, говорят данные исследовательского центра Pew.
Читайте также: Пожилые жители США больше следят за новостями о коронавирусе — опрос
В своей авторской колонке на РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказзал, как спокойно преодолеть эпидемию:
«Самое страшное — это паника. По сравнению с другими странами Европы и Азии ситуация с коронавирусом в России сегодня не является столь критичной. И по числу заболевших, и по числу умерших показатели в России далеко не самые плохие в мире. Даже если учесть определенную гиподиагностику. Превентивные меры сработали. Но опять, в который раз Россию проверяют на прочность.
Да плюс к этому — цены на нефть и падение рубля. Нужно признать, что некоторые средства массовой информации доводят народ до сумасшествия. Все остальные проблемы жизни страны фактически исчезли из информационного поля. И интернет, и теле‑ и радиоканалы соревнуются: кто больше и кто громче. С этого начинают, как со сводки о боевых действиях во время войны, и этим заканчивают. При этом очевидно, что не все СМИ поддаются панике и соблазну сообщить о псевдосенсациях. Поэтому следует доверять лишь тем, кто дает проверенную, достоверную информацию». Цитата с сайта стопкоронавирус.рф.
ФОМ по итогам прошлой недели: уровень тревожности у населения достиг максимума. При этом люди очень хорошо все понимают: они в числе главных событий недели нередко называют и нагнетание паники. Рост панических настроений даёт снижение рейтингов власти. Такие вот «качели».
Цитата из канала russica2.
Ситуация со смертностью заражённых коронавирусом пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) высокий, но существенно ниже 80%. Об этом 24 апреля заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«У нас в больнице 62 пациента на искусственной вентиляции легкий. На сегодняшний день развёрнуто 110 реанимационных коек», — сообщила Лысенко.
Комментируя заявления американских врачей о том, что в США среди пациентов на искусственной вентиляции лёгких смертность составляет около 80%, врач отметила, что в России ситуация намного лучше, однако все равно проблемная.
Читайте подробнее: Российский врач прокомментировал неэффективность аппаратов ИВЛ в США
ВОЗ приветствовала участие России в важной для всего мира задаче по разработке вакцин против коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: ВОЗ высоко оценил вклад России в разработку вакцины от COVID-19
Пиковая нагрузка на российскую систему здравоохранения может вывести её из строя, считает директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.
Подробности в материале: В РФ бьют тревогу в связи с приостановкой плановой вакцинации граждан
Россия настолько эффективно противостоит распространению коронавируса, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просто не может этого не признать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.
Эксперт отметил, что Россия показала себя не просто одним из лидеров практических противоэпидемических мер, но и лидером адекватного научного подхода к ситуации изучения вируса как такового, к противовирусным мерам и к способам профилактики и лечения инфекции. Причём ситуация эта для многих стала совершенно неожиданной.
Читайте подробнее: ВОЗ вынуждена признать успехи России в борьбе с пандемией
Яркий пример лоббизма интересов табачных фирм на фоне эпидемии коронавируса продемонстрировало правительство Франции. Так можно расценить сообщение BBC News, в котором говорится об ограничении продаж в аптеках Франции никотиновой жвачки и пластыря.
Об этом: Во Франции под видом борьбы с вирусом лоббируют интересы табачных компаний?
В связи с появившимися данными о том, что судя по неравномерности числа заражений коронавирусом, Россия может выйти на плато по заболеваемости к концу мая или чуть раньше, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в начале Всемирной недели иммунизации предложил информацию к размышлению:
«Да, «ещё не вечер», процесс идёт, но статистика настолько разноречивая, что оценивать просто рано. Учитывая, что основные жертвы COVID-19 очень больные и пожилые люди с исходно низкой ожидаемой продолжительностью жизни. Вакцинация — не для индивидуальной защиты, вакцинируют для достижения коллективного иммунитета, для здоровья всех людей. И каждый, кто отказывается — оголяет «стрелковую ячейку» на фронте борьбы с инфекциями.
Сейчас все ждут вакцину от нового коронавируса. В 1919 году «Испанка» унесла 100 млн жизней. Это грипп H1N1. Он и сегодня среди нас. Пришёл сто лет назад от животных (как и новый коронавирус), так и остался среди людей. Население частично защищено вырожденным от него иммунитетом. Но не до конца защищённым, от H1N1 ежегодно умирают десятки и сотни тысяч человек. При том, что есть от него вакцина! Входит составной частью во все вакцины от гриппа. Вы ее делаете?! Ага, вот и я о том же…
Мы хоть чему то учимся? Умнеем.
Подробности в материале: «Мы хоть чему то учимся?»: о динамике заражения коронавирусом
Главный эпидемиолог Швеции, автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль:
«Во всех странах отдают себе отчет, что остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины. Ни того, ни другого пока нигде нет. Все остальные меры, которые принимаются сегодня в мире — это временные решения. В том числе и наша шведская стратегия. Цель у этих мер одна: замедлить распространение вируса, избежать взрывного роста заболеваний, иначе система здравоохранения не справится с нагрузкой. Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже. Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество.
Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну».
Цитата kp.ru.
Композитор и историк искусства Михаил Журавлёв обратился с открытым письмом к деятелям науки и искусства.
«Длительная самоизоляция с почти полным погружением в виртуальный мир не даёт людям средств для психологической разгрузки. А такая разгрузка крайне необходима особенно в условиях пандемии, потому что позволяет организму сохранять энергию для поддержки иммунитета, на расходуя силы на стресс.
Энергия стресса ведёт человека к деструктивным действиям, вплоть до суицида и терроризма. Тот, кто потерял смысл жизни, уже не разбирает, кто прав, кто виноват, чьи намерения благие, а чьи — негативные.
Поэтому потери от глобальной самоизоляции и массового «закручивания гаек» не только могут оказаться, но и гарантированно окажутся куда масштабнее потерь от самой болезни».
Читайте подробнее: Открытое письмо российским деятелям науки и искусства по поводу изоляции
Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией с распространение коронавирусной инфекции жители Дальнего Востока, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных.
Читайте подробнее: Жители Дальнего Востока сильно обеспокоенны ситуацией из-за коронавируса
Из всех дальневосточных регионов максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом проявляют жители Забайкалья — 33,3% и Бурятии — 11,5%. А вот в список самых «бесстрашных» регионов (обеспокоенность составила 0 баллов) попали Приморье — 23,5% и Хабаровский край — 20% опрошенных.
В феврале 2020 года юрист из Московской области, работающий как частный предприниматель, внёс в перечень своих занятий оптовую торговлю медоборудованием. Менее чем через два месяца с ним подписали четыре многомиллионных контракта на поставку, монтаж аппаратов ИВЛ в Дагестан. При этом проведены они были как закупка у единственного поставщика.
Читайте также: Как юрист из Подмосковья стал крупным поставщиком аппаратов ИВЛ в Дагестан
Научное сообщество и медики отстают в изучении нового коронавируса от скорости его распространения в мире. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По её словам, введение и снятие ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса имеет несколько пластов: экономический, медицинский и психологический. В медицинском же разрезе в обществе циркулирует много недостоверное информации относительно инфекции.
Читайте подробнее: Вирус на полшага впереди своих исследователей — академик РАН
Режим самоизоляции в России следует продлить минимум до середины мая. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«С медицинской точки зрения, абсолютна согласна с главой Роспотребнадзора в том, что не пережив третий эпидемический цикл мы не можем быть уверены в том, что действительно те результаты которых наша страна достигла будут сохранены», — сказала эксперт.
Читайте также: Академик РАН призвала продлить самоизоляцию до середины мая
Заразившиеся новым коронавирусом и переболевшие COVID-19 граждане, возможно, не всегда приобретают иммунитет. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По её словам, наличие антител в организме не указывают на то что человек приобрел иммунитет. Они говорят лишь о том, что человек переболел.
Читайте подробнее: Эксперт усомнился в иммунитете переболевших COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 в своём поведение нарушает законы распространения инфекций. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Вирус идет на полшага впереди нас, глядя на те научные данные, которыми мы обладаем. Мы до сих пор не знаем почему он поражает одних и не поражает других. Потому что законы вирусологии предписывают ему совершено другое поведение. Он ведет себя не типично», — сказала эксперт.
Читайте также: Поведение SARS-CoV-2 нарушает законы вирусологии — академик РАН
Диеты, которая бы обеспечила полную защиту от коронавируса, не существует. Об этом 27 апреля заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам специалиста, для укрепления иммунитета человеку необходима сбалансированное питание. При этом значение имбиря и лимона для профилактики коронавируса слишком преувеличено.
Об этом: Член Совфеда развеял слухи об уникальной пользе имбиря
Высокий уровень заражения коронавирусом среди медицинских работников связан с тем, что они находятся в самом эпицентре эпидемии. Об этом 27 апреля заявила член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Это сопряжено с высокой вирусной нагрузкой. Встреча с большим количеством вирусных больных приводит к более частому инфицированию. Находясь в очаге возможность заболеть у медицинских работников гораздо выше», — сказала Кусайко.
Читайте также: Член Совфеда объяснила частые заражения врачей коронавирусом
С учётом текущего положения дел в России было бы рациональнее завершить учебный год 1 мая, а не продолжать его в формате дистанционного обучения. Об этом 27 апреля заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Будем надеяться, что учебный год будут завершён досрочно. По крайней мере для учащиеся 1−8 классов и родители с детьми я уверен найдут чем заняться», — сказал Леонов.
Читайте подробнее: Член Совфеда призвал досрочно закончить учебный год в России
Возможности России пребывать в режиме самоизоляции ограничены и не могут быть растянуты на длительный период. Об этом 27 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам парламентария, Россия чисто экономически не сможет позволить себе находиться в режиме ограниченной деятельности экономики год или несколько месяцев. В противном случае профилактика коронавируса принесёт больше ущерба, чем сама инфекция.
Читайте также: Затулин уверен, что самоизоляцию не продлят на всё лето
После выхода из режима самоизоляции Россия не вернётся к той жизни, которая была до введения ограничений. Об этом 27 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в пользу подобного мнения говорит опыт китайского города Ухань, где впервые было зарегистрировано массовое распространение нового коронавируса. Политолог отметил, что даже после снятия всех ограничений в этом городе трафик в кафе упал на 50%, потому что люди привыкли брать еду с собой домой.
Читайте также: «Будет другой мир»: России предрекли «посткарантинную» реальность
Койки с аппаратами ИВЛ. Фото: ako.ru
Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает общественность, оппозицию и СМИ Грузии не спекулировать качеством тестов на коронавирус и заявляет, что все тесты, которые используются для диагностики этого заболевания, высокого качества.
Подробности в материале: Директор NCDC призвал СМИ Грузии не спекулировать качеством тестов
Врачи. Фото: mos.ru
В Москве каждый день более 25 тысяч человек проходят тест на новую коронавирусную инфекцию в федеральных, частных и городских лабораториях.
Читайте также: Более 25 тыс. человек ежедневно сдают тест на коронавирус в Москве
Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
Читайте также: Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
По данным ВЦИОМ, большинство жителей России боятся заниматься самолечением COVID-19 и обратятся за помощью к медикам.
Об этом: Самолечением COVID-19 готовы заниматься лишь 10% граждан РФ
Посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер заявила о скорой выработке коллективного иммунитета к коронавирусу в своей стране.
Читайте подробнее: В Швеции в мае выработается коллективный иммунитет к коронавирусу — посол
Жителям Белоруссии следует прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию, а властям постсоветской республики — отказаться от массовых мероприятий, перевести учащихся на дистанционное обучение и максимально ограничить работу предприятий. Об этом сегодня, 28 апреля в открытом видеообращении заявила постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкая.
Она констатировала, что несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, сейчас в Белоруссии наблюдается рост вспышки коронавирусной инфекции.
Российские медики могут использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции 13 препаратов. Об этом говорится в новых методических рекомендациях, опубликованных Министерством здравоохранения РФ 28 апреля.
Агрессивное тестирование населения на коронавирус в Грузии фактически уже начато, но охватит оно лишь целевые группы. Об этом заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Об этом: Агрессивное тестирование в Грузии охватит только целевые группы
Одна из ведущих врачей отделения неотложной помощи в Нью-Йорке скончалась в воскресенье в возрасте 49 лет в результате самоубийства. Доктор Лорна Брин была медицинским директором отделения неотложной помощи в Нью-Йоркской Пресвитерианской больнице Аллена, где она провела несколько недель на передовой, борясь с болезнью, которая унесла жизни 17 тысяч человек в ее городе.
Подробности в материале: Врач в Нью-Йорке покончила с собой, не выдержав стресса борьбы с COVID-19
Какие заявления ни звучали бы из других стран, Россия продолжит поддерживать работу ВОЗ, сообщил 28 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД РФ сделал заявление после видеоконференции Совета министров иностранных дел БРИКС.
«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать своё отношение к её деятельности».
«Теневая» группа американских учёных и миллиардеров разрабатывает «Манхэттенский проект» по борьбе с коронавирусом, сообщает 28 апреля издание The Wall Street Journal.
По утверждению издания, в группу входят ведущие учёные страны и несколько миллиардеров и промышленников. По их словам, они уже нашли неофициальный способ представить разработанный ими план Белому дому.
Издание сообщает, что эта группа называет свою работу «Манхэттенским проектом эпохи изоляции», проводя параллели с созданием атомной бомбы во время Второй мировой войны.
Медицинские работники опасаются того, что население на майские праздники нарушит режим самоизоляции. Об этом 28 апреля заявила главный врач клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы очень боимся эти выходных. Мы видели всплеск после того, как люди поехали на те пресловутые шашлыки. Мы призываем соблюдать все жёсткие меры», — сказала медицинский работник.
Читайте подробнее: «Очень боимся выходных» — главврач об угрозе нарушения самоизоляции
Общее число граждан Италии, которые были проверены на коронавирус с начала эпидемии, составило 1,275 млн, 28 апреля сообщает агентство Reuters.
Согласно правительственному отчету, ежедневное число тестов на SARS-CoV-2 в Италии составляет 35−40 тысяч.
Вызванный коронавирусом экономический кризис предоставит разведывательным структурам широкий спектр возможностей для выявления и вербовки новых агентов, прежде всего на Западе. Такой вывод аналитического центра Stratfor опубликован 27 апреля в The National Interest.
Читайте также: Пандемия откроет КНР и РФ доступ к секретным технологиям Запада — Stratfor
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов опроверг рост смертности в регионе, в том числе в результате заражения коронавирусом, и напомнил об ответственности «за фейки в условиях пандемии».
Читайте также: Ульяновский губернатор ответил на «досужие разговоры» о смертности
Отказ США от своей лидерской роли, который начался еще при предыдущем главе Белого дома Бараке Обаме, со всей очевидностью проявил себя в случае с пандемией коронавирусной инфекции. И на данный момент не ясно, кто может занять освободившееся место мирового лидера.
Читайте также: Постамериканская эпоха наступила: пандемия тому доказательство — Strategist
Борьба с COVID-19 актуализировала важность той предложенной поправки в Конституцию, где речь идёт об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи населению. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева академик РАН Лео Бокерия.
По его словам, после того как мы проголосуем, именно публичная власть будет нести ответственность за неоказание своевременной высококвалифицированный медицинской помощи. При этом меры по сохранению и укреплению общественного здоровья особенно необходимы. Продолжительность жизни непрерывно увеличивается. Это меняет социальную структуру очень серьезно: представляете, сколько будет людей пенсионного возраста!
Также прославленный доктор рассказал о панике в США, о том, какие сложности из-за эпидемии коронавируса возникли с хирургическими больными в РФ, когда возможна отмена карантина, понадобятся ли потом освободившиеся мощности и как работают сейчас те, кто находится в «красной зоне».
Читайте подробнее: Лео Бокерия: «Мы работаем на полную катушку»
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») предлагает правительству РФ изучить возможность использования народной медицины в реабилитации переболевших коронавирусом.
Об этом: Народную медицину предложили для реабилитации переболевших COVID-19
Природные источники здоровья
Фото Андрея Дьякова
Итоги опроса ИА REGNUM «Чего нам ждать от пандемии?». В двух этапах опроса приняли участие в сумме 121 086 человек.
Читайте также: COVID-19 никто не ждал? Тем хуже для COVID-19. Итоги опроса о пандемии
Когда-то считалось, что развитие интернета облегчит доступ граждан к информации и тем самым сделает их мнение более обоснованным, рациональным и адекватным. В реальности, увы, всё получилось наоборот. Что более чем наглядно показывает резко усилившаяся волна критиканского хайпа всех мастей, вызванного эпидемией коронавируса.
Читайте также: Очередной хайп на больничных койках
Поспешная отмена ограничительных мер в США, введенных из-за риска распространения нового коронавируса, может спровоцировать новые волны пандемии и более масштабные медицинские и экономические последствия чем те, с которыми страна столкнулась в настоящее время, считает глава компании Facebook Марк Цукерберг. Об этом он написал 29 апреля на своей странице в соцсети.
Бизнесмен отметил, что уже сейчас наблюдается крупные издержки от распространения коронавируса — прекращение деятельности целых отраслей и стремительный рост безработицы. По мнению Цукерберга, к снятию карантина в США нужно подходить с осторожностью.
Короновирусы человека не опасны для животных, как и короновирус кошек (а такой есть) безопасен для человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев:
«На сегодня известны 40 видов коронавируса, поражающих животных и человека. Среди них есть вызывающие заболевания только у животных и не опасные для человека (вирус инфекционного бронхита кур, вирус кошачьего перитонита и другие). А также известны семь видов коронавируса, которые являются возбудителями острых респираторных инфекций человека. Среди них и новый SARS-CoV-2. Но ни кошки, ни хомяки, ни другие домашние животные источником новой коронавирусной инфекции быть не могут.
Пока известен лишь один случай, произошедший в Гонконге, когда у собаки подозревали наличие Covid-19. У померанского шпица один из тестов на коронавирус оказался слабоположительным. А вот у его пожилой хозяйки тесты определенно подтвердили коронавирус. Ученые утверждают: хотя некоторые животные могут давать положительный результат на SARS-CoV-2, это не означает, что они заражены. Просто вирус какое-то время живет на поверхностях, а при контакте с больной хозяйкой вполне естественно, что вирус мог попасть в нос или пасть».
Подробности в материале: Эксперт: домашние животные не болеют и не переносят SARS-CoV-2
Малая продолжительность жизни на Украине может быть одним из факторов относительно благополучной эпидемиологической ситуации в стране, заявил политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала NewsOne.
По словам эксперта, на статистику заболеваемости COVID-19 мог повлиять низкий уровень диагностики и отсутствие полной клинической картины.
Малая продолжительность жизни на Украине может быть одним из факторов относительно благополучной эпидемиологической ситуации в стране, заявил политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала NewsOne.
По словам эксперта, на статистику заболеваемости COVID-19 мог повлиять низкий уровень диагностики и отсутствие полной клинической картины.
Британское приложение Covid Symptom Tracker нацелено на предоставление более полного представления о том, как распространяется инфекция посредством сбора данных. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл скептически относится к такому приложению.
По его словам, у шведских властей имеется достаточно данных для отслеживания эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 30 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.
Оценка, которую советник президента США Джаред Кушнер дал действиям администрации в период пандемии, не учитывает реальности, считает сенатор Пэтти Мюррей.
В своем Twitter Мюррей обсуждает слова Кушнера о том, что принятые властями США меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции являются «историей успеха».
Экологически ответственного финансирования зарубежных проектов потребовали экологи от Китая. Соответствующее обращение министерству торговли и Банку развития Китая направили международная экологическая коалиция «Реки без границ» и еще 260 общественных объединений из 55 стран мира (включая 13 организаций из России).
Как сообщили 30 апреля в экокоалиции, Китай после эпидемии коронавируса призвали поддерживать только высококачественные проекты в странах так называемого «Шёлкового пути».
Об этом: От Китая потребовали экологической ответственности после пандемии COVID-19
Кризис COVID-19, уже унесший жизни более 227 тыс. человек и ставший причиной самого глубокого спада мировой экономики со времен Великой депрессии, неизбежно скажется и на геополитике. Хотя контуры того миропорядка, который сформируется по итогам пандемии, еще предстоит определить, очевидным кажется одно: коронавирус едва ли поспособствует нормализации отношений между США и Китаем, которые в скором времени будут характеризоваться все большим отчуждением и враждебностью, пишет Минксин Пейв статье, опубликованной 30 апреля в The Strategist.
Читайте подробнее: Пандемия коронавируса добьет отношения между США и Китаем — Strategist
В последние дни наблюдается рост фальшивых новостей об эпидемии коронавируса и противоэпидемических мерах властей, при этом они приобретают всё более явный политизированный характер. Об этом 30 апреля заявил эксперт в области информационной безопасности Игорь Ашманов на телеканале «Россия 24».
«Мы видим, что часть этого вала полизитируется, всё больше и больше. Фальшивки в основном про то, как не хватает масок, как всё плохо, что власть снова скрывает — для того, чтобы прямо сейчас подогреть политическую активность» , — заявил Ашманов.
Подробности в материале: Фальшивки о коронавирусе приобретают политический окрас — эксперт
Ожидать, что плазма переболевших коронавирусной инфекцией позволит вылечить всех заболевших COVID-19, нет оснований. Исследования о ее эффективности только начались в Санкт-Петербурге, и когда она будет использоваться повсеместно, пока не ясно.
Об этом 30 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто.
В четверг, 30 апреля, владельцы баров и ресторанов южноитальянского региона Калабрия могут вновь открывать свои заведения для посетителей, соответствующее распоряжение подписала губернатор Жоле Сантелли.
Обслуживать клиентов разрешено только на террасах. Сантелли в своём заявлении отметила, что поскольку жители региона в предшествующий период вели себя дисциплинированно, то нужно «доверять им» и разрешить открытие баров ранее срока, установленного правительством страны.
Благодаря своевременному введению ограничительных мер по предотвращению распространения SARS-CoV-2 России удалось выиграть время, которое помогает теперь сглаживать эпидемическую ситуацию. Параллельно эксперты и соответствующие структуры продолжают вести работу по моделированию ситуации, расчету потребностей во всем необходимом для каждого региона, расширению коечного фонда, наращиванию производства средства индивидуальной защиты, закупке лекарственных препаратов, адаптации нормативно-правовой базы, разработке мер по поддержке медицинских работников. Все это и многое другое необходимо для того, чтобы эффективнее справиться с пандемией.
Также исполняющий обязанности директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева» Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Лиознов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM объяснил, почему один один из супругов при заражении болеет COVID-19 в разы сильнее, чем другой.
Подробности в материале: «Oграничительные меры работают»: что помогает России сдерживать SARS-CoV-2?
В Костромской области количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 приближается к 200. По данным оперативного штаба на 29 апреля, среди инфицированных есть 17 медработников и 22 несовершеннолетних. В перечне районов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией появляются новые лидеры. О новом вирусе, методах борьбы с ним и вариантах развития эпидемии в интервью ИА REGNUMрассказала заместитель главного врача по медицинской части, врач — инфекционист костромского Центра инфекционных заболеваний Кира Дякина.
Пустые улицы в Нью-Йорке. (сс) Aaron Barlow
В Грузии уже идет подготовка к началу лечения больных коронавирусом пациентов плазмой крови выздоровевшего пациента. Об этом сообщил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе на брифинге в минздраве 30 апреля.
Подробности в материале: Лечение плазмой в Грузии массовым методом не будет
Пожилая женщина в маске и перчатках. Александр Куликов © ИА REGNUM
Разработка действий по привлечению Китая к ответственности за пандемию ведётся в высших кругах США, пишет 30 апреля The Washington Post.
Читайте подробнее: Власти США начали работу над «возмездием» Китаю — The Washington Post
Дезинфекция. Дарья Драй © ИА REGNUM
Граждане США по-прежнему рассматривают многие международные проблемы, в том числе терроризм, распространение ядерного оружия и кибератаки, как основные угрозы благополучию нации. Но в условиях нынешней пандемии самой большой угрозой, которую назвали респонденты опроса Pew Research Center, оказалось распространение инфекционных заболеваний.
Читайте подробнее: Жители США назвали распространение болезней главной международной угрозой
В Белоруссии карантинные меры не вводились в первую очередь «ради промышленности», так как остановка реального сектора отразилась бы на социальной ситуации. Об этом заявил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Белоруссии Сергей Клишевич, сообщает 1 мая БелТА.
Читайте подробнее: В Белоруссии карантин не вводили «ради промышленности» — Клишевич
В Совфеде призвали вузы не «загонять» всех студентов на практику в медицинские учреждения, где лечат COVID-2019, напомнили о принципе добровольности и о гарантиях практикантам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.
Подробности в материале: В Совфеде вступились за права студентов-медиков и обещают поддержку
Казахстан не осуществляет никаких разработок по созданию биологического оружия, а деятельность Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате направлена на проведение научно-исследовательских изысканий в области обеспечения биологической безопасности в стране, включая мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: МИД Казахстана отверг обвинения в разработке биологического оружия
Действующий в Москве по причине распространения коронавируса режим повышенной готовности не предполагает мобилизационных мер и мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Московской городской думы Любовь Никитина (КПРФ).
«Как педагог и депутат Московской городской Думы, выражаю своё категорическое несогласие с решением привлечь к работе в инфекционных больницах и отделениях студентов медицинских факультетов и вузов», — заявила парламентарий.
Читайте подробнее: Депутат назвала произволом мобилизацию студентов для борьбы с COVID-19
Передаваться от человека к человеку SARS-CoV-2 может не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. О том, как не заразиться новым коронавирусом через воду и продукты, рассказал руководитель отдела интерферонов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамале, академик РАН Феликс Ершов, сообщает НСН.
Подробности в материале: Академик РАН предупредил о фекально-оральном пути заражения COVID-19
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит политические манёвры в публикации о том, что спецслужбы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии считают, что Китай заставлял своих врачей и ученых скрывать и уничтожать данные о вспышке коронавируса.
Читайте также: Косачёв видит манёвры в публикации, обвиняющей Китай в пандемии
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила решение «России 24» снять выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
Об этом: Поклонская назвала недальновидным снятие с эфира «Бесогона» про чипизацию
Публикация в западной прессе об итогах расследования союза «Пять глаз» о замалчивании Пекином данных о коронавирусе — часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: В Госдуме объяснили обвинения Китая по COVID-19 разведками пяти стран
Обратная сторона. Нужна ли была оптимизация лабораторий в Москве — мнение.
Подробности в материале: Уроки коронавируса. Результат оптимизации лабораторий в Москве
У США находятся в распоряжении доказательства о том, что Китай умышленно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавирусной инфекции на территории своей страны.
Читайте подробнее: Помпео: у США есть доказательства сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
Данные о масштабах и вирулентности нового коронавируса были намеренно скрыты Китаем для создания запасов в стране медикаментов и медоборудования. Такие обвинения в адрес КНР были выдвинуты в отчете разведки министерства внутренней безопасности США, сообщает The Associated Press.
Читайте также: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
Для блокирования распространения вируса SARS-CoV-2 может понадобиться длительное социальное дистанцирование вплоть до 2024 года. Исследование сотрудников кафедры иммунологии и инфекционных болезней Стивена Кисслера и кафедры эпидемиологии Кристины Тедиянто Гарвардской школы общественного здравоохранения под заголовком «Проектирование динамики передачи SARS-CoV-2 через постпандемический период» публикует журнал Science.
Об этом: Социальную дистанцию нужно будет держать до 2024 года — ученые о COVID-19
Время для критического анализа пандемии коронавируса ещё не пришло. Рассуждения об источниках инфекции не помогут борьбе с ней, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 4 мая в интервью радиостанции BBC.
Анализом пандемии можно будет заниматься, когда накопятся данные, чёткие и реалистичные результаты анализов об инфицированных. Время, когда будет разработана вакцина, будет подходящим для дискуссий, добавил он.
Об этом: Министр обороны Британии: с истоками коронавируса разберёмся потом
На минувших выходных в Литве провели массовое случайное тестирование жителей на коронавирус. Целью врачей и учёных было истинное выявление масштабов распространения коронавируса в Литве, учитывая, что, предположительно, значительное число жителей могут переносить заболевание без всяких симптомов.
Читайте подробнее: Массовые случайные тесты литовцев на коронавирус принесли сенсацию
В современной медицине невозможно использование препаратов без надёжной доказательной базы, потому разработка средств от коронавируса нового типа займёт длительное время. Об этом 4 мая заявил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада на телеканале «Россия 24».
«Огромное количество историй этих есть, когда использовались не очень эффективные препараты со слабо доказанной эффективностью, потом их использование прекращалось. Можно приводить примеры буквально прямо из памяти», — заявил Наимзада.
Правительство Грузии начинает поэтапное открытие экономики, но напоминает гражданам, что на определенный период ношение масок и соблюдение социальной дистанции останутся частью каждодневной жизни. Об этом на заседании правительства Грузии 4 мая заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Об этом: Премьер Грузии: Маски и соцдистанция останутся частью нашей жизни
Независимо от происхождения коронавируса, вызванная им пандемия однозначно может расцениваться как «биологический терроризм», считает председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб полковник в отставке Бесик Аладашвили. Об этом пишет грузинское издание «Квирис палитра» в статье под названием «Это биологический терроризм».
Читайте подробнее: СМИ Грузии: «пандемия COVID-19 — это биологический терроризм»
Отказ от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является стратегической ошибкой США, так как это ведет к ослаблению международных усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Отказ США финансировать ВОЗ является стратегической ошибкой — Рухани
Сумма в €37,5 млрд необходима, чтобы помочь каждому, кто заразился коронавирусом, сообщил 4 мая журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.
Он пояснил, что суммы в семь с половиной миллиардов евро недостаточно, чтобы справиться с пандемией. Генсек ООН назвал эти средства положительным вкладом, который можно рассматривать как «первоначальный взнос в развитие новых инструментов» борьбы с бедой.
Власти Германии выделят на разработку вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 525 млн евро. Об этом сегодня, 4 мая, в ходе международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Напомним, что в ходе этой же конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Пятая республика выделит на эти цели 500 млн евро.
Соединённые Штаты основательно финансировали деятельность ВОЗ, но не уверены теперь, что все деньги идут в дело, сообщил 4 мая журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, Вашингтон заплатил пять миллиардов долларов в ВОЗ за последние 20 лет, причём $3,2 млрд — за последнее десятилетие и четыре сотни миллионов долларов — за минувший год.
Заявление американского госсекретаря Майка Помпео о лабораторном происхождении коронавируса ничем не подтверждено, является спекуляцией, сообщил 4 мая журналистам глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Подробности в материале: ВОЗ назвала заявления Помпео о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 ложью
Измерение температуры тела. (сс) Mehdi Bakhshi. Mehr News Agency
Хакерские атаки были предприняты компаниями IT-сферы с целью получить информацию о распространении коронавируса, говорится в опубликованном 5 мая сообщении Национального центра кибербезопасности (Великобритания) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (США).
Подробности в материале: Западные спецслужбы объявили о хакерских взломах в связи с пандемией
Фармацевтическая компания в Бангладеш Beximco объявила о том, что уже в этом месяце начнёт производить экспериментальный препарат «Ремдесивир», ранее разрешённый в США для лечения больных COVID-19.
Об этом: В Бангладеш начнут производить препарат «Ремдесивир» для лечения COVD-19
Данные об истоках коронавируса американские власти изложат мировой общественности «через некоторое время», сообщил 5 мая журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Подробности в материале: Трамп пообещал рассказать правду об истоках коронавируса
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции не может быть предлогом для ограничения прав человека, свободы прессы и верховенства международного права.
Читайте подробнее: Боррель призвал не использовать пандемию для ограничения демократии
Китайцы в масках в метро. Алексей Попов © ИА Красная Весна
Удвоения уровня смертности в США от коронавируса не будет, сообщил 5 мая журналистам американский президент Дональд Трамп.
Читайте подробнее: Трамп отверг прогноз по удвоению уровня смертности от COVID-19
Конференция на тему пандемии в видеоформате будет проведена представителями стран БРИКС 7 мая 2020 г., сообщили 5 мая в пресс-службе международной группы.
Читайте также: Группа БРИКС анонсировала конференцию по пандемии
Медработник в защитном костюме. Дарья Драй © ИА REGNUM
Новые хакерские атаки на официальные учреждения с целью выведать связанную с пандемией информацию не исключены в ближайшем будущем, сообщил 5 мая журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Об этом: Британский МИД высказался об охоте хакеров за данными по коронавирусу
Американское общество проходит период глубокого кризиса, а эпидемия коронавируса это состояние усугубляет. В системе здравоохранения выявлены серьезные слабые места, и это только один из моментов. Проблема намного глубже, чем кажется, и американцы как будто только сейчас стали просыпаться от многолетней летаргии.
Читайте также: Коронавирус в США: изменит ли эпидемия ведущую державу мира?
Обмен слухами, фейками, сплетнями и советами, в том числе и псевдомедицинскими, — естественный процесс в человеческих обществах. Такая циркуляция информации позволяет укрепить социальные связи между рассказчиком и «своей группой».
И действительно, в момент катастроф люди начинают массово распространять слухи, конспирологические утверждения и фейковые новости гораздо активнее. Об этом редакции ИА REGNUM сообщила социальный антрополог, РАНХиГС Александра Архипова.
Читайте также: «Как спастись» и «чем лечиться»: как возникают слухи и фейки о COVID-19
Ситуация в стране располагает к «водяному перемирию» даже на самых горячих фронтах хозяйственных и прочих споров. Зарыли «топоры войны» на этот период многие ранее активно противостоявшие друг другу бизнес-группы. Правоохранители отмечают некий мораторий на «стрелки» даже у преступных группировок: коронавирус и нефтяной кризис на время примиряют в том числе и враждовавшие криминальные кланы. Однако мир во всем коронавирусном мире, похоже, устраивает не всех.
Читайте также: Пиар на карантине
Китайские власти считают абсурдными и политически мотивированными обвинения в том, что вспышка нового коронавируса в Ухане якобы скрывалась. Об этом заявил 6 мая постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях Чэнь Сюй в ходе пресс-конференции в Женеве.
Подробности в материале: Китай считает абсурдными обвинения в утаивании вспышки коронавируса
Всем российским гражданам хочу порекомендовать не игнорировать меры безопасности и пожелать здоровья и удачи, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM студент НГУ им. Лобачевского Михаил Маслов, переболевший COVID-19.
Читайте подробнее: Исходит серьёзная опасность: мнение переболевшего COVID-19
Пока одни делают всё, чтобы вылечить заболевших COVID-19 пациентов, не считаясь со временем, своим личным здоровьем, вкладывают последние силы в дело борьбы с коронавирусом, другие самым похабным способом и целенаправленно ведут системную работу «по раскачиванию лодки», сея негатив, панику и недовольство среди граждан.
К примеру, недавно в интернете появился фейковый сайт о коронавирусе в России. Его доменное имя всего на одну букву меньше, чем у официального сайта — стопкоронавирус.рф. И в отличие от официального ресурса, на поддельном отображаются совершенно дикие, постоянно меняющиеся данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией, о выздоровевших и умерших от COVID-19.
Но и это ещё не всё. В преддверие великого праздника — Дня Победы — злоумышленники готовят новые коронавирусные фейки, самым поганым образом оскорбляющие нашу память о Победе, о ветеранах, издеваются над нашей страной, да ещё деньги на этом зарабатывают. Об этом в разговоре с ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Об этом: «Победобесие»? О новой вирусной информационной войне
Альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая по мнению президента США Дональда Трампа не справилась со своими задачами, могут предложить американские власти, заявил глава госдепартамента Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.
По словам госсекретаря, в настоящее время США пытаются оценить эффективность возможных вариантов.
Эпидемия коронавируса в Грузии может закончиться без пика заболеваемости COVID-19. Об этом 6 мая рассказала агентству Report эпидемиолог и инфекционист Майя Буцашвили.
«Сегодня все ожидают пика. В то же время это не является неизбежной необходимостью и неотъемлемой частью течения эпидемии», — сказала она.
Эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов кроме негативных последствий от пандемии коронавируса назвал и плюсы.
Читайте подробнее: У коронавируса есть плюсы: мнение
Режим самоизоляции позволил избежать взрывного роста распространения инфекции в России, а это, в свою очередь, дало возможность вовремя изучить опыт иностранных государств, а главное — нарастить мощности здравоохранения и с запасом подготовить коечных фонд для приёма больных. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил ректор Московского государственного медико-стоматологического университетаОлег Янушевич.
Он также выразил надежду, что ситуация с коронавирусом приведёт к реорганизации государственной системы здравоохранения.
Об этом: Ректор МГМСУ Олег Янушевич: мне безумно жалко тех, кто умер от COVID-19
Большинство граждан РФ (57%) читают, что после пандемии коронавируса мир в целом останется прежним, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
В январе и феврале на Западе физически ощущалась иррациональная радость, доходящая до восторга, от того, что пришел, похоже, конец Коммунистической партии Китая (КПК), оказавшейся неспособной справиться со вспышкой коронавируса. Потом эта радость сменилась отчаянием: болезнь, которую к тому времени удалось отчасти победить в КНР, распространилась и на Запад. Стали звучать новые голоса, опасающиеся, что пандемия может поспособствовать победе Пекина в его противостоянии с Вашингтоном.
Читайте также: Пандемия, ослабляя США и КНР, чревата мировой анархией — Foreign Affairs
Высокие показатели выявленных заражённых коронавирусом жителей Москвы — огромный плюс. Об этом 7 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Это не количество заражённых, это количество выявленных больных. То, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реальных больных в городе больше. По скрининговым исследованиям, их в районе — 2−2,5% от всего населения Москвы. В пересчёте на цифры это около 300 тысяч», — сказал он.
Пандемия коронавируса сказалась на незаконной торговле наркотиками. Так, из-за введённых властями государств ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, значительно затруднили или вовсе прервали поставки наркотиков. Об этом свидетельствуют данные, изложенные в докладе управления Организации Объединённых наций по наркотикам и преступности о тенденциях на рынке наркотиков во время эпидемии.
В России выраженного пика распространения коронавируса может и не быть, заявил 7 мая директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
По его словам, принятые руководством России меры оказали существенное влияние, это позволило «выиграть две-три недели до пикового роста».
Распространение в интернете ролика с ложной информацией о создании коронавируса ради чипирования населения является основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 7 мая пресс-служба прокуратуры Москвы.
Об этом: Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело из-за фейков о «чипировании»
Пандемия коронавируса приведет не только к прямым страданиям и смертям, но также создает предпосылки для «расизма и антисемитизма». Такое опасение озвучил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, который призывал общественность быть критически настроенной по отношению к любой информации о коронавирусе и нарастающем потоке лжи вокруг теории заговоров. Об этом 7 мая сообщила шведская газета Fria Tider.
Российский фонд прямых инвестиций объявил о присоединении российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) к инвестициям в российско-японскую систему диагностики коронавируса EMG — «Эвотэк-Мирай Геномикс», которая является одной из самых быстрых и точных в мире и позволяет получать результат за 30 минут. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.
В Германии в случае не соблюдения ограничительных мер в июле-августе может произойти вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель руководителя Института Роберта Коха Ларс Шааде.
«Может быть и так, что даже до этого число случаев снова начнёт расти, и мы получим вторую волну, если поведение людей станет более расслабленным», — цитирует его РИА Новости.
Прохожий в маске на Банковском мосту. Дарья Драй © ИА REGNUM
«Если Трамп, как он себя называет, является «президентом военного времени», то его правление заслуживает того, чтобы его оценивали по тем же стандартам, по которым оценивают военных».
Читайте также: Nation: если пандемия коронавируса — война, Трамп — военный преступник
С 7 мая студентам московских факультетов и вузов медицинской направленности начали поступать звонки, касающиеся предстоящей практики, в том числе помощи в лечении больных COVID-2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила студентка медицинского института РУДН, попросившая не указывать её данные.
По её словам, учащимся говорят прийти 10 мая по определённому адресу в районе ВДНХ и назначают конкретное время. Предполагается, что там студентов будут распределять по медицинским учреждениям. Причём учащимся сообщают противоречивые сведения — кому-то обещают предоставить выбор места практики, кому-то — нет.
Подробности в материале: Практика или работа в больнице — что предлагают студентам-медикам в Москве
Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика. Так считает врач-инфекционист Валерий Безносенко, сообщает 8 мая РБК.
По его словам, в последние дни прирост выявленных положительных тестов увеличивается в основном за счёт большего количества исследований, при этом число людей, госпитализированных из-за заболевания COVID-19, не растёт, а в ряде больниц пациентов в стационарах стало меньше.
Подробности в материале: Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Взаимному отдалению США и КНР способствует целый ряд экономических и демографических процессов, которые пандемия лишь обострила. На этом фоне политикам стоит использовать имеющееся ограниченное время на поиск возможностей взаимодействия для достижения общих интересов, а не ускорять окончательный раскол своей пламенной риторикой.
Читайте также: «Развод» США и КНР был неизбежен и без пандемии коронавируса — Defense One
Версия о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нужна руководству США, чтобы направить внимание своих граждан на Китай, а не на ошибки внутри страны. К такому выводу пришли в Федеральной разведывательной службе ФРГ (БНД), сообщает 8 мая Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Подробности в материале: Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»
Роспотребнадзор очень правильно и своевременно организовал массовое тестирование на SARS-CoV-2 и это обстоятельство коренным образом повлияло на статистику смертности от COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор биологических наук, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов Виталий Зверев:
«Роспотребнадзор — служба, которая существует в России со времён СССР и которой нет на Западе — вот она нам и помогла в этой ситуации. Была проделана быстро диагностика, подготовлены рекомендации по выявлению и остановке пандемии коронавируса. Словом, Роспотребнадзор сделал всё, что мог. Теперь самое главное, чтобы другие наши органы здравоохранения не испортили то, чего мы добились».
Читайте также: Микробиолог Виталий Зверев: «Роспотребнадзор сделал всё, что мог»
Министерство здравоохранения Литвы изменило принцип подсчёта жертв COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К графе людей, которые скончались непосредственно от болезни добавилась графа лиц, у которых был выявлен вирус, но скончались по иным причинам.
Подробности в материале: В Литве изменили схему подсчёта смертей от COVID-19
Министерство здравоохранения Литвы обобщила результаты массовой случайной проверки жителей Литвы на коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: Массовая проверка популяции Литвы не выявила скрытых носителей
Китай допустил утечку коронавируса, возможно, из-за некомпетентности, заявил 8 мая американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Продолжая обвинять Пекин в пандемии, американский лидер сказал, что китайцы «сделали ужасную вещь».
По его словам, вирус мог «вырваться наружу», а китайские специалисты сразу и не поняли этого.
Подробности в материале: Трамп о «вине» Китая за COVID-19: они сделали ужасную вещь, хоть и случайно
Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава РоспотребнадзораАнна Поповав ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы.
Читайте также: Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцинах и лекарстве от COVID-19
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет» или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения.
Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Читайте также: Роспотребнадзор: в жаркую погоду коронавирус теряет активность
Канадские учёные сопоставили статистику распространения новой коронавирусной инфекции в 144 странах с погодными условиями в этих регионах и пришли к выводу, что климат не оказывает никакого влияния на распространение COVID-19.
Об этом: Учёные узнали, как погодные условия влияют на распространение короновируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации лёгких.
Об этом: В ВОЗ объяснили, почему у ряда выздоровевших от COVID-19 положительный тест
Реакция президента США Дональда Трампа на пандемию новой коронавирусной инфекции была бессистемной и катастрофической, считает бывший глава Белого дома Барак Обама. Комментарий экс-президента со ссылкой на бывших членов его администрации публикует 9 мая CNN.
Об этом: Обама подверг критике реакцию Трампа на угрозу COVID-19
На Украине выявили 15 232 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3060 человек, а скончался 391.
Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине превысило 15 тыс
Вероятность заразиться коронавирусом во время плавания в водоемах сведена к нулю. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает Российская газета.
Эксперт напомнил, что коронавирус является респираторным вирусом, которые передаются от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Однако в водоемах угроза передачи данного вируса практически отсутствует.
«Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — заявил Лебедев.
Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали про угрозу заражения коронавирусом в водоемах
В Омане за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Омане выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом
Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.
Об этом: The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии
Миллиард доз вакцины от коронавируса намерена произвести в 2021 году американская корпорация Johnson & Johnson. Сейчас, отмечают в корпорации, ведётся работа по созданию препарата, а на осень 2020 года запланированы клинические испытания. К концу года вакцину начнут производить.
Читайте подробнее: Johnson & Johnson пообещала миллиард доз вакцины от SARS-CoV-2
Прогнозы об окончании вспышек нового коронавируса в разных странах, которые ранее обнародовали ученые из Университета технологий и дизайна Сингапура, больше не актуальны в связи с быстрым изменением ситуации с распространением инфекции в мире, сообщается на сайте учреждения.
С портала университета удалены все прогнозные графики. В сообщении отмечается, что в условиях чрезвычайной неопределенности, которая сложилась сейчас в мире, использование традиционных способов прогнозирования может ввести пользователей в заблуждение.
Бывший главный инфекционист Новосибирска и Сибири, супруга экс-губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского Наталья Толоконская на своей странице в Facebook высказалась на тему «Почему не нужны маски».
«Дам пояснения, чтобы вы учились принимать свои решения. Дает мне на это право мой опыт 40 лет ученого и педагога в медуниверситетах, в том числе — завкафедрой инфекционных болезней, десятилетиями — главного инфекциониста Новосибирска и Сибирского федерального округа, а также — практикующего врача с колоссальным опытом исцеления человека, — заявила Толоконская. — Известен факт — маски не гарантируют защиты от вируса. Вирус — это информация, и даже поголовное круглосуточное пребывание в масках не остановит широкую циркуляцию вируса в популяции. К этому учтите, что участковая служба оказалась в миг под запретом. Так бы большинство пациентов с ОРЗ оставалось дома и не несло риска для других. И высокой оказалась концентрация пациентов с респираторными инфекциями разной этиологии в неприспособленных для этого (с позиции эпидемиологии) медучреждениях и даже в разгороженных под это торговых и других центрах. Вот вам и риски».
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал слова ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева, обратившего внимание на хаотичность в поведении нового коронавируса.
«Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет. Географически вирус ведёт себя тоже странно».
Читайте подробнее: «Мы чего-то не знаем»: доктор Мясников высказался о поведении SARS-CoV-2
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили угрозу широкого распространения коронавируса в Йемене, причиной тому является продолжающаяся с 2014 года полномасштабная война. Об этом 11 мая сообщает Reuters.
Несмотря на низкое число выявленных случаев заражения коронавирусом в государстве, эксперты утверждают, что это связано с недостаточным тестированием населения. А разрушенная система здравоохранения не позволяет оказывать необходимую помощь населению, отмечают они.
Исследователи со всего мира пытаются понять, почему молодые люди без сопутствующих заболеваний в исключительных случаях тяжело переносят COVID-19. Свой вклад в изучение тяжелых форм протекания COVID-19 в организме молодых людей внесли иммунологи из Каролинского университета в Стокгольме. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте подробнее: В Швеции пытаются выяснить причины тяжелой формы COVID-19 у молодых
Рассчитать вероятность летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, можно рассчитать с помощью специального калькулятора. Его совместно с врачами и эпидемиологами разработали польские учёные. Об этом сообщила представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская.
Читайте подробнее: Создан калькулятор для расчёта вероятности смерти от COVID-19
Учёные и выпускники Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями спрогнозировали дату спада эпидемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
«Ростовская область выйдет в «зелёную зону» по коронавирусу 22 мая, Ростов-на-Дону — 28 мая, в то время как Москва только 11 июня. «Зелёная зона» характеризуется тем, что число заболевших растет медленнее, чем выздоравливают инфицированные», — отметил выпускник вуза Владимир Ляшев.
Карл Бильдт, исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., негативно отнесся к работе действующего государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла. Бильдт призвал правительство страны сделать замечание Тегнеллу и сказать, чтобы тот не критиковал стратегии по борьбе с коронавирусной инфекцией в других странах. Об этом 10 мая сообщила шведская газета Fria Tider.
«Правительство, вероятно, должно сказать Тегнеллу, чтобы он прекратил рецензировать и критиковать другие страны», — написал Карл Бильдт в Twitter неделю назад.
На Украине в целом наблюдается довольно низкий уровень смертности от COVID-19.
Об этом было заявлено 11 мая в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.
Литва официально включилась в испытания японского лекарства по лечению COVID-19 Avigan, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 мая.
Читайте также: Литва включилась в испытания японского лекарства от COVID-19
Американские власти намерены публично вывести на чистую воду Китай по ситуации с коронавирусом, пишет 11 мая The New York Times. Антикитайское заявление намерены обнародовать американское министерство внутренней безопасности и ФБР.
Они хотят заявить, что китайские хакеры охотятся за информацией о коронавирусе, о работе над вакциной и над лекарствами против COVID-19 в США.
Об этом: The New York Times написала о планах американской разведки ославить Китай
Администрация сети коротких сообщений Twitter вводит новую маркировку сообщений, предупреждающих пользователей о недостоверной или неполной информации о новой коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение администрация распространила 11 мая.
Читайте также: Twitter предупредит пользователей о недостоверных данных о COVID-19
Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице. Об этом американский лидер заявил 12 мая в ходе пресс-конференции.
Об этом: Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску
Сильный иммунитет к заболеванию COVID-19 формируется у 7−8% переболевших, преимущественно в тяжёлой форме, сообщила 12 мая доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
Читайте также: Биолог объяснила особенности формирования устойчивого иммунитета к COVID-19
В угаре попыток «наиболее цивилизованных» стран уходящего миропорядка — США и Великобритании — перевалить вину за беспрецедентные эпидемиологические потери от коронавируса на кого и что угодно — ВОЗ, Китай и т. п. — потихоньку начинает открываться пресловутый «ящик Пандоры».
Читайте также: Кто заинтересован в расистских спекуляциях на коронавирусе?
Конечно, сообщение Financial Times (FT) о превышении реальной смертности от COVID-19 в России — это откровенная ложь, которой FT давно увлекается, зная, что ее невозможно привлечь к ответственности, заявил корреспондентуИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя сообщение газеты.
Читайте также: Откровенная ложь FT: о смертности от COVID-19 в России
Распространение коронавируса в России стабилизировалось. Об этом 12 мая заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: В ВОЗ заявили о стабилизации распространения коронавируса в России
Тест на коронавирус [(cc) Governor Tom Wolf]
Обязательная вакцинация от коронавируса нового типа маловероятна, даже если такую вакцину получится создать. Так считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАМН, доктор биологических наук, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, сообщает издание «Октагон».
"Лично я категорически против ускоренной проверки и внедрения [вакцины]. Потому что вакцинируем мы здоровых людей», — подчеркнул Зверев.
Читайте подробнее: Вирусолог оценил перспективы создания вакцины от SARS-CoV-2
«Вот на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное, без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» — рассказала олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка Татьяна Навка о своём состоянии. Ранее сообщалось, что у неё и её мужа Дмитрия Пескова — коронавирус.
В Испании 116 семей, которые потеряли своих близких из-за пандемии коронавируса, решили подать в Верховный суд королевства иск против премьер-министра Испании Педро Санчеса и 22 членов его кабинета.
Читайте подробнее: В Испании семьи жертв коронавируса подали в суд на правительство Санчеса
Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин заявил о том, что не все сферы бизнеса пострадали от пандемии коронавируса.
По его словам, у компаний, продающих алкоголь, выручка выросла на 31%. Кроме того, отмечен рост продаж лекарств, продуктов питания, гаджетов.
Читайте также: Томский омбудсмен: от пандемии коронавируса выиграли продавцы спиртного
Для того, чтобы остановить волну панических рассылок, Александра Архипова и её коллеги создали «Энциклопедию коронавирусных фейков и слухов».
На этом ресурсе можно найти примеры и несколько типов недостоверных текстов о COVID-19.
Читайте подробнее: «Вода живая и мёртвая»: названы основные типы слухов о COVID-19
В России делают все больше тестов на SARS-CoV-2. В интервью корреспонденту ИА REGNUM доктор медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о некоторых особенностях диагностики. В частности о том, почему далеко не во всех случаях проявляются симптомы заболевания.
Читайте также: Названы самые опасные носители SARS-CoV-2
92% заражённых коронавирусом в Бурятии не имеют симптомов или COVID-19 протекает в лёгкой форме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. При этом недельная заболеваемость внебольничными пневмониями, по его словам, на 24% ниже среднего уровня за последние 3 года.
Подробнее: У 92% носителей SARS-CoV-2 в Бурятии симптомы лёгкие или отсутствуют совсем
Поведение SARS-CoV-2 — своеобразное, неожиданное, и самое неприятное — что оно непредсказуемое и создает для нас, как для клиницистов, огромные проблемы: мы вынуждены идти не столько по классике лечения, сколько на поводу у того, что происходит. Об этом, в частности рассказал ИА REGNUM заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, профессор Игорь Молчанов.
Подробности в материале: «На ощупь»: зачем нужен персонифицированный подход при лечении COVID-19?
В Грузии благодаря более эффективному лечению смертность от коронавируса в разы ниже, чем в ряде европейских стран. Такое заявление сделал 12 мая директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинского Общественного телевидения.
Подробности в материале: В Грузии раскритиковали европейский подход к лечению пациентов с COVID-19
Грузия будет одной из первых стран, которым компания Gilead предоставит препарат ремдесивир, но в рамках испытаний этого препарата для лечения коронавируса получит его еще раньше, заявил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинских телекомпаний.
Читайте также: Грузия примет участие в испытаниях ремдесивира для лечения COVID-19
12 мая состоялась первая видеоконференция «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения» в рамках ООН. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что группа была создана по инициативе правительства Южной Кореи. Помимо Южной Кори в состав группы вошли представители Канады, Дании, Сьерра-Леоне и Катара.
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию ряда СМИ о якобы занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 мая, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Столичные власти заявили, что посмертные диагнозы и причины смерти в Москве являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытые.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что депутаты носят специальные устройства, которые отпугивают вирус, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Читайте также: Володин рассказал об использовании депутатами устройств, отпугивающих вирус
Публикации о занижении Россией данных о смертности от COVID-19 в Financial Times и The New York Times — это попытка «переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», сообщили 13 мая в МИД РФ.
Читайте также: МИД РФ прокомментировал антироссийский фейк о смертности от COVID-19
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сдавший положительный тест на коронавирус, заявил, что больше месяца не имел личных контактов с Владимиром Путиным.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирусная инфекция может стать новым ВИЧ и никогда не исчезнуть из популяции, 13 мая сообщает агентство Reuters.
«Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах, этот вирус может никогда не исчезнуть», — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает сохранить «очень серьезный контроль» в связи с распространением коронавируса, 13 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.
«Это дело каждого, мы все должны внести свой вклад в прекращение этой пандемии», — заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Академик РАН Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете» рассказал о возможном «военном» сценарии борьбы с коронавирусом. Такой вариант, по словам ученого, может быть вызван высокой поражаемостью населения и увеличивающейся смертностью. В этом случае первой появившейся вакциной начнут прививать не все население, а только находящихся в зоне риска людей. Для выработки коллективного иммунитета необходимо 70 миллионов доз препарата.
Многие граждане России с нетерпением ждут постепенного снятия режима изоляции. Однако чтобы вернуться в привычную жизнь, важно помнить, что непростая ситуация с эпидемией коронавируса никуда не делась, поэтому необходимо сохранить осторожность и внимание к своему здоровью. Речь идёт не только об использовании индивидуальных средств защиты в общественных местах (маски, перчатки, антисептики), но и соблюдении социальной дистанции (1,5−2 метра). Так считает главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ», член общественной палаты России Георгий Костюк:
«На протяжении последних месяцев многие из нас привыкли жить в состоянии напряжения, тревоги за себя и своих близких, поэтому можно предположить, что с выходом из самоизоляции у многих могут сохраняться некоторые неприятные эмоции. Но не надо переживать по этому поводу — умеренное чувство тревоги поможет вам контролировать свои действия и организованно следовать рекомендациям врачей и специалистов, тем самым снижая риск заболевания».
Подробности в материале: «Все мы в одной лодке»: как с карантина вернуться в привычную жизнь?
Новую связь между курением и заболеваемостью COVID-19 обнаружили медики во многих странах мира,
Читайте также: Табак убивает надежнее, чем COVID-19 — израильские медики
В Кувейте за сутки выявили 947 случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Кувейте за сутки выявили 947 случаев заражения коронавирусом
Действия Китая в ситуации с коронавирусом сильно разочаровали американского президента Дональда Трампа. Оценивая теперешние отношения Вашингтона и Пекина, глава Штатов напомнил о торговой сделке, заключённой в конце минувшего года. Когда она была подписана, «ещё никто ничего не понимал» относительно ситуации с коронавирусом. Потом пришло разочарование в отношениях, отметил американский лидер.
Читайте подробнее: Трамп сильно разочаровался в Китае
Число тестирований на коронавирус при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) планируется довести в Москве до 100 тысяч в сутки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.
«Перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч исследований в сутки», — сказал Собянин.
Читайте также: В Москве начнут массово тестировать на коронавирус
Власти Москвы разработали схему проверки наличия иммунитета жителей Москвы к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
По его словам, выбор граждан, которым предложат пройти тест на наличие антител, будет сродни лотерее. Каждый день случайным жителям Москвы будут приходить sms и email с приглашением прийти в поликлинику и пройти тест.
«Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms», — отмети Собянин.
Об этом: Разработана схема проверки иммунитета москвичей к коронавирусу
Требование опровергнуть ложную информацию о смертности в России от COVID-19 поступило в редакцию газеты The New York Times, сообщили 14 мая в российском посольстве в США.
Читайте также: От New York Times потребовали опровергнуть фейк о COVID-19 в России
США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории. О подготовке президентского указа о поставке товаров, затрагивающих национальную безопасность страны, 14 мая сообщает телеканал CNBC.
Читайте также: В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию
По данным на 14 мая, в России проведено более 6,1 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию.
Подробности в материале: Более 6,1 млн тестов проведено в России на наличие коронавируса
Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн.
Читайте также: В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн
В России из-за новой коронавирусной инфекции под наблюдением медицинских работников остаются порядка 256 тыс. человек в разных регионах.
Читайте подробнее: Почти 256 тыс. жителей РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в телемосте «Глобальный кризис: польский подход к пандемии» с вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA). В нем он говорил о Китае, сообщив, что отношения между Варшавой и Пекином хорошие, но Китай создает стратегический вызов для Европейского союза и Запада.
Читайте также: Чем грозит Польше вступление Германии в войну с Китаем
Почти 60 процентов граждан Черногории обеспокоены тем, что они или члены их семей могут быть заболеть COVID-19, в то время как более половины населения считает, что коронавирус был произведен в лаборатории.
Читайте также: Более 50% граждан Черногории считают, что коронавирус искусственный — опрос
Решение о прекращении на территории Словении пандемии нового коронавируса, по результатам снижения показателей распространения инфекции, приняло во время телефонного заседания правительство Словении. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба правительства страны.
Читайте также: В Словении заявили об окончании пандемии коронавируса в стране
Грузия надеется стать одной из первых стран, которая получит и начнет применять у себя вакцину от коронавируса, как только такая вакцина будет создана и зарегистрирована. Об этом в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.
Подробности в материале: Грузия надеется стать первым получателем вакцины от коронавируса
Построить в 200 км от Горно-Алтайска посёлок для участников группы «Ласковый май» планирует продюсер Андрей Разин. На своей странице в инстаграм он написал, что артисты поселяться там в случае повторения эпидемии.
Об этом: Пережить эпидемию: продюсер Андрей Разин намерен построить на Алтае посёлок
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева приступили к созданию белкового препарата, способного заблокировать распространение вируса SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях. Он может появиться уже через три-четыре месяца.
Читайте также: В СПбГУ разработан назальный спрей для предупреждения и лечения COVID-19
В Свердловской области запланировали клинические испытания уральского препарата «Триазавирин». Об этом заявил глава уральского отделения РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин.
Читайте также: На Среднем Урале начнут испытывать лекарство от COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что клинические исследования препарата «Мефлохин» показывают хорошие результаты у пациентов с COVID-19 средней тяжести.
Читайте также: Скворцова: «Мефлохин» показал хорошие результаты против коронавируса
Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ («Экстремизм»).
Читайте также: Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело
Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Но, строя планы в новых условиях, продумывая алгоритм дел, люди тем не менее подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдет. Какие психологические проблемы могут возникнуть при выходе из самоизоляции? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответила декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович:
«Первая психологическая проблема это — новая адаптация. Понятно что ровно так же, как мы шесть недель назад входили в эту самую изоляцию, адаптируясь к новым форматам общения, организации жизни, сейчас ровно такая же будет происходить реадаптация. Нам будет нужно снова привыкать к этому формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения».
Подробности в материале: «Мир точно будет другим»: советы по выходу из самоизоляции
Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал несколько практических советов, касающихся мер индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса. По его мнению, это особенно важно, так как во многих регионах начали постепенно снимать карантинные ограничения.
Прежде всего Мясников обращает внимание на социальную дистанцию:
Об этом: Доктор Мясников: «Не надейтесь на маски, но носите их обязательно»
Пациентам с COVID-19, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, потребуется реабилитация, вплоть до коррекции психических функций. Чтобы вернуться к нормальной жизни, таким людям нужно от месяца до трёх. Об этом сообщаетроссийский Минздрав со ссылкой на главного пульмонолога, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
По его словам, речь идёт о четырёх группах пациентов, которым не удастся избежать реабилитации. В первой группе находятся те, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция.
Читайте подробнее: «От месяца до трёх»: о реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Различные «источники из России» якобы способствуют распространению в странах Евросоюза теорий заговора и дезинформации о коронавирусе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
Об этом: В Еврокомиссии заявили об исходящей из России дезинформации о коронавирусе
Муниципальный депутат района «Лефортова» Александра Андреева: «В высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке. Самый опасный общественный транспорт в период коронавируса — это лифт. Лифт — это маленький герметичный ящик. В лифте нет вентиляции. Совсем. Все, что выдохнуто в лифте, остается в воздухе маленького объема лифта. И остается надолго. И вдыхается теми, кто едет в лифте следующим».
Об этом: Лифт — тоже опасность в условиях распространения коронавируса
Магазины Москвы являются зоной с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудница известной сети гипермаркетов Мария, попросившая не указывать её данные.
Читайте также: Сотрудница московского гипермаркета: болеет половина персонала
Критика в адрес американских властей из уст бывшего президента США Барака Обамы неуместна. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил 17 мая журналистам.
Комментируя заявление Обамы о том, что Трамп и его команда неэффективно борются с пандемией, 45-й президент США заявил: «Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это всё, что я могу сказать».
Читайте также: Трамп счёл критику Обамы неавторитетной
В настоящее время существуют несколько штаммов нового коронавируса с разной агрессивностью и разной способностью к заражению человеческого организма. О последствиях высокой изменчивости SARS-CoV-2 профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала на своем youtube-канале.
Читайте подробнее: США и Европу атаковали более агрессивные штаммы SARS-CoV-2 — вирусолог
Почему одни переболевшие COVID-19 пациенты получают выраженный стойкий иммунитет, а другие практически не получают его вообще, рассказала на своем youtube-канале профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Об этом: Стало ясно, почему часть переболевших COVID-19 не приобретает иммунитета
Российская государственная система ещё недостаточно эффективна, поэтому даже абсолютно правильная тактика президента, который обнародовал уже три пакета мер поддержки в период кризиса, ломается, не выдерживая действий не слишком компетентных исполнителей как в правительстве, так и в регионах. А поэтому — будут новые ставки.
Не может не настораживать и то, что чиновники не могут работать эффективно без дополнительных инструментов надзора. Система, в которой присутствуют губернаторы и министры-технократы не совершенна, а оптимизаторский, менеджерский подход в системе здравоохранения был абсолютно провальным.
Вместе с тем в сложившейся ситуации есть некоторые положительные стороны. К примеру, государство практически моментально стало реагировать на критику и исправлять недочеты, начались прямые выплаты семьям с детьми, государство сделало шаг к тому, чтобы стать по-настоящему социальным. Тогда оно становится? Эпидемия SARS-CoV-2 способна ответить на этот вопрос. Об этом и многом другом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Никита Данюк.
Подробности в материале: Эпидемия SARS-CoV-2 ставит диагноз российской власти
Москва не считает нужным проводить расследование против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса и выступает категорически против разбирательств в отношении КНР. Об этом заявила 18 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством», — сказала Матвиенко о ВОЗ «Интерфаксу».
Введение штрафа за отказ от тестирования на наличие SARS-CoV-2 противоречит ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Напомним, МВД России предупредило о штрафах за отказ от тестирования на наличие вируса. Речь идет о привлечении к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ. Физических лиц по данной статье ждет наказание в виде административного штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Ранее по этой статье штрафовали лиц, нарушающих карантин, но, как утверждают в МВД, сокрытие данных о приезде из-за границы, отказ вызвать врача при появлении признаков заболевания и уклонение от прохождения теста также могут стать основаниями для применения меры административного воздействия.
Ряд стран Европы, Азии, Африки и Америки смогут получить российские тесты на выявление заражения коронавирусом, на производство которых правительство России выделяет 94,21 млн рублей.
Распоряжение по этому вопросу, подписанное исполняющим обязанности председателя правительства РФ Андреем Белоусовым, опубликовано 18 мая.
Министерство здравоохранения России не располагает данными, которые свидетельствовали бы о связи между резус-фактором крови и предрасположенностью человека к заболеванию COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
«В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора», — говорится в сообщении.
Статистика смертности за апрель текущего года в Швеции является самой высокой для страны за почти 30-летний период, сообщает 18 мая Интерфакс со ссылкой на данные шведского Национального института статистических данных.
По информации этого учреждения, за апрель 2020 года в Швеции умерло больше людей, чем за тот же период любого из последних 27 лет.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что готов к открытому расследованию того, насколько правильно организация отреагировала на пандемию коронавируса, 18 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.
«Каждая страна и каждая организация должны изучить свои ответы и извлечь уроки из своего опыта. ВОЗ привержена принципам прозрачности, подотчетности и постоянного улучшения», — заявил Гебреисус.
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в середине июня. Об этом сообщил 18 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«Ведётся интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания. Через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.
Семь сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) скончались от последствий заболевания COVID-19. Об этом 18 мая сообщил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик уточнил, что в мире выявлено 520 случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ООН. Из них в США коронавирус выявлен у 147 сотрудников организации, включая 78 случаев в Нью-Йорке.
Связь между заболеванием COVID-19 и воспалительным синдромом у детей подтвердил центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом 18 мая сообщил в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Сложилось впечатление, что у аппаратов искусственной вентиляции лёгких марки «Авента», которые «привели» на «дочку» госкорпорации «Ростех», Уральский приборостроительный завод, следователей, лишь шильдик остался российским да сборка, а нутро уже давно иностранное. ИА REGNUM проанализировало закупки завода — производителя аппаратов ИВЛ. Выяснилось, что некоторые комплектующие для производства важного в свете пандемии коронавируса медоборудования закупают у иностранных поставщиков. Что-то у перекупщиков, а что-то и напрямую у китайских производителей. Так? уже после трагедий в больницах, где загорелись аппараты ИВЛ, производитель объявил закупку 112 200 микросхем производства Китая.
Читайте также: Своего только шильдик? Поставщик сгоревших аппаратов ИВЛ закупается в Китае
Госдума в июне может обсудить законопроект, которым полиция наделяется дополнительными полномочиями. И хотя действующий закон «О полиции» работает уже почти десять лет, и его корректировка вполне ожидаема, звучат опасения, что сотрудники органа правопорядка получат чрезмерные полномочия под сурдинку коронавируса. Полиция получает, в частности, право вскрывать автомобили и оцеплять жилые территории. Депутаты Госдумы уже готовят поправки, направленные на контроль новых полномочий.
Читайте также: Оцеплять и вскрывать: полиция получает экстренные права под COVID-19?
Носителями нового коронавируса всё чаще становится дети. И хотя пока их доля в общем числе подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 невелика, руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в комментарии ТАСС проинформировала, о симптоматике, характерной для проявления COVID-19 в детском возрасте:
Также эксперт отметила, что большинство носители коронавируса (около 78%) — это социально активное население в возрасте от 18 до 65 лет. На долю детей приходится 7%, и она действительно увеличивается.
Об этом: Назван новый симптом SARS-CoV-2 у детей
Неизвестные лица разработали карту с нанесёнными на ней адресами домов жителей Барнаула, которые якобы заражены SARS-CoV-2. Таким образом энтузиасты, вероятно из благих побуждений, намереваются предупредить граждан об осторожности при походе по указанным адресам. Надзорные и контролирующие органы уже проводят проверку, не исключено, что инициатива с картами уже создала некоторое дополнительное напряжение в Барнауле.
Ведь, как сообщил РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, для того чтобы заболеть, нужна определённая доза SARS-CoV-2, которую невозможно получить, даже если вдохнуть воздух после чихнувшего заражённого коронавирусом.
Читайте подробнее: Что будет, если вдохнуть воздух чихнувшего зараженного SARS-CoV-2?
Распространение коронавируса привело к тому, что часть студентов поменяло своё решение поступать в московские вузы или учебные заведения других крупных городов. Об этом 19 мая заявил руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов в эфире онлайн-марафона «Домашний час», организованном министерством просвещения РФ.
Во время эфира эксперт обратился к студентам, призвав их задуматься о рисках, которые несёт в себе переезд в крупный город.
Читайте также: Из-за коронавируса выпускники школ не хотят поступать в вузы Москвы
Новаторские проекты столичной мэрии в борьбе с распространением коронавируса рискуют принести больше вреда, чем пользы. Такой вывод можно сделать из слов не только сторонних наблюдателей или пациентов, но и самих врачей, невольно ставших участниками подобных экспериментов. Врач-терапевт Алексей Логунов согласился рассказать корреспонденту ИА REGNUM о том, как на самом деле обстоят дела в столичном здравоохранении в период массовой заболеваемости COVID-2019. Медработник сообщил, что является сотрудником телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы, и на его примере показал, насколько разительно отличается реальность от той картинки, что рисует мэрия Москвы.
Подробности в материале: «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве
Определение антител к SARS-CoV-2, особенно среди населения, конечно, имеет принципиально важное значение, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, д. м. н Елена Малинникова.
Читайте также: Главный инфекционист объяснила, почему важны тесты на коронавирус
84-летнюю женщину, у которой ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписали 19 мая из инфекционного отделения ОКБ им. Семашко в Рязани. Пациентка прошла лечение и полностью здорова, сообщили в пресс-службе больницы.
Читайте также: В Рязани после коронавируса вылечилась 84-летняя пациентка
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
Читайте также: Протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от COVID-19
Экономист Михаил Делягин раскритиковал власти Москвы, которые обязали жителей столицы РФ носить перчатки при походах в магазин.
Читайте также: Михаил Делягин сравнил власти Москвы с «обезумевшими слонами»
Скрининговые исследования на наличие антител к коронавирусу среди жителей Москвы помогут определить динамику распространения инфекции. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«У нас целый набор инструментов, чтобы как можно больше людей с коронавирусом выявить. Чтобы оказать им своевременную помощь или изолировать максимальное количество выявленных заболевших, в отличие от многих других стран», — сказал Собянин.
Читайте также: Собянин объяснил низкую смертность пациентов с коронавирусом в России
Ограничения в Москве настолько незначительны, что их нельзя назвать карантином. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«У нас более половины москвичей свободно или более-менее свободно перемещаются. Такой «лайт» карантином нельзя назвать», — сказал Собянин.
Читайте подробнее: «Карантином нельзя назвать» — Собянин об ограничениях в Москве
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале раскритиковал СМИ, которые выдёргивают его цитаты из контекста и сеют панику и фейки о коронавирусе:
«Вот смотрите, как преподнесли мои слова на вчерашнем прямом эфире на Ю-Туб канале: «официальный представитель» (!!!) сказал, что «ничего делать не надо» (!!!), все мы «всё равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут"(!!!). То есть «Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними». Что есть прямая ложь, при том, что все эти слова я действительно произносил.
Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус».
Об этом: Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил пользователю, усомнившемуся в существовании коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram.
«Хабиб, я разочарован тем фактом, что ты веришь в это. Коронавирус — это афера 21-го века», — написал пользователь.
«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — ответил Нурмагомедов.
Российские туристы, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишённые возможности вернуться домой из-за распространения коронавируса, будут доставлены в Москву 20 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.
Рейс с туристами прибудет в Москву 20 мая ориентировочно в 22:45 в терминал F международного аэропорта «Шереметьево». Самолёт с туристами проследует по маршруту Мальта — Ларнака — Москва.
Читайте подробнее: Герой России Дамир Юсупов доставит домой российских туристов
В Якутске разработали и апробировали программу, которая позволяет распознать коронавирусную инфекцию за считанные секунды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства инноваций республики.
В Москве, наряду с увеличением объема тестирования населения увеличивается количество тестов, но в то же самое время роста числа инфицированных не происходит. Это может свидетельствовать о том, что уровень циркуляции вируса среди населения падает, заявил накануне в программе «Док-ток» (Первый канал) директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин:
«По имеющимся у нас данным, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве — 2,6%, в Московской области — 3,8 и 3,9, а было —12−14%. Это может свидетельствовать о том, что вирус циркулирует всё меньше и меньше», — пояснил эксперт.
Читайте также: Почему в Москве резко упало число новых больных коронавирусом?
В России суточный прирост вылечившихся пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, впервые превысил число случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с распространением COVID-19 на 20 мая.
Коронавирус нового типа разделился на три отдельных линии, при этом линия, возникшая последней, более заразна. Предварительные результаты соответствующего исследования, которое провели австралийские учёные, опубликована в электронной научной библиотеке bioRxiv.
В начале марта китайские учёные предположили, что вирус мог разделиться на два подтипа, они назвали их S и L. Молекулярные биологи из Тасманийского университета в Хобарте изучили геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и предложили считать вирус разделившимся на три подтипа.
В Северной Осетии выявлен ряд порталов в интернете и групп в соцсетях, публикующих недостоверные данные о ситуации с коронавирусом. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, которая потребовала удалить данные материалы, сообщили 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства.
«Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям», — говорится на сайте ведомства.
В мае смертность от COVID-19 инфекции будет значительно выше, чем в апреле. Об этом заявил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ.
«У нас количество тяжёлых и крайне тяжёлых больных, которые постоянно находятся в стационарах, составляет около 1700 человек», — сказал мэр.
Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери высказался в пользу всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции. Он заявил об этом 20 мая изданиям медиагруппы Funke.
По словам немецкого врача, ранее он высказывался за то, чтобы проводилась всеобщая вакцинация от кори.
В Объединенных Арабских Эмиратах разработали быструю технологию по распознаванию коронавируса с помощью лазера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз лаборатории QuantLase Imaging Lab.
Отмечается, что лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными.
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Центре им. Алмазова, перепрофилированных на лечение коронавирусной инфекции, начались испытания препарата против осложнений от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в фармацевтической компании BIOCAD.
Подробности в материале: В Петербурге испытывают на людях препарат от осложнений COVID-19
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Центре им. Алмазова, перепрофилированных на лечение COVID-19, начались испытания препарата против осложнений от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в фармацевтической компании BIOCAD.
Всего планируется подключить к тестированию 204 пациента с тяжелой степенью заболевания. Левилимаб уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек уже выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают лечение при положительной динамике.
Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения.
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Вместо того чтобы распространять заведомо ложную информацию, жителю Сахалина, которому выписали 300 000 руб. штрафа за фейковое коронавирусное видео, стоило бы по-другому выплеснуть свое раздражение и неудовольствие, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Комментируя корреспонденту ИА REGNUM приговор Южно-Сахалинского городского суда, он, в частности, отметил, что это далеко не первый подобный случай, но настолько крупных штрафов в России ещё не было.
Об этом: Чтобы неповадно было: о штрафе в 300 тыс рублей за коронавирусный фейк
Приостановка в России плановых обследований на онкологические заболевания, связанная с распространением коронавируса, грозит обернуться взрывным ростом таких болезней в запущенной стадии. Не исключено увеличение смертельных случаев после инфарктов, говорят врачи.
Читайте также: Российские врачи ожидают роста смертности от раковых опухолей и инфарктов
Осенью этого года в России может быть зафиксирован взрывной рост онкологических заболеваний в запущенных стадиях, заявил заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский в интервью газете «Известия».
Читайте также: Медики предупредили о резком росте тяжелых случаев заболевания раком в РФ
Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM«Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента, врач-терапевт Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения. В департаменте рассказали, что телемедицина позволяет следить за состоянием больного в круглосуточном режиме.
Читайте также: Департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача
Заявления СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Читайте также: Объем онкологической помощи в Москве не снижен
В России онкологическим пациентам оказывается вся необходимая медпомощь, несмотря на пандемию коронавируса, заявили в Министерстве здравоохранения РФ.
Читайте также: В Минздраве рассказали о лечении онкобольных в условиях пандемии
«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», — рассказал российский врач.
Читайте также: Врач ожидает взрыв онкологической заболеваемости в Москве
Врач-терапевт Алексей Логунов, работавший в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и рассказавший о проблемах учреждения корреспонденту ИА REGNUM, досрочно прекратил работу по инициативе начальства. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
По словам медицинского работника, после публикации его вызвали к руководству и предложили прекратить работу. Врач ранее уже написал заявление об увольнении, и доработать ему оставалось одну неделю. При этом заработную плату ему обещали выплатить в полном объёме.
Об этом: Московского врача, рассказавшего о проблемах, попросили уйти
Для того чтобы принять решение о смягчении режима самоизоляции, надо знать ответы на три простых вопроса: действительно ли эпидемия идет на спад, хватит ли региональному здравоохранению сил и резервов, чтобы помочь всем, кому потребуется помощь и, наконец, в полной ли мере регион владеет информацией, чтобы отследить ход эпидемии и предотвратить ухудшение ситуации? Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов:
«Главный принцип — забота о здоровье наших граждан на всех этапах их повседневной жизни и получении медицинской помощи в плане их безопасности. К примеру, при обеспечении доступности той же плановой помощи… Говорю об этом со всем пониманием руководителя крупного многопрофильного центра».
Читайте подробнее: Эксперт назвал три критерия смягчения режима самоизоляции в регионах РФ
В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлена диспансеризация и госпитализация онкопациентов, что может негативно сказаться на обстановке, вызвать рост заболеваемости раком и ухудшить состояние больных. Об этом 21 мая корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Санкт-Петербургского отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Надежда Марусеева.
Читайте подробнее: Ожидание конца пандемии негативно скажется на онкобольных — специалист
«Битва за коронавирус» — это не опечатка. Пока в мире все воюют с коронавирусом, как-то начинает проясняться, что, оказывается, есть и такие, кто воюет за него. А точнее — при помощи него. Для кого он не чума XXI века, а новое мощное средство решения проблемы сохранения мирового господства при переходе на новый технологический уклад, то есть в эпоху, как говорили раньше, кризисов, войн и революций, а теперь, избегая классовой марксистской лексики, политкорректно говорят «турбулентностей».
Читайте также: Битва за коронавирус или проверка боем
Сейчас все внимание приковано к ситуации с коронавирусом, но не стоит забывать о гриппе. Например, в Чувашии в апреле установлено 44 случая заболевания гриппом (в апреле 2019 года — 32 случая), что на 27,3% больше уровня апреля прошлого года.
Читайте также: В Чувашии в апреле заболеваемость гриппом выросла на 27,3%
«Битва за коронавирус или проверка боем»:
»Информационная война ускорила вялотекущие конфликты и процессы изменения правил в мире глобальных финансов. Так, 15−16 марта, под шумок баталий о коронавирусе, ФРС США отменила обязательные для всего прочего мира правила Базеля-3, которые МВФ под угрозой изгнания из цивилизованного мира требует соблюдать от всех центральных и коммерческих банков».
Заем на сумму более €90 млн выделил Грузии Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на борьбу с распространением коронавируса.
Читайте также: Азиатский банк выделил Грузии заем на сумму более €90 млн
Президент США Дональд Трамп отметил, что вторая волна коронавируса может произойти с очень большой долей вероятности. При этом Трамп подчеркнул, что не собирается вводить жёсткие ограничения и закрывать страну.
Читайте также: Трамп не намерен «закрывать» США в случае второй волны пандемии
В Ростовской области одна из аптечных сетей на фоне пандемии завысила стоимость хлоргексидина в девять раз, сообщилив региональном управлении ФАС.
Читайте также: Ростовская аптека завысила стоимость хлоргексидина в девять раз
По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса.
Об этом: У каждого седьмого жителя Москвы находят иммунитет к коронавирусу
Петербуржцы стали реже посещать медицинские учреждения из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией. Это может вызвать увеличение числа выявленных онкологических заболеваний у горожан после окончания пандемии. Об этом 22 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.
Об этом: После пандемии у онкологов прибавится работы — директор онкоцентра
В условиях отсутствия высокого числа заражения коронавирусом нет смысла делать тесты на постоянной основе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
«Если никто в городе не болеет, то постоянно делать тесты бессмысленно. Тем более, так может и крыша поехать. Надо соблюдать точные гигиенические ограничения», — сказал Фурсенко.
Об этом: Фурсенко: от постоянных тестов на коронавирус может поехать крыша
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале пояснил, что такое «плато заболеваемости» и «пик смертности, и заявил, что эти вещи взаимосвязаны:
«Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предупредила, что ещё несколько дней может наблюдаться рост смертности от COVID-19. Как же так, ведь темп прироста новых выявленных инфицированных резко сокращается?!
Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например от инфаркта миокарда или инсульта. Люди, увы, тяжело и долго болеют. Долго — это долго: 2−4 недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех. Не всех…»
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В Алтайском крае, где по состоянию на 23 мая выявили 1254 носителя коронавируса, решили ужесточить масочный режим.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко пояснила, что необходимость в этом возникла из-за выявленных 159 домашних очагов заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек. Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях.
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Между тем сами чиновники не спешат надевать маски. Особенно цинично выглядит недавнее заявление барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка, который укорил горожан в несоблюдении ношения индивидуальной защиты (СИЗ):
«Еще раз хочу напомнить — в краевой столице действует масочный режим. Это значит, что в магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания мы обязаны носить маски».
Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 22 мая 2020 г.
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Несмотря на очевидную опасность заражения коронавирусом, люди повсеместно продолжают нарушать карантинные правила. Причём это происходит не только в России — во всём мире находятся те, кто игнорируют угрозу заражения COVID-19 себя и своих близких.
В интервью корреспонденту ИА REGNUMврач психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, член исполнительного совета Международной ассоциации когнитивной психотерапии, член Международного консультативного комитета института Дмитрий Ковпак детально, буквально по полочкам разложил наше поведение в период изоляции и пояснил, что мы чувствуем.
Подробности в материале: Игры разума: почему люди игнорируют угрозу COVID-19?
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался об отсутствии всплеска COVID-19 после майских праздников:
«Вы заметили, что всплеска заболеваемости после майских праздников не произошло? Наоборот — темпы прироста постоянно снижаются. В большинстве случаев инкубационный период COVID-19 — 4−5 дней. Две недели — значительно реже. Так вот не только после Первомая и Дня Победы, но и после 12 мая — даты относительных послаблений — всплеска не было.Вроде как пронесло, будем осторожно надеяться, что пронесёт и впредь».
Читайте подробнее: «Вроде как пронесло»: о распространении коронавируса в РФ
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём телеграм-канале прокомментировал разоблачительную информацию о фейках, опубликованнуюГенпрокуратурой РФ по итогам мониторинга различных ресурсов интернета:
«Первый блок: где сообщается: «Коронавирус является спецоперацией. После вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводиться чипирование. А это, во-первых, тотальный контроль над человечеством, а во-вторых, поэтапное сокращение населения планеты. Коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию».
Об этом: Весь этот бред: кто «облучает» жителей Подмосковья «гомосексуализмом»?
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты станут первой в мире страной, где будет разработана вакцина против коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: США первыми разработают вакцину от COVID-19 — советник Трампа
Как сообщает турецкая редакция CNN, Ассоциация адвокатов Анкары подала иск против правительства КНР в связи с пандемией коронавируса. Иск подан относительно «лишения прибыли» в крупных размерах торговых предприятий, закрывшихся на карантин из-за эпидемии коронавируса.
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Заседания комиссий Московской городской думы (МГД) даже очно будут проходить в особом режиме. Об этом 25 мая на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы заявила её председатель Людмила Гусева («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В самом начале мероприятия Гусева призвала депутатов соблюдать меры самоизоляции. Произошло это после того, как переболевший COVID-19 депутат МГД Михаил Тимонов («Справедливая Россия») попытался поздороваться с коллегами рукопожатием.
«Какие руки, куда протягиваем? Я понимаю, что коллега Тимонов переболел», — возмутилась председатель комиссии.
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В России «реальное число» заражённых коронавирусной инфекцией значительно меньше, чем это следует из статистических данных. Об этом 23 мая написал руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников в личном Telegram-канале.
«Я сам ежедневно озвучиваю цифры — «всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7—14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — говорится в сообщении.
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Переболевший COVID-19 депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») дважды становился донором плазмы, которая позволяет излечить пациентов с коронавирусом. Об этом он 25 мая лично заявил на на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Началось с того, что Тимонов, чтобы удобнее было задать вопрос, спустил маску на подбородок. Председатель комиссии Людмила Гусева («Единая Россия») обратила на этот внимание, попросив надеть маску так, чтобы она покрывала лицо до носа.
Об этом: Депутат Мосгордумы сдал плазму крови для больных COVID-19
Из охватившей мир эпидемии коронавируса необходимо сделать несколько важных уроков, чтобы в будущем не проиграть схватку с информационным SARS-CoV-2 или какой-то другой заразой. Если не начать обучение правилам информационной гигиены, в дальнейшем ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья, уверен председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
В интервью ИА REGNUM он пояснил, почему информационный вирус страшнее, чем любое заболевание, какую новую волну фейков о коронавирусе запустили мошенники, почему важно пересмотреть вопросы школьного обучения и разработать новый национальный проект.
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Беременные женщины с коронавирусом производят на свет здоровых детей, заражение новорожденного возможно только после родов. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФЛейла Адамянв эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Дети рождаются без коронавируса, даже если мать была заражена этой инфекцией. Об этом 25 мая сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Беременных щадит коронавирусная инфекция. Мать как бы охраняет ребёнка. Если у матери есть коронавирус, то ребёнок рождается здоровым. А если у новорождённых и появляется диагноз, то только после контакта», — сказала Адамян.
Об этом: Главный акушер-гинеколог России: коронавирус щадит беременных
В России у 2561 беременных женщин выявлен коронавирус. Об этом 25 мая сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В нашей стране 2561 беременная с коронавирусной инфекции. В Москве, это колоссальные цифры, у 816 беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция. Смертность среди них практически никакой. Да коронавирусная инфекция страшная, но не страшнее других инфекций. И на беременную, на плод влияет минимально», — сказала Адамян.
Подробности в материале: В России свыше 2,5 тысяч беременных заразились коронавирусом
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до $9 млн. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, эти средства будут направлены на реализацию мер по оказанию помощи странам по предотвращению смертности матерей, новорожденных и детей.
Ключевым индикатором возможности выхода из режима самоизоляции является наличие резервов в системе здравоохранения. Об этом 1 мая заявил иммунолог, аллерголог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».
«Выход на плато означает, что у нас заболеваемость вышла на самый пик. То есть сейчас заражается, заболевает самое большое количество людей, которое попадает в контакт и вирус передаётся от человека к человеку всё дальше и дальше», — заявил Болибок.
Глава сельскохозяйственного ведомства Нидерландов Карола Схаутен в своем письме к парламенту страны сообщила о втором возможном случае передаче коронавируса от норки к человеку.
«Совсем недавно стал известен второй случай, когда на зараженных норковых фермах SARS-CoV-2 (CoV-2) перешел от норки к человеку», — приводит письмо министра РИА Новости.
Также она отметила, что данный случай был похож на предыдущий и указала, что выводы о передаче коронавируса от норки к человеку были сделаны на основании «большого сходства генетического кода вирусов» у тех и у других.
Успешную медицинскую операцию по пересадке легких пациентке с коронавирусом выполнили специалисты Венского медицинского университета, пишет газета Krone.
Операцию провели 18 мая 45-летней жительнице Каринтии. Пациентка испытывала острую легочную недостаточность, и в течение недели была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Руководитель клиники хирургии Вальтер Клепетко отметил, что женщина чувствует себя хорошо. «Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны», — сказал врач.
Напомним, 21 мая китайские врачи поделились опытом трансплантации легких пациентам с коронавирусом. В семинаре приняли участие специалисты из Университета Дьюка, медики из Кливленда, а также итальянские врачи из Милана.
Толком неразработанная прививка от коронавируса может стать обязательной для школьников и студентов, если Госдума примет закон, делающий прививки обязательными для детей, отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).
«Сырой и недоделанный законопроект про единый федеральный реестр граждан моментально проскочил сквозь Госдуму, так что, к сожалению, закон, делающий прививки обязательными для школьников и студентов, может быть принят в любой момент. И в число этих прививок вполне может попасть вакцина от коронавируса, которую пока ещё толком не разработали, но уже готовы массово применять», — отметил Лебедев в Facebook.
До появления вакцины от коронавируса Монголия не планирует открывать государственную границу, — об этом 25 мая заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
«Наша страна находится в зоне риска. Скоро у нас будут выборы в парламент, для организации выборов Государственная чрезвычайная комиссия должна тесно работать с Центральной избирательной комиссией с целью защиты здоровья избирателей. Надо активизировать меры по предупреждению распространения коронавируса и продолжать масочный режим.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом тему пандемии коронавируса и консолидации усилий всех стран для борьбы с инфекцией, передает «Туркменистан сегодня».
Туркменский лидер подтвердил приверженность Туркмении к общепланетарной борьбе, подчеркнув при этом чрезвычайную важность активного международного сотрудничества в медицинской сфере для эффективного противодействия этой угрозе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Об этом сообщил на брифинге 25 мая генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, данное решение принято с целью оценки эффективности данным препаратов при лечении заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.
За сутки в Бангладеш зарегистрировано 1975 случая коронавируса, сообщили 25 мая в минздраве страны.
Такого большого числа заражённых за сутки ещё не было в этой центральноазиатской стране. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш достигло 35 585.
За эти же сутки, 24 мая, в стране скончался 21 человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов среди таких пациентов в Бангладеш достигло 501.
«Достаточно сложно строить, если нет кирпичей…», «слишком много экспертных мнений, но мало толку…», «нужна новая система сбора данных…», «мы не знаем, как выглядит здоровье наших граждан…», «слишком много замкнутых кругов…», «достоверных данных нет, так как много бессимптомных…» — это мысли экспертов, которые провели онлайн-собрание 25 мая 2020 г. в Москве.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что в странах Африки большое число случаев COVID-19 остается не диагностированным, 25 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на Африку приходится всего 1,5% от общего числа выявленных случаев COVID-19 в мире и всего 0,1% случаев смерти от заболевания.
Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти сообщила, что многие страны Африки приняли жесткие карантинные меры по обузданию эпидемии, и это принесло плоды.
Однако в Африке проживает 1,2 млрд человек, и многие районы не только не охвачены тестированием на коронавирус, они не имеют вообще никакого доступа к медицинской помощи.
Выздоровевшие люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, могут и не иметь достаточного количества антител для защиты иммунитета в дальнейшем, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова РИА Новости.
Пандемия коронавируса, к сожалению, породила не только фейки о COVID-19, но и вполне рабочие схемы фишинга — наиболее развитой формы мошенничества в интернете.
Как защитить себя от кражи конфиденциальной информации и финансов, корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных решений Никита Северинов.
Читайте подробнее: Коронафишинговая уловка: как не попасться в сети мошенников?
Томский губернатор Сергей Жвачкин привёл данные, что 71,3% всех выявленных заражённых коронавирусом в регионе не имеют симптомов заболевания.
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Петербургские врачи допускают возможность повторного заражения уже переболевших коронавирусной инфекций пациентов. Об этом 26 мая заявил академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Петербурге заявили о возможности повторно заразиться коронавирусом
Уровень летальности среди больных COVID-19 в Москве составляет 1%. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом около 70% погибших являются людьми старше 65 лет. Также, это в основном поздние обращение и лица у которых была соматическая патология, отметила Андреева.
Читайте подробнее: Летальность от коронавируса в Москве составила 1%
Пешие прогулки детей и пожилых людей в Москве могут быть разрешены в обозримом будущем. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава столичного Роспотребнадзора указала, что подобные меры могут быть приняты в случае, темпы прироста новых случаев коронавируса сохраняться на текущем уровне.
Читайте подробнее: Роспотребназдор не исключил возобновления прогулок в Москве
Родственники скончавшихся от COVID-19 людей не понимают, как коронавирус, передающийся воздушно-капельным путём, может передаваться от покойника. Об этом заявил организатор и председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.
«Минздрав отнёс коронавирус ко второй категории опасных заболеваний — это второй уровень после чумы. Если официально признано, что распространение происходит воздушно-капельным путём, то как мёртвый человек может этот коронавирус исторгать?» — сказал Авдеев.
Подробности в материале: Эксперт: у народа копится кухонная ненависть от пандемии и самоизоляции
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался о динамикеэпидемиологических процессов и рассказал, почему необходимы карантинные мероприятия, если коронавирус способен сам по себе сойти на нет:
«В незащищенную популяцию пришёл вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но тут полностью применимы законы механики — помните про коробку передач в машине: «Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе!».
Читайте подробнее: Доктор Мясников: «Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился»
Вторая партия, включающая 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), будет отправлена в Россию до конца мая, сообщили журналистам в Госдепартаменте США.
«Аппаратов ИВЛ будут сделаны производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позже в этом месяце», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Аппараты производит компания Vyaire Medical (США). Всего в рамках достигнутой договорённости в Россию поступит 200 аппаратов, 50 из них были доставлены 21 мая. Получателем оборудования выступает Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова в Москве.
Около 100 пациентов, включая посещенных больных на дому, приняла врач-педиатр из Тындинской районной больницы до получения ею положительного результат теста на коронавирус. Об этом 28 мая рассказала мэр Тынды (Амурская область) Марина Михайлова.
«Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных», — заявила градоначальник.
Также она рассказала, что сообщила о данном случае на совещаниях правительства области и уточнила, что ею выдвинуто предложение, чтобы врачи до получения ими результатов анализов не работали с другими людьми, что нужно «найти им какую-нибудь бумажную работу»
Массовую проверку на коронавирусную инфекцию людей, которые в наибольшей степени подвергнуты опасности заражения — контактирующих с большим числом других людей, проведут власти Таиланда. Об этом 28 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.
«Мы проведем сплошную проверку на коронавирус среди медицинских работников, заключенных пенитенциарных учреждений и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей каждый день», — заявил пресс-секретарь.
В России с начала пандемии коронавирусной инфекции проведено свыше 9,7 млн тестов на наличие SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Смертность в Бурятии во время пандемии коронавируса оказалась на 10% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. По её словам, снизилось также количество смертей от внебольничной пневмонии.
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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 мая, заявил, что разочарован поведением парламентской оппозиции во время двухмесячного режима карантина в стране. В эфире радиостанции Žinių radijas сегодня, 28 мая, он заявил, что надеялся на поддержку в такой критический момент. «Действительно, объявляя карантин, когда мы столкнулись с такой ситуацией впервые в новейшей истории, когда действительно приходилось принимать решения, эти решения были очень тяжелыми», — говорил Сквернялис.
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Высокие показатели смертности от коронавируса в Швеции и тысячи летальных случаев в результате заболевания COVID-19 приведут к политическим переменам в стране. И хотя все партии, как поддерживающие правительство, так и находящиеся по отношении к нему в оппозиции, в основном согласились со стратегией шведских властей по борьбе с коронавирусом, политики постепенно начинают искать выход, чтобы более не ассоциироваться с действиями правительства, контролируемого социал-демократами. Об этом 27 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Поскольку было достигнуто довольно широкое политическое согласие о том, что шведская линия борьбы с вирусом является правильной, ни одна из парламентских партий в настоящее время не подвергает ее серьезному сомнению, по крайней мере, пока. Однако теперь партии, поддержавшие социал-демократов, начинают понимать, что они могут столкнуться с неприятными политическими и электоральными последствиями.
Пресненский райсуд Москвы не принял иск к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает 28 мая Mash.
Истцом выступил, по данным издания, адвокат из Казани. Он требовал от московского представительства всемирной организации 100 млн рублей из-за того, что о пандемии коронавируса не было объявлено своевременно. Как следствие, не произошло бы тех масштабных человеческих потерь, а также не возникли бы предпосылки для введения условий обязательного ответственного поведения.
Однако в суде иск не приняли, отмечается в информации.
Средства нового «антикоронавирусного» фонда ЕС будут предоставляться странам-членам Евросоюза без каких-либо особенных условий, заявил в четверг, 28 мая, комиссар по экономике Паоло Джентилони, представляющий в Еврокомиссии Италию.
Страны-члены ЕС сами берут на себя ответственность за то, чтобы использование этих средств действительно способствовало экономическому росту, отметил Джентилони.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общий объем нового фонда составит 750 млрд евро. Италия, по данным местных СМИ, сможет получить чуть более 170 млрд евро, из которых 90 млрд евро — кредитных средств.
Траты на медицинские маски, перчатки и антисептики будут компенсировать депутатам думы Томской области.
Читайте подробнее: Томским депутатам компенсируют траты на маски, перчатки и антисептики
Очередное научное исследование показало, что большой процент случаев заражения коронавирусом, около 40%, протекает бессимптомно. Такая реакция организма типична в основном для женщин и молодежи.
Подробности в материале: В Китае выяснили, у кого заражение коронавирусом проходит бессимптомно
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович озабочена недоверием населения РФ к будущей вакцине от коронавиурса. Об этом она сообщила 28 мая на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вуйнович отметила, что у российского представительства ВОЗ создана собственная страница в социальной сети «Вконтакте». И она ежедневно заходит туда читать комментарии населения.
«Я каждый день расстроена, когда там читаю, что вакцина будет вредить людям. А ведь вакцина — главная мера воздействия, которая позволила увеличить продолжительность жизни, снизить инвалидность», — сказала представитель ВОЗ.
Подробности в материале: Представитель ВОЗ в России озабочена недоверием населения к вакцине
Восемь различных видов вакцин от коронавируса предложила Россия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 28 мая заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вуйнович отметила, что на данный момент в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. Россия наряду с другими странами участвует в этом процессе.
Об этом: Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Ограничения в Москве, вероятнее всего, не будут полностью сняты вплоть до появления вакцины от этой инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
Также мэр города отметил, что разрешённые с 1 июня 2020 года прогулки по городу включают в себя в том числе и занятия спортом.
Об этом: Ограничения в Москве продлятся вплоть до появления вакцины от коронавируса
В Москве разработана детальная классификация причин смертности среди пациентов, больных COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.
В сообщении отмечается, что во всех без исключения случаях смертей с подозрением на COVID-19 в столице проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом.
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