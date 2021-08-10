13:42 17.04.2020

В мире начинается соревнование — кто быстрее победит коронавирус, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он заявил комментируя слова представителя ВОЗ, который сказал, что эта организация обеспокоена ситуацией в России.

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Об этом: Член Совфеда РФ выяснил, что «в мире кончился коронавирус»

Да, у них общее «фамилия, имя, отчество», да, это коронавирус, его отипировали, что это именно он, но скажите, пожалуйста, а в чем он страшнее всех остальных? Что он творит, чтобы так напугать людей? Тем более что клиника у молодых и здоровых людей, со здоровой иммунной системой, незначительная или вообще никакая».

«Вот вы говорите, что выявили этот вирус у человека. Ну и что? Он что, нанес вред его здоровью, если симптомов никаких нет? Саморегуляция паразитарных систем — а эта система представляет собой симбиоз возбудителей и человека-хозяина — в любом случае уравновешивается. Все возбудители гетерогенные, неодинаковые, и если мы возьмем один вирус, посадим его в культуру клеток и начнем искусственно размножать, то каждый изолят будет отличаться от других по вирулентности, по устойчивости во внешней среде, по еще целому ряду факторов.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов сомневается, что от коронавируса нужна защита :

Ну и начали выявлять при помощи этой тест-системы: кто-то кашлянул, а то и те, кто без симптомов, просто обратился. И сразу что? Стали звучать какие слова? «Косит», «расползается», — даже у вас прозвучало. Как чума, как черная оспа! «Выкашивает» города и селения! Где все это в реальности? !».

«Вирус, как известно, был впервые выявлен в Китае. Заболело какое-то количество человек. Несколько умерли. Их обследовали вирусологически и выявили этот новый вирус. Против него сделали тест-систему. Когда вирус выявлен, тест-систему сделать — это три дня. Весь порядок его секвенирования был опубликован, и тут же сделали аналогичные системы и французы, и итальянцы, и немцы, и у нас, на «Векторе», сделали.

Законопроект, вводящий в правовое поле понятие «режим повышенной готовности», внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым , передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Но здесь дело немножко в другом, в страхе . Страны одна за другой закрываются от приезжих. Туристическая индустрия и так уже пострадала больше всех. Но вот от китайских товаров, от китайских комплектующих и даже сельхозпродукции никто не закрылся и не отказался. Если и здесь начнется обвал, то это будет означать, что разжигаемая истерия целенаправленно чего-то добивается, какой-то цели» .

«Давайте по аналогии с гриппом. Как только становится много тепла и ультрафиолета, вирус гриппа расти перестает. Он просто спит летом, и всё. У него как будто есть календарик. Как поведет себя именно этот коронавирус, предсказать сложно, но я склонен считать, что когда будет больше света и тепла, то для него это будет неудачный сезонный период, как и для большинства респираторных вирусов, а это такой явный респираторный вирус, поэтому, скорее всего, летом картина изменится.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наукНиколай Филатов высказал предположение, что летом ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и о том, кому нужна истерия вокруг эпидемии :

«Сказать, что маски не защищают, было бы неправильно. Человек без маски находится в зоне распыления выдыхаемых аэрозолей других людей в пределах 2,5−3 метров и, естественно, подвергается их воздействию. Маска такому воздействию будет препятствовать, но она, конечно, не панацея».

«Самолечение — это очень и очень плохо. Дело в том, что противовирусные препараты —это очень тяжелые для организма химические соединения. Они вызывают в первую очередь разрушение печени, влияют на костный мозг, и многое-многое другое, поэтому принимать без веских оснований какие-то противовирусные препараты чревато. Тем более что в большинстве случаев человек применяет их впустую . Чаще всего у него совсем другие проблемы, требующие совсем другого воздействия и совсем иными лечебными комплексами».

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов предостерёг граждан от попыток самолечения при подозрении на коронавирус. П его словам, многие противовирусные препараты и вовсе бесполезны, а некоторые — могут нанести вред:

Законопроект, расширяющий возможность терапии при помощи донорской крови при лечении коронавируса, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Об этом: 50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии

14:07 17.04.2020

Развитие эпидемии коронавируса в глобальном масштабе и в европейском регионе ВОЗ можно сравнить с огромным ураганом, эпицентр которого смещается из одной точки в другую. Об этом заявил сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию нового коронавируса европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко. Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге о том, что оптимистичные сигналы омрачаются сообщениями из Великобритании, Украины, России, Турции и Белоруссии.

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Подробности в материале: Представитель ВОЗ объяснил, почему там обеспокоены ситуацией в РФ

14:16 17.04.2020 Введение пропускной системы в Петербурге по примеру Москвы не принесет должных результатов в борьбе с коронавирусом и является избыточной мерой, не имеющей отношения к здравоохранению. Такого мнения придерживается руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ольга Ходунова, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Пропуска в Петербурге станут избыточным устрашением, считает депутат

14:21 17.04.2020 Вирус гораздо легче цепляется к банкноте, чем к монете, и соответственно легче передается через бумажные деньги. К такому выводу пришли немецкие ученые. Подробности в материале: Банкноты легче загрязняются микробами, чем монеты — ученые

14:26 17.04.2020 Показатели по заболеваемости корью среди населения Петербурга сравнимы с теми же, что были и год назад. В регионе с начала 2020 года отмечено 38 случаев заражения, при этом большая часть — среди детей. Читайте подробнее: В эпоху коронавируса некоторые петербуржцы продолжают болеть корью

14:27 17.04.2020 Леонид Рошаль посоветовал россиянам поменьше паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей.

14:30 17.04.2020 Один вопрос и два ответа. Подписчики губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram спрашивают, почему в детсадах в связи с COVID-19 перестали выводить детей на улицу, ведь территория огорожена, да и полезно в такую погоду гулять. Краевой минобр отвечает, что так и надо, все ради безопасности и что родители должны все понимать, а если не понимают, то им в декрете все объяснят. Комитет по образованию Барнаула оказался намного адекватнее. Оказывается, дети должны продолжать гулять, никаких изменений, предписывающих ограничить прогулки в детсадах не было. Двоевласти, не иначе! Мы в этом батле на стороне города — позиция явно взвешеннее. А вот что делать заведующим детсадов, когда одна власть говорит одно, а другая противоположное? Цитата из канала «Алтайские крайности».

14:32 17.04.2020 У половины всех заразившихся коронавирусом в России болезнь протекает без симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщает канал Lshot, 80% заболевших CoViD-19 младше 60 лет. Каждые сутки проводится больше ста тысяч исследований. За последние полтора месяца РФ продвинулась в количестве и качестве тест-систем. Из-за этого растёт и количество выявленных случаев инфицирования.

14:41 17.04.2020 Цифры по количеству пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией относительно низкие в математическом выражении. Но это только абсолютные результаты, в реальности же эти цифры сопряжены с готовностью или неготовностью медицины принимать такой вызов, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Подробности в материале: Цифры низкие, но перспективы неизвестны: о данных по коронавирусу

15:09 17.04.2020 Проект резолюции о необходимости противостояния «агрессивной российской и китайской пропаганде» внесен на рассмотрение Европарламента. Необходимость противостояния нехорошему влиянию России и Китая напрямую связывается авторами проекта с заболеванием COVID-19. Об этом: В Европарламенте намерены «противостоять агрессивной пропаганде РФ и КНР»

15:10 17.04.2020 Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин: «Вспоминаю как пережили эпоху понимания вирусов гриппа, когда осознали, что их МНОГО. А вот теперь погружаемся и в многообразие коронавирусов… Их тоже должно быть МНОГО…».

15:13 17.04.2020 Леонид Рошаль. Фото: premier.gov.ru

15:24 17.04.2020 Александр Лукашенко высказался о распоряжении возобновить со следующей недели работу школ в Белоруссии: «Нет проблем — ОРВИ уже закончилась. Ну и надо же понимать, что мы деток кормим, а все на посевной — куда девать детей?».

15:51 17.04.2020 Пропускной режим в Петербурге приведет к еще большему хаосу, в то время как чиновникам и полиции следует более напряженно работать в борьбе с распространением коронавируса. Такого мнения придерживаются в петербургском отделении политической партии «Коммунисты России». Об этом: «Виноваты чиновники»: коммунисты в Петербурге выступили против пропусков

16:30 17.04.2020 Существенная разница в заболеваемости коронавирусной инфекцией и летальности от нее между странами, где делалась прививка БЦЖ, и теми, где ее не было, нуждается в дальнейшем исследовании. Но если верна гипотеза о том, что такая прививка защищает от заражения SARS-CoV-2, то Россия находится в очень выгодном положении. Читайте также: Если верна гипотеза о БЦЖ, России вообще нечего бояться — ученый СПбГУ

17:35 17.04.2020 Главный санитарный врач России Анна Попова. Фото: Council.gov.ru

18:22 17.04.2020 От губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова потребовали воздержаться от введения пропускного режима в Северной столице по примеру Москвы. Подробности в материале: Вводить пропуска в Петербурге и скрывать эти планы недопустимо — депутат

19:22 17.04.2020 Мужчина в медицинской маске. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:00 18.04.2020 Не имеющей под собой научных оснований назвал версию об искусственном происхождении нового коронавируса руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфы. Его слова приводит 18 апреля малайзийское издание The Straits Times. Читайте подробнее: Сингапурские ученые не поверили в искусственное происхождение коронавируса

11:19 18.04.2020 Главврач городской клинической больницы № 71 в МосквеАлександр Мясников: — Вопрос: уйдёт ли новый короновирус в небытие, как его предшественники образца 2002 и 2014 года или останется с нами навсегда, присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми мы сосуществуем, по факту разрешился в пользу второго варианта. Что бы новый короновирус стал просто «одним из», человечество должно приобрести коллективный «стадный» иммунитет. До появления вакцины это обозначает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, не приятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе не заметно (в этом-то и ее коварство в плане распространения). Но это обозначает, что до этого времени болезнь будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь. Кстати: вы и правда думаете, что эти короновирусы от летучих мышей (да и другие зоонозы) — это что-то эксклюзивное для 21 века (это уже 3-я эпидемия в нем)?! Вспомните мудрую Книгу: «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Только не было вирусологии, СМИ, все протекало естественным путём. Но все идёт так как оно идёт, человек считает, что он лучше знает, как устраивать свою жизнь и теперь определённый период времени нам придётся жить в условиях небывалого ранее эксперимента тщательного наблюдения за распространением этого коллективного иммунитета (займёт годы). Коллектив, как известно, состоит из индивидуумов и теперь каждого индивидуума вероятно ждёт иммунный паспорт. (По новостям только об этом и говорят). Есть антитела — ты «чист», нет — «не чист» (при условии, что эти антитела обеспечивают иммунитет‑ и это пока не очень ясно!). Можно уже перенять опыт индийцев и кастовую принадлежность маркировать на лбу. С антителами можно летать на самолетах, ходить в рестораны и театры. В них будут пилоты с антителами, официанты с антителами, актеры с антителами… А люди без антител будут жить в резервациях куда те, кто с антителами, будут доставлять продукты и лекарства (при условии, что остальные болезни не будут законодательно отменены). Понятно, что это гротеск (а то Навальный меня опять в чем-то обвинит). Я даже и не против иммунных паспортов в принципе. Но какой-то холодок внутри меня поселился… Цитата из канала drmyasnikov.

12:20 18.04.2020 Литва, которая ещё с 16 апреля начала постепенное снижение режима карантина, а прирост новых заражённых за сутки на протяжении последнего, достаточно длительного времени, составлял по 8−9 человек, максимум два десятка при 5 тыс. исследований, сегодня, 18 апреля, переживает самую большую вспышку новых заражений коронавирусной инфекцией за всё время пандемии. Читайте подробнее: В Литве беспрецедентная вспышка коронавируса, все победы перечёркнуты

12:22 18.04.2020 В условиях длительных нерабочих дней и карантинных мероприятий, в России возникло немало проблем. Но судя по правительственным совещаниям, которые ежедневно проводит президент РФ Владимир Путин, государство оперативно реагирует на возникающие вызовы. Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев в интервью ИА REGNUM ответил на вопрос, действительно ли стоило в России вводить такие жёсткие карантинные меры и останавливать работу многого бизнеса? Илья Ломакин-Румянцев: Если вы имеете в виду Швецию, то я бы на вашем месте подождал недели полторы — две. Дело в том, что та картинка, которую мы видим снаружи, она существенно отличается от того, как её видят шведы. У меня есть там знакомая, я обращался к ней с просьбой рассказать, как это всё выглядит изнутри, она отметила, что ситуация совсем не так хороша, как нам кажется. Вся эта история существенно сложнее, поэтому прежде тем всерьёз говорить о том, что они правы, лучше подождать. Слишком высокие темпы развития эпидемии. Кто мог предположить, что у нас теперь ежедневно будут выявлять по 2−4 тысячи инфицированных. И это, к сожалению, не финал. Кто-то очень хорошо сказал: «При возникшем выборе что спасать: жизнь или экономику, у того кто выберет экономику, не будет ни жизни, ни экономики». Читайте также: Кошелек или жизни? О коронавирусных мерах поддержки в РФ

15:35 18.04.2020 Струник ВГТРК Андрей Медведев: «Вообще в истории с вирусом, не покидает ощущение, что это всё очень важно для Первого мира, для крупных экономических и политических игроков.Вот, скажем, в Нигерии с начала года боевики Боко Харам и кочевники фулани убили больше 900 человек. В Конго каждый день убивают десятки людей в войне за колтановые шахты. В Бангладеш, в кожевенных мастерских Хазирабагха, без всякого вируса люди до тридцати лет не доживают.В Афганистане или ЮАР COVID тоже мало кого беспокоит. В первом случае, потому что ты скорее погибнешь в результате теракта, во втором — СПИД куда ближе прочих болезней.Не то, чтобы с вирусом бороться не надо. Но явно, что далеко не для всех стран в мире именно это сейчас задача номер один». Цитата из его телеграм-канала.

15:48 18.04.2020 Система распознавания лиц может быть внедрена в 20 регионах России. Необходимость внедрения технологии объясняют контролем над соблюдением режима самоизоляции. Читайте также: В 20 регионах России могут внедрить систему распознавания лиц

15:54 18.04.2020 Распространение недостоверной информации, коронавирусные «ужастики», наносят человеческому организму вполне конкретный урон — не только моральный, но и физический. Из-за постоянного информационного напряжения, необходимости носить маски и перчатки (хотя вирусологи говорят, что на улице эти действия бессмысленны), нарастают тревога и страх, а там и до более серьёзных последствий недалеко. Но врач психиатр-психотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг считает, что объявленная ВОЗпандемия коронавирусной инфекции — она больше в головах людей. Нужно не забывать, что у всех жителей России неожиданно появилась исключительная возможность ‑ и даже везение — прожить жизнь иначе. В интервью редакции ИА REGNUM он рассказал также о том, как поступать, чтобы минимизировать психологические травмы, и чтобы карантин прошёл совершенно незаметно: «Вред, который возникает в связи с пуганием, бесконечные напоминанием, какой-то фейковой информацией, приводит к тому, что люди становятся чрезвычайно напряжёнными, у них повышается уровень тревоги, а самое главное — агрессии к окружающим. Именно эти люди устраивают скандалы в магазинах, в транспорте, кричат — «Не подходите!» и так далее. Нагнетает это всё тот вал информации, который идёт из СМИ. Причём, он такой-то такой — неконтролируемый. Всё это приводит к возникновению страхов, потому что тревога — это общий уровень повышения гормонов защиты, потому, что тревога и страх — это два симптома защитной функции нашего организма. Но если тревога — она всегда беспричинна, то страх — это вторая стадия тревоги, которая формируется уже в боязнь определённого чего-то. Нам всё время говорят, что опасно, что нужно надевать перчатки, перчатки, хотя, на самом деле, специалисты-вирусологи говорят, что на улице это вообще бессмысленно делать. Тем не менее, это приводит к общей невротизации населения, которая заканчивается, конечно, конкретными страхами. И я вас уверяю, что после окончания всех этих процессов самоограничения и самоизоляции, мы получим ещё и пик суицидальных попыток, потому что эта внешняя агрессия, которая накапливается у каждого человека, выльется в аутоагрессию. Читайте подробнее: Вирус страха: в чём опасность фейковых новостей?

12:40 19.04.2020 Доказательств искусственного происхождения коронавируса никаких нет, заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью телеканалу CGTN. Читайте подробнее: Вирусолог из КНР заявил о невозможности синтеза коронавируса

02:13 20.04.2020 Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении нового коронавируса 19 апреля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1». Лукашев считает, что искусственно создать вирус с заданными характеристиками практически невозможно, а самый реальный сценарий искусственного происхождения COVID-19 он видит в обычном вирусологическом эксперименте — попытке адаптировать вирус к другому животному. Учёный отметил, что такой процесс невозможно отследить по геному вируса. Читайте также: Профессор РАН рассказал о варианте искусственного происхождения COVID-19

07:40 20.04.2020 Заболевание COVID-19 развивается вразрез законам классической эпидемиологии и характеризуется странными симптомами, заявил глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА РФ Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Читайте также: Специалист указал на странности COVID-19

07:56 20.04.2020 Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский. Читайте также: Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому

08:31 20.04.2020 Коронавирус проявляется у жителей Грузии не так, как во многих странах Европы. Об этом 19 апреля в интервью телекомпании «Мтавари архи» заявил директор Первой Университетской клиники при Тбилисском государственном медицинском университете профессор Леван Ратиани. Об этом: В Грузии коронавирус проявляется не так, как в странах Европы — врач

08:55 20.04.2020 Дискуссия об искусственном происхождении нового коронавируса уже запущена в среде крупнейших экспертов и ее не остановить, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Дискуссия об искусственном происхождении коронавируса состоялась — Кургинян

09:41 20.04.2020 Ажиотаж вокруг коронавируса, несоизмеримый по масштабу с явлением, говорит о том, что кем-то замышляется какая-то гадость, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Вокруг коронавируса создается ажиотаж несоизмеримый угрозе — Кургинян

10:42 20.04.2020 В Чувашии 65% пациентов, у которых выявлено заражение коронавирусом, не имеют симптомов. Подробности в материале: Большинство заразившихся коронавирусом в Чувашии не имеют симптомов

11:30 20.04.2020 В России у 45,3% новых заразившихся коронавирусом нет клинических проявлений. Об этом 20 апреля сообщили в оперативном штабе Москвы. Читайте также: У 45% новых заразившихся коронавирусом в России нет симптомов

11:31 20.04.2020 Коронавирус нового типа, вызывающий заболевание COVID-19, выбивается из канонов классической эпидемиологии и патогенеза ОРВИ. За вполне хорошим самочувствием больного может последовать катастрофическое ухудшение. Читайте также: Инфекционист: новый коронавирус выбивается из канонов

12:32 20.04.2020 Изоляция населения практически не влияет на последовательность и длительность отдельных фаз развития «национальных» эпидемиологических очагов, однако снижает риск заболевания и тем более уровень смертности. Оправдывает ли себя такой подход экономически, вопрос, прежде всего, этический и политический. Читайте также: Эпидемия коронавируса — неслучайные закономерности

13:18 20.04.2020 В 2019 году в Литве в общей сложности скончались 38 281 человек, что на 1293 человека меньше, нежели в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 апреля. Новые данные о смертности и причинах огласил литовский Институт гигиены. Читайте подробнее: «COVID-19 и рядом не стоял»: в Литве названы причины смертности в 2019 году

13:38 20.04.2020 Максимальные значения прирост количества заражённых коронавирусом в России придётся на середину апреля. Об этом 20 апреля заявила доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «В данной ситуации надо рассматривать два основных вопроса. Это развитие эпидемического процесса и второй вопрос — влияние общества на этот эпидемический процесс. По опыту наших китайских коллег эпидемический процесс будет идти около 100 дней. Пик будет в середине апреля, дальше — спад. Второй вопрос очень важный — наше влияние на эпидемический процесс. Он тоже имеет определенные градации. И здесь вопрос карантина», — заявила специалист. Читайте подробнее: Специалист Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса в РФ

15:15 20.04.2020 Большинство жителей России — 77% опасаются заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 20 апреля на официальном сайте. В какой-то мере опасаются заразиться 55% опрошенных, 22% — очень боятся заражения, 12% — не задумывались над этим вопросом, 10% — уверены, что с ними ничего не случится.

15:18 20.04.2020 Министерство здравоохранения Белоруссии по состоянию на 15.00 понедельника 20 апреля не располагает данными по распространению коронавируса в республике. Последнее сообщение датировано 18 апреля с данными о ситуации накануне. Всемирная организация здравоохранения использует данные официальной статистики, поэтому в отчётах ВОЗ ситуация в Белоруссии представлена невероятно оптимистично: ни одного нового случая заражения за последние дни, ни одного смертельного исхода от COVID-19

15:27 20.04.2020 Министр здравоохранения Литвы, который возглавляет штаб по чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции Аурелиюс Верига, сегодня, 20 апреля, выразил уверенность в необходимости продления карантина. Читайте также: В Литве предлагают продлить карантин из-за пандемии коронавируса

15:32 20.04.2020 Россия по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей находится на 64-м месте, заявил 20 апреля советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. «Это значительное достижение, что количество летальных относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

15:33 20.04.2020 Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает Reuters. «Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку», — сказал Джокович.

17:55 20.04.2020 Более 700 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии в России. Об этом 20 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24». Глава Минздрава РФ пояснил, что на сегодняшний день в стране создан специальный федеральный консультативный центр, в котором ставятся на учёт все пациенты, состояние которых оценено медиками как тяжёлое.

18:23 20.04.2020 Женщина в маске в центре Екатеринбурга. Алексей Колчин © ИА REGNUM

19:43 20.04.2020 Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Испании к настоящему моменту составляет 20 210 человек, 20 апреля сообщает агентство Reuters. По информации медицинских чиновников Испании, погибли от COVID-19 в стране 20 852 человек, из них 399 — за последние 24 часа.

19:57 20.04.2020 При благополучном исходе пик заражения коронавирусом придётся на начало мая или раньше, после чего наступит плато. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

20:40 20.04.2020 На сегодняшний день около 30% заболевших COVID-19 в России имеют симптомы лёгкой формы — как у обычной ОРВИ. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Познер» на Первом канале. При этом она не исключила версию с искусственным происхождением коронавируса, поскольку «здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования».

20:59 20.04.2020 Продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве. Как подчеркнул Гебрейесус, постепенное снятие ограничений в ряде стран не означает конец пандемии, так как победа над болезнью требует «устойчивых усилий» со стороны как правительств, так и отдельных общин и граждан, которым нужно продолжать борьбу с пандемией и контролировать коронавирус.

22:02 20.04.2020 Всемирная организация здравоохранения не скрывает никаких данных о коронавирусной пандемии SARS-CoV-2 ни от США, ни от других стран, заявил 20 апреля на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что с первых дней пандемии представители США из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работали с ВОЗ.

08:57 21.04.2020 Массовое отравление произошло в Грузии в одной из гостиниц Батуми, которую оборудовали под карантинную зону. Об этом 20 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение. Читайте подробнее: В Грузии в одной из гостиниц произошло массовое отравление

09:03 21.04.2020 Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Официальные данные утром 21 апреля разместили на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии выросло число случаев заражения коронавирусом

14:54 21.04.2020 Преодоление кризиса российской экономикой будет зависеть от того, насколько быстро страны Евросоюза снимут карантин и вернутся к нормальной жизни. Об этом 21 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Сперва эксперт отметил, что находиться на карантине России позволяют накопленные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) резервы. Без них РФ не смогла бы вводить режим самоизоляции. Вопрос о том, как быстро будет преодолен экономический кризис в России зависит не столько от действий внутри страны, сколько от внешних факторов. Ключевой из них — восстановление экономической активности в странах Евросоюза. Читайте подробнее: Преодоление кризиса в России зависит от сроков карантина в Евросоюзе

16:39 21.04.2020 Люди в медицинских масках в общественном транспорте. Дарья Антонова © ИА REGNUM

01:24 22.04.2020 Традиционный юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом журналист телеканала TSN Боб Маккензи 21 апреля сообщает на своей странице в Twitter. Об этом: Юниорский хоккейный Кубок Глинки/Гретцки отменят из-за коронавируса — СМИ

08:19 22.04.2020 Больничная палата. mos.ru

10:50 22.04.2020 Бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: «COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла». Читайте также: Кто же изобрёл коронавирус?

12:21 22.04.2020 На фоне пандемии коронавируса буквально за пару месяцев бизнес по пошиву индивидуальных средств защиты стал весьма прибыльным. На этой волне в одном из производителей медицинских масок сменился собственник и адрес «прописки». Именно у этой компании крупную партию продукции ранее закупили власти Москвы. Что связывает производителя масок и один из департаментов мэрии Собянина? Читайте также: Что связывает производителя медицинских масок и мэрию Собянина?

12:32 22.04.2020 Такая симптоматика, как слабость в руках, потеря обоняния и даже необъяснимая бодрость, несмотря на низкий уровень кислорода в организме зараженного коронавирусного инфекцией, вызывает опасения у шведских ученых, которые обращают внимание на скрытое развитие болезни COVID-19. Об этом 22 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet. Об этом: Шведские ученые заинтересовались странными симптомами заболевания COVID-19

13:04 22.04.2020 Компенсационные выплаты медикам, которые ведут работу с больными коронавирусом, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам

14:05 22.04.2020 Лаборатория. 49gov.ru

20:25 22.04.2020 Ранее результаты нового исследования показали, что у 11% жителей Стокгольма были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, что означает, что они уже переболели COVID-19. Но теперь шведские ученые вынуждены отказаться от результатов этого тестирования. Читайте также: Ученые в Швеции опровергли результаты исследований о коронавирусе

20:26 22.04.2020 Хирургические маски и маски из хлопковой ткани неэффективны для защиты здоровых людей от коронавируса при кашле заболевших. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine, сообщает «Медвестник». Читайте также: Исследование показало неэффективность масок для защиты от коронавируса

20:28 22.04.2020 О важности соблюдения режима самоизоляции напомнила 22 апреля врач-инфекционист Брянской областной инфекционной больницы СветланаТычинина. По словам медика, главное сейчас не паниковать, сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: Брянский инфекционист призвала не поддаваться панике

20:29 22.04.2020 Информацию о введении в России дистанционного обучения на постоянной основе опровергли в министерстве образования и науки Самарской области. Соответствующее заявление 21 апреля было сделано сотрудниками этого министерства в соцсети Twitter. Читайте также: В Самаре опровергли слухи о внедрении постоянного дистанционного обучения

20:33 22.04.2020 По мнению ученых из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна, главный путь распространения коронавируса — это длительный и тесный контакт больших групп людей на массовых мероприятиях. Читайте также: Ученые из Германии назвали наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

21:49 22.04.2020 Анализ на коронавирусную инфекцию. minzdrav.orb.ru

10:07 23.04.2020 У Черногории есть уникальный шанс найти материал для изготовления противовирусных препаратов, которые будут эффективны в лечении в том числе и COVID-19. Такое мнение высказал профессор Герман Эрлих из технического университета Bergakademie Freiberg. Об этом: Черногория ищет лекарство от коронавируса на дне Адриатики

10:46 23.04.2020 Появление коронавиурсной инфекции в России схоже с вирусом гриппа — «испанкой», эпидемия которого произошла в 1918 году. Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов. Читайте также: Ростовский учёный сравнил коронавирус с «испанкой»

12:09 23.04.2020 Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. (сс) Frank Schwichtenberg

12:26 23.04.2020 Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, и ей придется долго жить с этим, заявила в четверг канцлер Ангела Меркель. «Мы живем не в финальной фазе пандемии, а все еще в самом начале», — сказала Меркель нижней палате парламента Бундестага. Подробности в материале: Меркель считает, что в Германии эпидемия коронавируса только началась

12:45 23.04.2020 Пациент дома престарелых в израильской Тверии госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19. Об этом: Пожилой житель Израиля вновь заболел COVID-19

13:08 23.04.2020 Для прикрытия своих планов власть всё ещё употребляет понятие «самоизоляция», хотявведением тотальных наказанийонауже давно перевела эту изоляцию в категорию принудительной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о внедрении системы цифровых пропусков еще в 21 регионе страны. Подробности в материале: Коронавирус и принудительная изоляция: некоторые выводы

13:20 23.04.2020 Распространение коронавируса в Москве может достигнуть своего пика в период майских праздников. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передаёт РИА Новости. «Пик придется на майские праздники, если по Москве, если по России, то это вообще может быть к концу мая», — сообщил Тимаков. Об этом: Пик распространения коронавируса в Москве ждут на майские праздники

14:08 23.04.2020 Запасов продовольствия в Петербурге хватает на два месяца, логистика их пополнения отработана, никаких причин для паники нет. Читайте также: У Петербурга есть запасы продовольствия на 2 месяца и нет повода для паники

14:58 23.04.2020 Сергей Миронов в Госдуме. duma.gov.ru

15:58 23.04.2020 Вспышка коронавируса оказывает глубокое воздействие на личную жизнь жителей США различными способами, показывает новое исследование центра Pew. Читайте также: Жители США рассказали, как коронавирус повлиял на их жизнь

16:34 23.04.2020 Коронавирус повлиял на религиозное поведение американцев, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного исследования. Читайте также: Опрос: коронавирус сделал жителей США более религиозными

17:33 23.04.2020 Под Петербургом в ускоренном режиме достраивают военный медцентр. Иван Петров © ИА REGNUM

11:21 24.04.2020 С середины до конца марта процент жителей США, следящих за новостями j COVID-19, очень сильно вырос среди групп среднего возраста, в то время как самые молодые взрослые оставались наименее вовлеченными, говорят данные исследовательского центра Pew. Читайте также: Пожилые жители США больше следят за новостями о коронавирусе — опрос

12:41 24.04.2020 В своей авторской колонке на РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказзал, как спокойно преодолеть эпидемию: «Самое страшное — это паника. По сравнению с другими странами Европы и Азии ситуация с коронавирусом в России сегодня не является столь критичной. И по числу заболевших, и по числу умерших показатели в России далеко не самые плохие в мире. Даже если учесть определенную гиподиагностику. Превентивные меры сработали. Но опять, в который раз Россию проверяют на прочность. Да плюс к этому — цены на нефть и падение рубля. Нужно признать, что некоторые средства массовой информации доводят народ до сумасшествия. Все остальные проблемы жизни страны фактически исчезли из информационного поля. И интернет, и теле‑ и радиоканалы соревнуются: кто больше и кто громче. С этого начинают, как со сводки о боевых действиях во время войны, и этим заканчивают. При этом очевидно, что не все СМИ поддаются панике и соблазну сообщить о псевдосенсациях. Поэтому следует доверять лишь тем, кто дает проверенную, достоверную информацию». Цитата с сайта стопкоронавирус.рф.

13:25 24.04.2020 ФОМ по итогам прошлой недели: уровень тревожности у населения достиг максимума. При этом люди очень хорошо все понимают: они в числе главных событий недели нередко называют и нагнетание паники. Рост панических настроений даёт снижение рейтингов власти. Такие вот «качели». Цитата из канала russica2.

13:44 24.04.2020 Ситуация со смертностью заражённых коронавирусом пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) высокий, но существенно ниже 80%. Об этом 24 апреля заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «У нас в больнице 62 пациента на искусственной вентиляции легкий. На сегодняшний день развёрнуто 110 реанимационных коек», — сообщила Лысенко. Комментируя заявления американских врачей о том, что в США среди пациентов на искусственной вентиляции лёгких смертность составляет около 80%, врач отметила, что в России ситуация намного лучше, однако все равно проблемная. Читайте подробнее: Российский врач прокомментировал неэффективность аппаратов ИВЛ в США

15:12 24.04.2020 Женщина в маске в церкви. © ИА REGNUM

16:59 24.04.2020 Проверка пропусков у водителей в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:21 24.04.2020 ВОЗ приветствовала участие России в важной для всего мира задаче по разработке вакцин против коронавирусной инфекции. Подробности в материале: ВОЗ высоко оценил вклад России в разработку вакцины от COVID-19

18:23 24.04.2020 Пиковая нагрузка на российскую систему здравоохранения может вывести её из строя, считает директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Подробности в материале: В РФ бьют тревогу в связи с приостановкой плановой вакцинации граждан

18:57 24.04.2020 Производство защитных масок для лица в швейном ателье. Александр Куликов © ИА REGNUM

20:32 24.04.2020 Россия настолько эффективно противостоит распространению коронавируса, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просто не может этого не признать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер. Эксперт отметил, что Россия показала себя не просто одним из лидеров практических противоэпидемических мер, но и лидером адекватного научного подхода к ситуации изучения вируса как такового, к противовирусным мерам и к способам профилактики и лечения инфекции. Причём ситуация эта для многих стала совершенно неожиданной. Читайте подробнее: ВОЗ вынуждена признать успехи России в борьбе с пандемией

21:50 24.04.2020 Иранский врач. (сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com

22:57 24.04.2020 Медицинская маска и перчатки — меры профилактики от COVID-19. Russian.news.cn

11:06 25.04.2020 Яркий пример лоббизма интересов табачных фирм на фоне эпидемии коронавируса продемонстрировало правительство Франции. Так можно расценить сообщение BBC News, в котором говорится об ограничении продаж в аптеках Франции никотиновой жвачки и пластыря. Об этом: Во Франции под видом борьбы с вирусом лоббируют интересы табачных компаний?

19:14 08.05.2020 Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава РоспотребнадзораАнна Поповав ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы. Читайте также: Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцинах и лекарстве от COVID-19

19:16 08.05.2020 Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет» или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения.

19:36 08.05.2020 Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Читайте также: Роспотребнадзор: в жаркую погоду коронавирус теряет активность

17:56 09.05.2020 Канадские учёные сопоставили статистику распространения новой коронавирусной инфекции в 144 странах с погодными условиями в этих регионах и пришли к выводу, что климат не оказывает никакого влияния на распространение COVID-19. Об этом: Учёные узнали, как погодные условия влияют на распространение короновируса

19:22 09.05.2020 Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что положительный тест на коронавирусную инфекцию у выздоровевших пациентов не является признаком продолжения заболевания или повторного инфицирования, это часть процесса регенерации лёгких. Об этом: В ВОЗ объяснили, почему у ряда выздоровевших от COVID-19 положительный тест

01:59 10.05.2020 Реакция президента США Дональда Трампа на пандемию новой коронавирусной инфекции была бессистемной и катастрофической, считает бывший глава Белого дома Барак Обама. Комментарий экс-президента со ссылкой на бывших членов его администрации публикует 9 мая CNN. Об этом: Обама подверг критике реакцию Трампа на угрозу COVID-19

09:42 10.05.2020 На Украине выявили 15 232 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3060 человек, а скончался 391. Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине превысило 15 тыс

10:48 10.05.2020 Коронавирус на Украине [moz.gov.ua]

12:51 10.05.2020 Вероятность заразиться коронавирусом во время плавания в водоемах сведена к нулю. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает Российская газета. Эксперт напомнил, что коронавирус является респираторным вирусом, которые передаются от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Однако в водоемах угроза передачи данного вируса практически отсутствует. «Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — заявил Лебедев. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали про угрозу заражения коронавирусом в водоемах

13:48 10.05.2020 В Омане за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Омане выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом

17:16 10.05.2020 Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post. Об этом: The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии

20:02 10.05.2020 Миллиард доз вакцины от коронавируса намерена произвести в 2021 году американская корпорация Johnson & Johnson. Сейчас, отмечают в корпорации, ведётся работа по созданию препарата, а на осень 2020 года запланированы клинические испытания. К концу года вакцину начнут производить. Читайте подробнее: Johnson & Johnson пообещала миллиард доз вакцины от SARS-CoV-2

08:04 11.05.2020 Прогнозы об окончании вспышек нового коронавируса в разных странах, которые ранее обнародовали ученые из Университета технологий и дизайна Сингапура, больше не актуальны в связи с быстрым изменением ситуации с распространением инфекции в мире, сообщается на сайте учреждения. С портала университета удалены все прогнозные графики. В сообщении отмечается, что в условиях чрезвычайной неопределенности, которая сложилась сейчас в мире, использование традиционных способов прогнозирования может ввести пользователей в заблуждение.

09:59 11.05.2020 Бывший главный инфекционист Новосибирска и Сибири, супруга экс-губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского Наталья Толоконская на своей странице в Facebook высказалась на тему «Почему не нужны маски». «Дам пояснения, чтобы вы учились принимать свои решения. Дает мне на это право мой опыт 40 лет ученого и педагога в медуниверситетах, в том числе — завкафедрой инфекционных болезней, десятилетиями — главного инфекциониста Новосибирска и Сибирского федерального округа, а также — практикующего врача с колоссальным опытом исцеления человека, — заявила Толоконская. — Известен факт — маски не гарантируют защиты от вируса. Вирус — это информация, и даже поголовное круглосуточное пребывание в масках не остановит широкую циркуляцию вируса в популяции. К этому учтите, что участковая служба оказалась в миг под запретом. Так бы большинство пациентов с ОРЗ оставалось дома и не несло риска для других. И высокой оказалась концентрация пациентов с респираторными инфекциями разной этиологии в неприспособленных для этого (с позиции эпидемиологии) медучреждениях и даже в разгороженных под это торговых и других центрах. Вот вам и риски».

11:38 11.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал слова ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева, обратившего внимание на хаотичность в поведении нового коронавируса. «Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет. Географически вирус ведёт себя тоже странно». Читайте подробнее: «Мы чего-то не знаем»: доктор Мясников высказался о поведении SARS-CoV-2

12:30 11.05.2020 Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили угрозу широкого распространения коронавируса в Йемене, причиной тому является продолжающаяся с 2014 года полномасштабная война. Об этом 11 мая сообщает Reuters. Несмотря на низкое число выявленных случаев заражения коронавирусом в государстве, эксперты утверждают, что это связано с недостаточным тестированием населения. А разрушенная система здравоохранения не позволяет оказывать необходимую помощь населению, отмечают они.

12:30 11.05.2020 Коронавирус на Украине [moz.gov.ua]

13:11 11.05.2020 Исследователи со всего мира пытаются понять, почему молодые люди без сопутствующих заболеваний в исключительных случаях тяжело переносят COVID-19. Свой вклад в изучение тяжелых форм протекания COVID-19 в организме молодых людей внесли иммунологи из Каролинского университета в Стокгольме. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции пытаются выяснить причины тяжелой формы COVID-19 у молодых

13:29 11.05.2020 Рассчитать вероятность летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, можно рассчитать с помощью специального калькулятора. Его совместно с врачами и эпидемиологами разработали польские учёные. Об этом сообщила представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская. Читайте подробнее: Создан калькулятор для расчёта вероятности смерти от COVID-19

13:44 11.05.2020 Учёные и выпускники Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями спрогнозировали дату спада эпидемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза. «Ростовская область выйдет в «зелёную зону» по коронавирусу 22 мая, Ростов-на-Дону — 28 мая, в то время как Москва только 11 июня. «Зелёная зона» характеризуется тем, что число заболевших растет медленнее, чем выздоравливают инфицированные», — отметил выпускник вуза Владимир Ляшев.

14:18 11.05.2020 Карл Бильдт, исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., негативно отнесся к работе действующего государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла. Бильдт призвал правительство страны сделать замечание Тегнеллу и сказать, чтобы тот не критиковал стратегии по борьбе с коронавирусной инфекцией в других странах. Об этом 10 мая сообщила шведская газета Fria Tider. «Правительство, вероятно, должно сказать Тегнеллу, чтобы он прекратил рецензировать и критиковать другие страны», — написал Карл Бильдт в Twitter неделю назад.

14:37 11.05.2020 На Украине в целом наблюдается довольно низкий уровень смертности от COVID-19. Об этом было заявлено 11 мая в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

14:51 11.05.2020 Аппараты ИВЛ. mos.ru. Денис Гришкин

14:56 11.05.2020 Литва официально включилась в испытания японского лекарства по лечению COVID-19 Avigan, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 мая. Читайте также: Литва включилась в испытания японского лекарства от COVID-19

17:03 11.05.2020 Завод Honeywell International в США, где производятся средства индивидуальной защиты

19:23 11.05.2020 Американские власти намерены публично вывести на чистую воду Китай по ситуации с коронавирусом, пишет 11 мая The New York Times. Антикитайское заявление намерены обнародовать американское министерство внутренней безопасности и ФБР. Они хотят заявить, что китайские хакеры охотятся за информацией о коронавирусе, о работе над вакциной и над лекарствами против COVID-19 в США. Об этом: The New York Times написала о планах американской разведки ославить Китай

20:09 11.05.2020 Штаб-квартира ВОЗ в Женеве. (сс) Yann Forget

01:08 12.05.2020 Администрация сети коротких сообщений Twitter вводит новую маркировку сообщений, предупреждающих пользователей о недостоверной или неполной информации о новой коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение администрация распространила 11 мая. Читайте также: Twitter предупредит пользователей о недостоверных данных о COVID-19

01:53 12.05.2020 Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице. Об этом американский лидер заявил 12 мая в ходе пресс-конференции. Об этом: Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску

07:26 12.05.2020 Сильный иммунитет к заболеванию COVID-19 формируется у 7−8% переболевших, преимущественно в тяжёлой форме, сообщила 12 мая доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. Читайте также: Биолог объяснила особенности формирования устойчивого иммунитета к COVID-19

09:15 12.05.2020 Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. atlas.ru

10:31 12.05.2020 В угаре попыток «наиболее цивилизованных» стран уходящего миропорядка — США и Великобритании — перевалить вину за беспрецедентные эпидемиологические потери от коронавируса на кого и что угодно — ВОЗ, Китай и т. п. — потихоньку начинает открываться пресловутый «ящик Пандоры». Читайте также: Кто заинтересован в расистских спекуляциях на коронавирусе?

11:49 12.05.2020 Конечно, сообщение Financial Times (FT) о превышении реальной смертности от COVID-19 в России — это откровенная ложь, которой FT давно увлекается, зная, что ее невозможно привлечь к ответственности, заявил корреспондентуИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя сообщение газеты. Читайте также: Откровенная ложь FT: о смертности от COVID-19 в России

13:11 12.05.2020 Врач с аппаратом ИВЛ. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

14:28 12.05.2020 Распространение коронавируса в России стабилизировалось. Об этом 12 мая заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: В ВОЗ заявили о стабилизации распространения коронавируса в России

15:33 12.05.2020 Тест на коронавирус [(cc) Governor Tom Wolf]

16:23 12.05.2020 Обязательная вакцинация от коронавируса нового типа маловероятна, даже если такую вакцину получится создать. Так считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАМН, доктор биологических наук, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, сообщает издание «Октагон». "Лично я категорически против ускоренной проверки и внедрения [вакцины]. Потому что вакцинируем мы здоровых людей», — подчеркнул Зверев. Читайте подробнее: Вирусолог оценил перспективы создания вакцины от SARS-CoV-2

17:50 12.05.2020 Геннадий Онищенко в Госдуме. duma.gov.ru

21:04 12.05.2020 «Вот на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное, без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» — рассказала олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка Татьяна Навка о своём состоянии. Ранее сообщалось, что у неё и её мужа Дмитрия Пескова — коронавирус.

22:22 12.05.2020 Пассажиры в электричке в первый день масочного режима в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:36 12.05.2020 В Испании 116 семей, которые потеряли своих близких из-за пандемии коронавируса, решили подать в Верховный суд королевства иск против премьер-министра Испании Педро Санчеса и 22 членов его кабинета. Читайте подробнее: В Испании семьи жертв коронавируса подали в суд на правительство Санчеса

22:38 12.05.2020 Министр здравоохранения Ирана дарит цветы врачам. (сс) Mehdi Pedramkhoo. tasnimnews

08:02 13.05.2020 Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин заявил о том, что не все сферы бизнеса пострадали от пандемии коронавируса. По его словам, у компаний, продающих алкоголь, выручка выросла на 31%. Кроме того, отмечен рост продаж лекарств, продуктов питания, гаджетов. Читайте также: Томский омбудсмен: от пандемии коронавируса выиграли продавцы спиртного

11:37 13.05.2020 В России делают все больше тестов на SARS-CoV-2. В интервью корреспонденту ИА REGNUM доктор медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о некоторых особенностях диагностики. В частности о том, почему далеко не во всех случаях проявляются симптомы заболевания. Читайте также: Названы самые опасные носители SARS-CoV-2

12:36 13.05.2020 92% заражённых коронавирусом в Бурятии не имеют симптомов или COVID-19 протекает в лёгкой форме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. При этом недельная заболеваемость внебольничными пневмониями, по его словам, на 24% ниже среднего уровня за последние 3 года. Подробнее: У 92% носителей SARS-CoV-2 в Бурятии симптомы лёгкие или отсутствуют совсем

12:41 13.05.2020 Поведение SARS-CoV-2 — своеобразное, неожиданное, и самое неприятное — что оно непредсказуемое и создает для нас, как для клиницистов, огромные проблемы: мы вынуждены идти не столько по классике лечения, сколько на поводу у того, что происходит. Об этом, в частности рассказал ИА REGNUM заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, профессор Игорь Молчанов. Подробности в материале: «На ощупь»: зачем нужен персонифицированный подход при лечении COVID-19?

12:48 13.05.2020 В Грузии благодаря более эффективному лечению смертность от коронавируса в разы ниже, чем в ряде европейских стран. Такое заявление сделал 12 мая директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинского Общественного телевидения. Подробности в материале: В Грузии раскритиковали европейский подход к лечению пациентов с COVID-19

15:23 13.05.2020 Биоматериал на COVID-19. permkrai.ru

15:27 13.05.2020 Грузия будет одной из первых стран, которым компания Gilead предоставит препарат ремдесивир, но в рамках испытаний этого препарата для лечения коронавируса получит его еще раньше, заявил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинских телекомпаний. Читайте также: Грузия примет участие в испытаниях ремдесивира для лечения COVID-19

16:12 13.05.2020 12 мая состоялась первая видеоконференция «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения» в рамках ООН. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Отмечается, что группа была создана по инициативе правительства Южной Кореи. Помимо Южной Кори в состав группы вошли представители Канады, Дании, Сьерра-Леоне и Катара.

16:57 13.05.2020 Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию ряда СМИ о якобы занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление распространила сегодня, 13 мая, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Столичные власти заявили, что посмертные диагнозы и причины смерти в Москве являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытые.

18:46 13.05.2020 Дональд Трамп. facebook.com DonaldTrump

18:53 13.05.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что депутаты носят специальные устройства, которые отпугивают вирус, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. Читайте также: Володин рассказал об использовании депутатами устройств, отпугивающих вирус

20:50 13.05.2020 Публикации о занижении Россией данных о смертности от COVID-19 в Financial Times и The New York Times — это попытка «переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», сообщили 13 мая в МИД РФ. Читайте также: МИД РФ прокомментировал антироссийский фейк о смертности от COVID-19

22:02 13.05.2020 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сдавший положительный тест на коронавирус, заявил, что больше месяца не имел личных контактов с Владимиром Путиным.

22:03 13.05.2020 МИД России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:19 13.05.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирусная инфекция может стать новым ВИЧ и никогда не исчезнуть из популяции, 13 мая сообщает агентство Reuters. «Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах, этот вирус может никогда не исчезнуть», — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

23:02 13.05.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает сохранить «очень серьезный контроль» в связи с распространением коронавируса, 13 мая сообщает пресс-центр ВОЗ. «Это дело каждого, мы все должны внести свой вклад в прекращение этой пандемии», — заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

23:03 13.05.2020 Анализ на COVID-19. region.tver.ru

08:48 14.05.2020 Академик РАН Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете» рассказал о возможном «военном» сценарии борьбы с коронавирусом. Такой вариант, по словам ученого, может быть вызван высокой поражаемостью населения и увеличивающейся смертностью. В этом случае первой появившейся вакциной начнут прививать не все население, а только находящихся в зоне риска людей. Для выработки коллективного иммунитета необходимо 70 миллионов доз препарата.

11:50 14.05.2020 Многие граждане России с нетерпением ждут постепенного снятия режима изоляции. Однако чтобы вернуться в привычную жизнь, важно помнить, что непростая ситуация с эпидемией коронавируса никуда не делась, поэтому необходимо сохранить осторожность и внимание к своему здоровью. Речь идёт не только об использовании индивидуальных средств защиты в общественных местах (маски, перчатки, антисептики), но и соблюдении социальной дистанции (1,5−2 метра). Так считает главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ», член общественной палаты России Георгий Костюк: «На протяжении последних месяцев многие из нас привыкли жить в состоянии напряжения, тревоги за себя и своих близких, поэтому можно предположить, что с выходом из самоизоляции у многих могут сохраняться некоторые неприятные эмоции. Но не надо переживать по этому поводу — умеренное чувство тревоги поможет вам контролировать свои действия и организованно следовать рекомендациям врачей и специалистов, тем самым снижая риск заболевания». Подробности в материале: «Все мы в одной лодке»: как с карантина вернуться в привычную жизнь?

12:29 14.05.2020 Новую связь между курением и заболеваемостью COVID-19 обнаружили медики во многих странах мира, Читайте также: Табак убивает надежнее, чем COVID-19 — израильские медики

15:21 14.05.2020 Тест на ВИЧ. Фото: ВИЧ. РФ

15:38 14.05.2020 В Кувейте за сутки выявили 947 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Кувейте за сутки выявили 947 случаев заражения коронавирусом

16:13 14.05.2020 Действия Китая в ситуации с коронавирусом сильно разочаровали американского президента Дональда Трампа. Оценивая теперешние отношения Вашингтона и Пекина, глава Штатов напомнил о торговой сделке, заключённой в конце минувшего года. Когда она была подписана, «ещё никто ничего не понимал» относительно ситуации с коронавирусом. Потом пришло разочарование в отношениях, отметил американский лидер. Читайте подробнее: Трамп сильно разочаровался в Китае

16:24 14.05.2020 Число тестирований на коронавирус при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) планируется довести в Москве до 100 тысяч в сутки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт ТАСС. «Перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч исследований в сутки», — сказал Собянин. Читайте также: В Москве начнут массово тестировать на коронавирус

17:10 14.05.2020 Люди в масках в метро. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:10 14.05.2020 Власти Москвы разработали схему проверки наличия иммунитета жителей Москвы к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге. По его словам, выбор граждан, которым предложат пройти тест на наличие антител, будет сродни лотерее. Каждый день случайным жителям Москвы будут приходить sms и email с приглашением прийти в поликлинику и пройти тест. «Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms», — отмети Собянин. Об этом: Разработана схема проверки иммунитета москвичей к коронавирусу

19:43 14.05.2020 Больничная палата с аппаратами ИВЛ. © Максим Мишин. Фото: mos.ru

23:47 14.05.2020 Требование опровергнуть ложную информацию о смертности в России от COVID-19 поступило в редакцию газеты The New York Times, сообщили 14 мая в российском посольстве в США. Читайте также: От New York Times потребовали опровергнуть фейк о COVID-19 в России

06:46 15.05.2020 США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории. О подготовке президентского указа о поставке товаров, затрагивающих национальную безопасность страны, 14 мая сообщает телеканал CNBC. Читайте также: В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию

07:56 15.05.2020 Раздача перчаток депутатам Госдумы. duma.gov.ru

08:25 15.05.2020 По данным на 14 мая, в России проведено более 6,1 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию. Подробности в материале: Более 6,1 млн тестов проведено в России на наличие коронавируса

09:11 15.05.2020 Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн. Читайте также: В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн

09:17 15.05.2020 В России из-за новой коронавирусной инфекции под наблюдением медицинских работников остаются порядка 256 тыс. человек в разных регионах. Читайте подробнее: Почти 256 тыс. жителей РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

10:11 15.05.2020 Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. (сс) UN Geneva

11:02 15.05.2020 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в телемосте «Глобальный кризис: польский подход к пандемии» с вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA). В нем он говорил о Китае, сообщив, что отношения между Варшавой и Пекином хорошие, но Китай создает стратегический вызов для Европейского союза и Запада. Читайте также: Чем грозит Польше вступление Германии в войну с Китаем

11:56 15.05.2020 Почти 60 процентов граждан Черногории обеспокоены тем, что они или члены их семей могут быть заболеть COVID-19, в то время как более половины населения считает, что коронавирус был произведен в лаборатории. Читайте также: Более 50% граждан Черногории считают, что коронавирус искусственный — опрос

12:46 15.05.2020 Решение о прекращении на территории Словении пандемии нового коронавируса, по результатам снижения показателей распространения инфекции, приняло во время телефонного заседания правительство Словении. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба правительства страны. Читайте также: В Словении заявили об окончании пандемии коронавируса в стране

12:57 15.05.2020 Грузия надеется стать одной из первых стран, которая получит и начнет применять у себя вакцину от коронавируса, как только такая вакцина будет создана и зарегистрирована. Об этом в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе. Подробности в материале: Грузия надеется стать первым получателем вакцины от коронавируса

13:31 15.05.2020 Дезинфекция общественного транспорта в Иране. (сс) Mehdi Bakhshi Souraki. Mehr News Agency

13:38 15.05.2020 Построить в 200 км от Горно-Алтайска посёлок для участников группы «Ласковый май» планирует продюсер Андрей Разин. На своей странице в инстаграм он написал, что артисты поселяться там в случае повторения эпидемии. Об этом: Пережить эпидемию: продюсер Андрей Разин намерен построить на Алтае посёлок

20:05 15.05.2020 Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева приступили к созданию белкового препарата, способного заблокировать распространение вируса SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях. Он может появиться уже через три-четыре месяца. Читайте также: В СПбГУ разработан назальный спрей для предупреждения и лечения COVID-19

20:06 15.05.2020 В Свердловской области запланировали клинические испытания уральского препарата «Триазавирин». Об этом заявил глава уральского отделения РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин. Читайте также: На Среднем Урале начнут испытывать лекарство от COVID-19

20:14 15.05.2020 Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что клинические исследования препарата «Мефлохин» показывают хорошие результаты у пациентов с COVID-19 средней тяжести. Читайте также: Скворцова: «Мефлохин» показал хорошие результаты против коронавируса

22:15 15.05.2020 Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ («Экстремизм»). Читайте также: Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело

15:18 16.05.2020 Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Но, строя планы в новых условиях, продумывая алгоритм дел, люди тем не менее подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдет. Какие психологические проблемы могут возникнуть при выходе из самоизоляции? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответила декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович: «Первая психологическая проблема это — новая адаптация. Понятно что ровно так же, как мы шесть недель назад входили в эту самую изоляцию, адаптируясь к новым форматам общения, организации жизни, сейчас ровно такая же будет происходить реадаптация. Нам будет нужно снова привыкать к этому формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения». Подробности в материале: «Мир точно будет другим»: советы по выходу из самоизоляции

09:01 17.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал несколько практических советов, касающихся мер индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса. По его мнению, это особенно важно, так как во многих регионах начали постепенно снимать карантинные ограничения. Прежде всего Мясников обращает внимание на социальную дистанцию: [[[quote-3]]]

Об этом: Доктор Мясников: «Не надейтесь на маски, но носите их обязательно»