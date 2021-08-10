Красноярск, 10 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности в связи с обрушением подпорной стены возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено на основании материалов проверки, поступивших из прокуратуры.

По версии следствия, 6 августа в Советском районе Красноярска обрушилась подпорная стена около дома № 50 «А» по проспекту 60 лет Образования СССР. В результате было повреждено пять автомобилей. Собственники транспортных средств, припаркованных на автостоянке, понесли крупный ущерб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии Красноярска, под обрушившейся подпорной стеной на автостоянке пострадали четыре легковых автомобиля и «Газель».