Ульяновск, 10 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё боле 270 случаев заражения коронавирусом, также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых сведений оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

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По информации на 10 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 68 303 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 272.

Выздоровели в регионе 63 293 пациента, из них за последние сутки — 176. Доля выздоровевших составляет 92,67%.

Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2067 пациентов, из них за последние сутки умерли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию от COVID-19 прошли почти 286,1 тыс. жителей, из них привились двумя компонентами почти 230 тыс. человек.