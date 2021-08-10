Владикавказ, 10 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Главной причиной аварии в больнице Владикавказа, в результате которой погибли 11 человек, стал системный сбой. Об этом 10 августа сообщил врио главы минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев.

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«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошло ЧП — в системе подачи кислорода прорвало трубу. Было прекращено обеспечение кислородом пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

В результате происшествия скончались 11 человек. Всего в реанимационных отделениях больницы на тот момент находился 71 больной, из них 13 — были подключены к аппаратам ИВЛ.

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