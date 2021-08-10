Москва, 10 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Турции только 7% иностранных туристов получили две дозы вакцины «Спутник V» и полностью привиты от COVID-19. Среди турецких туристов — более 20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турецкую «Службу поддержки туристов».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

Одна доза вакцины введена 14% иностранных туристов в Мармарисе. Среди турецких отдыхающих получивших первую дозу вакцины от коронавируса — почти вдвое больше: 27%.

Не прививались от COVID-19 79% иностранных туристов и 53% местных туристов. Непривитые иностранные туристы едут на отдых в Турцию с ПЦР-тестами.

Опрос проведен в конце июля 2021 года TSC «Служба поддержки туристов». Опрошены 856 туристов на курорте Мармарис на трех языках: русском, английском и турецком.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет общественного здравоохранения провинции Анталья (Турция) отменил ежегодные отпуска всего медицинского персонала в связи с распространением коронавируса.

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