Барнаул, 10 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Что касается планируемого российским правительством внесения поправок в законопроект о продаже пива на стадионах, то это такой, достаточно дорогостоящий инструмент для региональных местных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев.

ИА REGNUM Все с пивом

По его словам, то, что запрет на продажу пива планируется оставить только для турниров, где проводятся детско-юношеские спортивные соревнования, актуально исключительно для транснациональных компаний типа «Балтика», Heineken.

«В остальных случаях в целом ничего не изменится, но мы как-то уже привыкли к действию запрета рекламы. Мне кажется, что и наше общество начало привыкать к отсутствию рекламы алкоголя и в этом плане менять политику, по моему мнению, нецелесообразно», — считает Александр Локтев.

Как сообщало ИА REGNUM, если правительственные поправки обретут силу, то средства от продажи пива будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта.

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