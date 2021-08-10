Донецк, 10 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило четыре раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 35 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах со стороны ВСУ применялись гранатометы (РПГ, СПГ, АГС) и стрелковое оружие, и что были обстреляны на донецком направлении — район поселка шахты «Трудовская» и поселок Байрак, на мариупольском направлении — окрестности сел Безыменное и Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силу Украины (ВСУ) утром 10 августа обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР.