Тбилиси, 10 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В июле 2021 года Грузию посетили 230 902 иностранных туриста, что на 403,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Национальной администрации по туризму.

1778011 Курорт. Грузия

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По данным ведомства, на пером месте по числу туристов в Грузии оказалась Турция, из которой прибыли 35 тыс. человек, что на 91,3% больше, чем в июле 2020 года. Из России приехали 25,1 тыс. человек (больше на 497,9%), а с Украины — 24,5 тыс. (больше на 1932%).

При этом допандемийных показателей по потоку иностранных туристов в Грузии ещё не достигли. В июле 2021 года в страну прибыло на 26,2% меньше, чем в этом же месяце в 2019 году.

Напомним, из-за пандемии поток туристов в Грузию в 2020 году практически сошёл на нет. Туристическая отрасль страны получила в прошлом году на $2,7 млрд меньше, чем в 2019 году.