10 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 13:41 — REGNUM Вопреки утверждениям американских и японских пропагандистов в августе 1945 года японское правительство и военное командование не собирались капитулировать после разрушения атомной бомбой Хиросимы. Японские руководители продолжали готовить население страны к решающему сражению на своей территории «до последнего японца». Вопрос о бомбардировке Хиросимы даже не был обсужден на заседании Высшего совета по руководству войной.

Атомный взрывов. Нагасаки. Япония. 1945

Сторонники «партии войны» продолжали развернутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу в случае вторжения — женщин, детей и стариков обучали приемам борьбы с применением бамбуковых копий, в горах создавались базы партизанской войны. Создатель отрядов смертников-камикадзе, заместитель начальника главного морского штаба вице-адмирал Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции, заявлял на заседании правительства: «Пожертвовав жизнями 20 миллионов японцев в специальных атаках, мы добьемся безусловной победы». При этом он подчеркивал, что камикадзе не обязательно быть пилотом, а достаточно просто «быть готовым нанести ценой своей жизни эффективный удар по противнику». Главным в стране стал лозунг «Сто миллионов погибнут как один!».

Жертвы собственного народа не смущали руководителей милитаристской Японии. Не пугали их и атомные бомбы. Ведь не капитулировали же они весной 1945 г., когда в результате массированных «ковровых бомбардировок» японских городов погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тысяч их жителей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Последствия ядерной бомбардировки Японии

Не понимая всей сложности создания атомного оружия, высшие чины армии и флота требовали от ученых незамедлительного изготовления «оружия возмездия» — японской атомной бомбы. Работы над ее созданием были зашифрованы как «проект Ни», по чтению первого иероглифа фамилии руководителя проекта, ученика Нильса Бора, профессора Ёсио Нисина.

Не исключалось и массовое применение в ответ на атомные удары накопленного в огромных количествах в Квантунской армии (группа армий) запрещенного бактериологического и химического оружия. По признанию служащих японского центра по разработке бактериологического оружия «отряд №731», в конце войны готовых к употреблению болезнетворных бактерий хранилось столько, что «если бы они при идеальных условиях были рассеяны по земному шару, этого хватило бы для уничтожения всего человечества».

Подобные расчеты были перечеркнуты блицкригом советских войск в Маньчжурии. Официально объявив 8 августа 1945 г. войну милитаристской Японии, Советский Союз приступил к осуществлению широких наступательных операций в Северо-Восточном Китае, Корее, на Сахалине и Курильских островах. Это лишало японское военно-политическое руководство шансов упорным сопротивлением оттягивать капитуляцию. 9 августа на экстренном заседании Высшего военного совета по руководству войной премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным окончание войны».

Президент США Гарри Трумэн и его приближенные знали дату вступления СССР в соответствии с Ялтинскими соглашениями в войну с Японией. Они понимали, что участие в войне Красной армии неизбежно приведет к капитуляции японского правительства и командования. Но им важно было приписать плоды победы себе, устранив СССР от послевоенного урегулирования в Восточной Азии, особенно в Китае. Не менее важно было продемонстрировать советскому руководству и лично Иосифу Сталину мощь нового оружия массового уничтожения. Ведь от плана Уинстона Черчилля «Немыслимое» развязать новую войну против недавнего союзника — Советского Союза — в Лондоне и Вашингтоне не отказались. После появления атомной бомбы эта война должна была стать ядерной.

Советские солдаты на дальнем востоке

Конечно, главными виновниками атомного геноцида жителей Хиросимы и Нагасаки были американские политики и лично президент США Гарри Трумэн, который бахвалился, что «спокойно спал как ребенок», подписав приказ об атомной бомбардировке невинных японских женщин, детей и стариков. Но не меньшая вина и на японских генералах, которые отказались вовремя капитулировать и были готовы ради своих сумасбродных замыслов превратить в камикадзе весь японский народ. Неплохо бы их современным потомкам задуматься и прекратить, наконец, политику конфронтации на грани войны со своими соседями, предъявления им несуразных территориальных требований, которые кроме как проявлением реваншизма не назовешь.

Организованная при попустительстве властей в день вступления СССР в войну очередная вакханалия у российского посольства японских ультра лишний раз подтверждает, что в Японии сохраняются силы, которые не сделали выводов из трагедии своего народа и вновь готовы толкнуть его на путь ненависти и вражды к другим народам, возрождения Страны восходящего солнца в качестве военной державы.