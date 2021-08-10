Москва, , 12:49 — REGNUM «Большой разговор» президента Белоруссии Александра Лукашенко отличился некоторыми неожиданными заявлениями по поводу перспектив действующего главы государства. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«Оно было обычное и необычное тоже. Необычным оно было по тем некоторым вещам, которые он осветил, имею в виду и существенные для нас и для него лично, и для Белоруссии», — заявил Калашников.

«Например, когда он говорил о том, что скоро уйдёт — дал понять, что он скоро покинет пост президента. «Скоро уйду». Ясно, что здесь за его словами скрывается вопрос, куда он уйдёт? Может быть, он станет верховным над верховным? Начали все гадать. И всё-таки «я уйду» — это показательно. В этом смысле оно отличается от всех остальных его интервью, которые были до этого», — указал он.