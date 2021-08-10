Белгород, 10 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Ключи от 17 новых автомобилей «Скорой помощи» вручили медикам 10 августа в Белгороде. Новый транспорт закупили в рамках программы «Развитие здравоохранения Белгородской области», сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Белгородской области Новые автомобили скорой помощи

Весь транспорт оснащён современным медицинским оборудованием. Для комфорта медиков предусмотрены кондиционерами и автономные отопители, в автомобилях также установлены камеры наблюдения, передающие сигнал на монитор, размещённый в кабине водителя.

«Сегодня автопарк наших станций Скорой помощи пополнился на 17 новых машин. Проблем с оснащением служб Скорой помощи у нас нет. Огромное спасибо вам за спасённые жизни, за ваш профессионализм», — сказал на церемонии вручения ключей врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

До конца 2021 года в Белгородскую область поступит ещё 24 спецавтомобиля.