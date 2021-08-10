Киев, 10 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Украинские спортсмены на международных соревнованиях должны держать «высокий уровень ответственности за страну», заявил 10 августа в эфире украинского телевидения уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень.

Цитата из видео Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене

Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих, которую жёстко раскритиковали за фото с представительницей России Марией Ласицкене.

Кремень заявил, что тема спортивной дипломатии обсуждалась как со спортсменами, так и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.

«Во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на знаковые соревнования планетарного масштаба», — подчеркнул уполномоченный.

Он также заявил, что не разделяет «принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины».

ИА REGNUM напоминает, что на старте Олимпиады Кремень призвал представителей Украины во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык. По его словам, Олимпиада не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент.

Накануне бывший депутат Рады от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)Ирина Фарионназвала Магучих «биомусором».