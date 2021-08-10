Таллин, , 12:47 — REGNUM Кандидата на пост президента Эстонии до сих пор нет, хотя выборы главы государства должны состояться 30 августа нынешнего года. Об этом сообщил новостной портал ERR.

В понедельник, 9 августа, вечером состоялась встреча председателей партий в парламенте страны с целью найти такую кандидатуру, но она закончилась ничем.

Председатель фракции правящей в Эстонии Реформистской партии Март Вырклаев не назвал журналистам по итогам заседания имени возможного кандидата.

«Мы всё еще ищем единого кандидата для коалиционных и оппозиционных партий, в идеале — от всех четырех партий», — заявил он.

По его словам, на заседании прозвучали несколько имен, все они уже упоминались ранее. Правящая коалиция проводит такие встречи в надежде, что оппозиционные партии либо назовут своего кандидата, либо будут готовы согласиться с предложенным именем, признал Вырклаев.

«Главная цель таких встреч — найти в конце концов единого кандидата», — заявил он.

После встречи председателей парламентских партий председатель оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар сообщил. что коалиция не предлагала новых кандидатов, которых можно было рекомендовать на пост президента или тех, с кем велись бы активные переговоры.

А прежние кандидаты в парламенте уже обсуждались, и они оппозицию не устраивают.