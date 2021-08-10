Владикавказ, 10 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Северной Осетии увеличилось число скончавшихся в результате ЧП в больнице Владикавказа. Минздрав подтвердил смерть еще двоих пациентов. Общее число жертв аварии на кислородной станции составило 11 человек.

Больница

Ранее сообщалось о девятерых скончавшихся — восьми женщинах и одном мужчине. Еще двое погибших — также мужчины. Их возраст не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Республиканской больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел сбой в работе кислородной системы. В результате погибли девять пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ. Все они находились, по данным минздрава, в тяжелом состоянии. Возраст умерших от 47 до 85 лет.

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