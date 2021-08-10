Москва, 10 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Москве с 2014 года на 80% обновился парк трамваев, сообщил 10 августа вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Трамвай «Витязь-Москва»

По его словам, обновление парков в Москве идёт быстрыми темпами, и всё больше депо переходят на низкопольные трамваи.

«В 2014 году на маршруты вышли первые полностью низкопольные вагоны, с тех пор трамвайный парк Москвы обновился на 80 процентов — сейчас у нас более 500 таких трамваев», — сказал Ликсутов.

По словам заместителя мэра, к 2023 году парк трамваев в Москве будет состоять только из новых вагонов.