Новосибирск, 10 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области снизилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Онкология

Заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова отмечает стойкую динамику по пятилетней выживаемости и выживаемости первого года.

«С 2019 года реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», который охватывает все этапы оказания онкологической помощи. И, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией, приостановкой и переносами сроков плановой помощи, реализация нацпроекта и оказание онкологической помощи продолжается на территории Новосибирской области в полном объёме, — отметила Аксёнова. — Конечно, основа основ борьбы с онкологическими заболеваниями — это своевременное раннее выявление. И здесь самым важным аспектом является проведение диспансеризации и профилактических медосмотров граждан. Мы очень надеемся, что ситуация в ближайшее время стабилизируется и уже к сентябрю мы в полной мере восстановим диспансеризацию взрослого населения и проведение профилактических медосмотров, включая углублённую диспансеризацию для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию».

По словам главного специалиста-онколога министерства здравоохранения Новосибирской области, заместителя главного врача областного онкодиспансера Вадима Захарова, за последние 10 лет показатель смертности от рака снизился на 45,1%.

«Относительно 2020 года этот показатель снизился на 8%. Тенденция к снижению намечена», — отметил Захаров.

По официальным данным, в первом полугодии 2021 года от онкологических заболеваний умерли 3013 жителей Новосибирской области, за аналогичный период прошлого года — 3 246 человек.