Минск, , 12:43 — REGNUM Учреждённый в 2020 году указом президента Белоруссии новый государственный праздник 17 сентября — День народного единства является проявлением справедливости. Эту дату можно считать днём воссоединения белорусского народа, заявил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

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Как сообщает президентская пресс-служба, при учреждении этого праздника Лукашенко колебался, делать ли его выходным, в итоге оставив пока рабочим. При этом он отметил, что «этот вопрос не закрыт» и выходным днём 17 сентября можно будет сделать.

«Поэтому не надо на нас тут катить, кричать. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы нашей страны. Это для нас святой праздник», — подчеркнул Лукашенко, выступая в президентском дворце перед своими сторонниками.

Напомним, до 2021 года Александр Лукашенко лишь однажды поздравил сограждан с памятной датой 17 сентября, которая была праздничной несколько лет при СССР и в постсоветской Белоруссии отмечается на общественном уровне как День воссоединения. 17 сентября 1939 года начался Освободительный (польский) поход Красной Армии в разгромленную германскими войсками Польшу, вследствие чего народы Западной Белоруссии и Западной Украины воссоединились в БССР и УССР.

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