Москва, 10 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ не приходится ждать серьезного роста цен на говядину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Alpha Говядина

«Если говорить о говядине, то за последнее время никакого серьезного роста цен на нее не было, — сказал Зубец. — Он был, но он был вполне разумным и укладывался в общие темпы продовольственной инфляции. То есть если говорить о более-менее дорогой говядине, то, скорее всего, ничего серьезного не произойдет, и она будет дорожать умеренными темпами. Как в России, так и в мире. Потому что российский рынок неотделим от мирового».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о подорожании в РФ говядины и молока.