Москва, 10 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Российская гандболистка Анна Вяхирева приостановила спортивную карьеру, чтобы привести в порядок ментальное здоровье. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-24».

Rostovhandball.ru Анна Вяхирева

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Спортсменка пояснила, что такое решение она принимала «не на эмоциях», оно «достаточно обдуманное».

«Прошлый сезон у меня сложился настолько тяжело и с такими большими перерывами, потому что в тот момент я уже думала об этом и, возможно, мой организм так защищался. Поэтому сейчас я хочу сделать всё правильно, помочь себе, подумать о себе хоть немножко», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Вяхирева добавила, что хочет побыть женщиной, а «если даст бог — стать мамой».

«Я не хочу, чтобы со мной ассоциировали только гандболистку, я хочу быть полноценным человеком, понять, что мне интересно ещё кроме гандбола», — сказала спортсменка.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах взять паузу в спортивной карьере гандболистка Анна Вяхирева заявила после финальной игры на Олимпиаде в Токио, в которой российские спортсменки стали серебряными призёрами, уступив команде Франции со счётом 30:25.