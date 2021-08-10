Чебоксары, 10 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё около 80 случаев заражения коронавирусом, также подтверждены новые летальные исходы. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Влаидмир Степанов посетил больницы Чебоксар, где организованы центры амбулаторной диагностики и лечения COVID-19

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По данным на 10 августа, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 30 050 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 78.

Выздоровели ещё 72 пациента, всего переболели COVID-19 в Чувашии 27 357 человек. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 91,03%.

От осложнений, вызванных после заражения коронавирусом, в Чувашии умерли 1807 пациентов, в том числе за последние сутки — десять человек.

Отметим, что 9 августа министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов посетил больницы Чебоксар, где организованы центры амбулаторной диагностики и лечения COVID-19. В ведомстве отмечают, что по итогам поездки он вынес ряду руководителей устные замечания из-за несвоевременного обеспечения больных лекарствами.