Таллин, , 12:41 — REGNUM Эстонские партии готовятся к муниципальным выборам и ищут деньги на предвыборную кампанию. Об этом сообщил местный новостной портал ERR, отметив, что больше всех намерена потратить правящая Реформистская партия.

По словам генерального секретаря реформистов Эркки Келдо, стоимость их предвыборной кампании может составить до миллиона евро.

Социал-демократическая партия потратит меньше миллиона евро. «Финансовые обязательства, оставшиеся от предыдущих выборов, в июле были выполнены», — рассказал генеральный секретарь соцдемов Раннар Васильев. Партия также планирует взять небольшой кредит после выборов.

Генсек партии «Отечество» Прийт Сибул сообщил, что расходы отечественников на предвыборную кампанию будут примерно в том же диапазоне, что и на прошлых выборах. Сумма будет меньше одного млн евро.

Входящая в правительство Центристская партия также надеется потратить меньше миллиона евро. По словам генерального секретаря центристов Андре Ханимяги, ожидается, что на этот раз вклад самих кандидатов будет больше, чем прежде.

Эстонская национал-консервативная партия обещает потратить больше, чем на предыдущих выборах, но точную сумму представитель партии Рудольф Йеэсер в интервью ERR не назвал.

Местные выборы пройдут 17 октября нынешнего года.