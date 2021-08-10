Тегеран, 10 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Иран приостановил экспорт электроэнергии в Ирак, сообщил 10 августа исполнительный директор иранской энергораспределительной компании Мостафа Раджаби Машхади.

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

«Потребности нашей страны стали причиной того, что мы прекратили экспорт электроэнергии в Ирак», — цитирует его агентство Fars.

Он также заявил о сокращении экспорта электроэнергии в Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани извинился перед иранским народом за отключения электроэнергии по всей стране и призвал министерство энергетики подробнее рассказать об их причинах.

Он отметил, что ежегодно к мощности по производству электроэнергии добавляется около 2500 МВт. Рухани также подчеркнул важность электричества во время пандемии COVID-19, когда многие люди находятся в отделениях интенсивной терапии.