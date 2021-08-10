Москва, 10 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Постепенное восстановление мировой экономки способствует росту спроса на нефть и нефтепродукты. Конъюнктура мировых рынков оказывает влияние и на Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Ситуация на российском нефтяном рынке по-прежнему остается достаточно напряженной, в разгаре сезон отпусков, активно ведутся сельскохозяйственные работы, впереди период сбора урожая.

В этой связи правительство РФ вынуждено вмешиваться в происходящее с ценами на бензин.

Временный запрет продажи бензина трейдерам по задумке властей должен стабилизировать биржевую торговлю.

Однако при этом вряд ли стоит ждать запрета на экспорт бензина. Такая ситуация крайне не выгодна отечественным нефтяникам.

Пока же правительство РФ рекомендовало нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса и увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже!», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти могут ввести временный запрет продажи бензина трейдерами. Такую возможность в ходе встречи с представителями нефтяных компаний допустил вице-премьер Александр Новак.

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