Пенза, 10 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Пензе за первое полугодие провели 320 закупочных процедур для муниципальных нужд, около 30% из них составили совместные закупки, заявила 10 августа директор центра закупок города Лариса Черкасова.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Самой крупной совместной закупкой в этом году стали торги по определению поставщика бумаги для городских учреждений, которые объединили 96 заказчиков. Кроме того, удалось организовать совместные аукционы на поставку продуктов для образовательных учреждений Пензы, на оказание охранных услуг для нужд учреждений социальной сферы.

Внедрена и успешно работает автоматизированная система закупок, добавила Черкасова. Все это позволяет снизить стоимость отдельной позиции закупок, повысить конкуренцию, обеспечить прозрачность процесса, так как каждые торги проходят публично.

Всего с начала года в результате закупочных процедур удалось сэкономить 31 млн 393 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в 2022 году в программе по закупке коммунальной техники примут участие 19 муниципалитетов.

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