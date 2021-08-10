Рязань, 10 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Дополнительные 300 млн рублей на сбалансированность бюджета получила Рязанская область из федерального бюджета. Большая часть средств пойдёт на обеспечение населённых пунктов чистой питьевой водой, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам губернатора Николая Любимова, на встречах с жителями области остро ставился вопрос обеспечения питьевой водой. Власти приняли решение направить 200 млн рублей на решение этой проблемы, в том числе провести модернизацию систем водоснабжения и водоочистки в самых нуждающихся муниципалитетах. Ещё 100 млн рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров, а также закупку необходимого оборудования.

«Сейчас средства из федерального бюджета поступили, и теперь должны быть грамотно распределены на самые неотложные дела. В ходе выездных приёмов, которые провели министерства в каждом районе, во время моих поездок, в рамках общения с рязанцами с использованием электронных ресурсов были определены первоочередные задачи. Их назвали сами люди», — отметил глава региона.

Общий контроль за исполнением подготовительной работы возложен на заместителя председателя правительства области Евгения Беленецкого.