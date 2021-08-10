Рязанской области выделили 300 млн рублей на сбалансированность бюджета
Рязань, 10 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Дополнительные 300 млн рублей на сбалансированность бюджета получила Рязанская область из федерального бюджета. Большая часть средств пойдёт на обеспечение населённых пунктов чистой питьевой водой, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.
По словам губернатора Николая Любимова, на встречах с жителями области остро ставился вопрос обеспечения питьевой водой. Власти приняли решение направить 200 млн рублей на решение этой проблемы, в том числе провести модернизацию систем водоснабжения и водоочистки в самых нуждающихся муниципалитетах. Ещё 100 млн рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров, а также закупку необходимого оборудования.
Общий контроль за исполнением подготовительной работы возложен на заместителя председателя правительства области Евгения Беленецкого.