Кишинёв, , 12:42 — REGNUM Премьер-министры Молдавии и Румынии Наталья Гаврилица и Флорин Кыцу провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились провести совместное совещание правительств обеих республик. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Флаги Румынии и Молдавии Cotidianul.ro

«Премьер-министры договорились начать подготовку совместного заседания правительства в Кишинёве», — говорится в публикации пресс-службы.

Также сообщается, что Гаврилица выразила слова благодарности Румынии за предоставление гуманитарной помощи Молдавии в виде дизельного топлива, вакцин от COVID-19 и медицинского оборудования. Особую благодарность глава молдавского правительства выразила за «поддержку европейского курса» Кишинёва.

Стоит отметить, что совместные заседания правительств Молдавии Румынии проходили и ранее. Последний раз они собирались в Бухаресте в ноябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Козак проведёт переговоры с руководством Молдавии