Москва, , 12:36 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил установить наказание за систематические, умышленные и четко зафиксированные случаи опасного вождения.

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«Нужно вернуться к идее ЛДПР: жестко наказывать за систематические, умышленные и четко зафиксированные случаи опасного вождения (и решение принимает только суд), при этом стимулировать законопослушных водителей», — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что законопроект с не совсем корректной формулировкой завис в стенах Госдумы и во втором чтении так и не рассмотрен, в то время, как ЛДПР ещё в 2012 году предложила законодательную инициативу на эту тему.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, опасное вождение уже запрещено Правилами дорожного движения (ПДД), однако наказания за это до сих пор не установлено.

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