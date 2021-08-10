Москва, 10 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года на российском авторынке было продано 9 734 новых легковых авто китайских марок — на 84% больше по сравнению с июлем 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Navigator84 Автомобили Chery

Отмечается, что положительная динамика продаж китайских автомобилей наблюдается в России седьмой месяц подряд.

Среди проданных в прошлом месяце автомобилей китайских марок были модели бренда Chery. За отчетный период их было продано 3 009 экземпляров, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в июле в России было реализовано 2 932 модели Haval (+60%), 2 502 автомобиля Geely (+87%) и 421 экземпляр Changan (-36%). Также среди проданных китайских машин в июле были автомобили CHERYEXEED (400 ед.), FAW (298 ед.; — 23%), GAC (62 ед.), DFM (51 ед.; — 32%), Lifan (49 ед.; — 53%), Zotye (5 ед.; — 55%), Brilliance (4 ед.; — 71%), Foton (1 ед.; — 83%).

Напомним, в первом полугодии 2021 года продажи подержанных автомобилей китайских марок в России выросли в годовом сравнении на 25,7%.

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