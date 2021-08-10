Псков, 10 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Загрузка коечного фонда в Псковской области снова выросла — новые штаммы тяжело переносятся пациентами, выздоровление идет медленно. Об этом 10 августа сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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Он подчеркнул, что вакцинация помогает легче переносить ковид любых штаммов и значительно повышает шансы не заразиться.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом— 44 865 случаев, в том числе 103 зараженных были выявлено 9 августа. Выздоровело — 37 313 человек, из них 55 были выписаны накануне. Умер 601 житель региона, в том числе два летальных исхода были зафиксированы за минувшие сутки.